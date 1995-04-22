趋势底部捕捉器 Trend Bottom Catcher

双周期 EMA 趋势 + 回调入场 EA。不追趋势，等趋势来找你。

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推荐交易商：Bybit — 加密货币、外汇、指数深度流动性交易平台。









新的传奇的诞生！





在经过长时间的真实市场测试之后，新一代趋势捕捉 EA 正式登场。





终身授权限量 1000 份。售完即止。





折扣价 $499。每售出 10 份，价格上涨 $50。最终价格 $999。





重要！购买后请私信我获取安装手册和设置指南。





它不是马丁，也不是网格





趋势底部捕捉器不使用马丁格尔策略，不使用网格交易。每一笔交易都是一个独立仓位，在开仓之前就已经预设好了止损和止盈。没有扛单，没有逆势加仓，没有侥幸。





每一笔交易从一开始就受到保护：止损锚定在前一波段底部/顶部——不是随便画的固定点数，而是市场结构给出的真实支撑/阻力位。止盈瞄准对侧摆动点，或按配置的风险回报比精确计算。





这就是它能维持高胜率和高盈亏比的底层逻辑——只在趋势最明确、回调最到位的时刻出手，然后让市场自己走到止盈。





策略逻辑——双周期共振 + 回调入场





EA 在两个周期上独立判断趋势。只有双周期方向完全一致时，才算趋势成立。





趋势周期（默认 1H）：价格必须位于 EMA组合 的多头排列上方（上涨），或完全倒置（下跌）。五条 EMA 构成的趋势级联，确保你只在大级别趋势中顺势交易。





入场周期（默认 30M）：价格必须高于 EMA 且 高于布林中轨（短线多头），反之（短线空头）。短周期与长周期共振，过滤掉所有假突破和噪音。





趋势确认后，EA 不会追着价格跑。它等着价格自然回调到 EMA组合 与布林中轨之间的区间——上涨趋势中买回调到支撑区，下跌趋势中卖反弹到阻力区。





为什么交易者选择趋势底部捕捉器





• 5 条 EMA + 布林带构成的双周期趋势引擎

• 回调至 EMA-布林区间入场——永远不追高、不杀跌

• 分形摆动点止损——市场结构决定的真实止损位，不是随便画的线

• 分形摆动点止盈 / 固定风险回报比止盈——出场和入场一样有纪律

• 最小风险回报比过滤器——盈亏比不达标的信号直接拒掉

• 可选突破确认——回调信号触发后，等待价格突破前高/前低再入场，模拟横盘突破确认

• 吞没形态反向过滤器——遇到反转 K 线形态自动避开

• 智能交易管理——预设止损 + 两个阶段保护（保本拉平 + 移动止损跟踪）+ 波段跟踪止损

• 浮盈 MA 反转离场——浮盈达到目标 R 后，价格回触均线自动锁利

• 每日/每周定时平仓——绝不隔周末裸奔

• 实时盈亏统计面板—总盈亏和今日盈亏一目了然





每一笔交易都遵循一个完整的计划





入场前：双周期趋势确认 → 回调到区间 → 信号触发 → （可选）突破确认 → 检查盈亏比

入场时：分形止损 + 摆动点止盈 → 保证金上限检查 → 开仓

持仓中：保本触发 → 移动止损跟踪 → 波段止损跟踪 → 浮盈均线反转离场 → 定时平仓





没有情绪。没有冲动决策。没有猜测。只有纪律严明的规则执行。





最低要求与建议





• 平台：MetaTrader 5

• 账户类型：对冲账户

• 建议品种：最优：XAUUSD, 适用：加密货币（BTCUSDT、ETHUSDT 等）、外汇、指数、商品

• 建议周期：1H 趋势 + 30M 入场（可自由调整）

• 最低初始入金：$500

• 建议入金：$1000 或以上

• 最低杠杆：1:100（建议 1:500）

• VPS：建议，确保 24/5 不间断运行

• 趋势周期需至少约 700 根 K 线方可计算 EMA组合





重要：当您购买后请私信我获得最优set文件和使用指导！





免责声明





外汇和差价合约交易风险极高，并非适合所有投资者。过往业绩不代表未来表现。尽管趋势底部捕捉器经过精心设计，通过严格的交易管理追求更高的胜率和盈亏比，但交易始终存在风险，亏损是有可能的。对于刚接触自动交易的交易者，强烈建议在实盘之前先在模拟账户上测试。EA 专注于识别高概率交易机会，而非持续不断地开仓——交易活动会根据市场状况自然波动。有些日子可能产生多笔交易，有些日子则可能寥寥无几甚至没有交易。





趋势底部捕捉器的目标不仅仅是生成交易——而是精准执行、严格风控、长期保住资本。

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趋势底部捕捉器 — 不追趋势。不等回调。不扛亏损。只在最该出手的时候出手。



