Trend Master D

Trend Master D — Два взаимодополняющих торговых алгоритма в одном советнике

Этот советник объединяет два взаимодополняющих торговых алгоритма, созданных для взаимной балансировки: один следует за пробоями (breakout), другой использует ложные пробои (развороты). Совместное использование обеих логик на одном инструменте показало устойчивые результаты с точки зрения соотношения риска и доходности, как видно на изображениях ниже.

Результаты бэктеста:

  • Более 252% прибыли при торговле 1 лотом на сделку с начальным балансом $100,000.
  • 2 474 сделки более чем за 9 лет исторических данных, при этом последние 3 года полностью использовались как out-of-sample для предотвращения переобучения (overfitting).
  • Результаты продолжили улучшаться на out-of-sample данных: с начала 2026 года (по состоянию на июль 2026) советник показал доходность 115% только за последние 6 месяцев.
  • Максимальная просадка менее 23% от начального баланса — солидный показатель для советника, объединяющего две параллельные логики. Благодаря декорреляции между двумя стратегиями советник суммирует прибыль, не увеличивая просадку.

Все данные на изображениях ниже получены от брокера IC Markets, время указано по GMT+2. Всегда проводите собственный бэктест, чтобы убедиться, что данные настройки одинаково хорошо работают на исторических данных вашего брокера — при необходимости скорректируйте параметры. Советник также был протестирован на данных Dukascopy с теми же настройками, и результаты остались устойчивыми.

Как запустить обе логики одновременно

Прикрепите советник к двум отдельным графикам одного и того же инструмента (например, золота), загрузив второй набор параметров (Version = 2) на одном из них. Каждому экземпляру требуется свой магический номер, чтобы избежать конфликтов — его можно свободно изменить во входных параметрах.

Универсальность

Советник может быть адаптирован к любому финансовому рынку (сырьевые товары, форекс и т.д.). Настройки по умолчанию откалиброваны специально для золота (XAUUSD) — при тестировании на другом инструменте соответствующим образом скорректируйте параметры.

Совет по бэктестингу

Поскольку советник анализирует только открытие свечей, для бэктеста можно использовать моделирование "1 Minute OHLC" вместо тиковых данных. Это значительно ускоряет тест, давая практически идентичные результаты — вы можете убедиться в этом сами.

Размер лота

Размер лота фиксированный, а не процентный. Я сознательно отказался от расчёта размера лота в процентах от баланса, так как это может усиливать потери после серии прибыльных сделок. Вы можете в любой момент вручную изменить размер лота.

Входные параметры

  • SIZE — по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте очень осторожны при его изменении. Не вводите отрицательные числа.
  • GMT — по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.
  • Magic Number — по умолчанию: 1. Должен отличаться от магического номера любого другого советника на том же графике, чтобы избежать конфликтов (особенно если вы используете этот советник с разными настройками на одном инструменте, как рекомендуется). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.
  • EuroDST — по умолчанию: true. Переход на летнее время для европейских брокеров. Попробуйте оба варианта ("true" и "false"), чтобы определить, какой подходит лучше.
  • starttime — Время начала торговли: можно задать числа от 0 до 2400 с шагом 100 (например, 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). Для европейских брокеров убедитесь, что это значение меньше, чем "endtime." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.
  • endtime — Время окончания торговли, тот же формат, что и starttime. ВАЖНО: если установить 2400, параметр "CloseAtEnd" не будет работать корректно при значении "true." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.
  • CloseAtEnd — по умолчанию: true. Закрывает текущую открытую сделку, когда время последней закрытой свечи равно или превышает "endtime." Установите "false," если хотите оставлять сделки открытыми на ночь (поведение советника изменится полностью — попробуйте, если хотите создать что-то новое).
  • Version — по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется логика пробоя, следующая за трендом. При значении 2 используется логика ложного пробоя, использующая развороты. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте значения, отличные от 1 и 2 (иначе сделки не будут открываться).
  • stopPercent — по умолчанию: true. Позволяет задавать стоп-лосс и тейк-профит в процентах (%) от цены закрытия последней закрытой свечи. Я создал этот параметр специально для золота, цена которого сильно менялась со временем. Его можно использовать и для других инструментов, но разница по сравнению со стоп-лоссом и тейк-профитом, заданными в абсолютной цене, будет менее выраженной, так как рынок форекс движется медленнее. При значении "false" стоп-лосс и тейк-профит задаются в абсолютном значении цены (например, 0.005$).
  • Mfilter, Mfilter1, Mfilter2, Mfilter3 — по умолчанию: false. Это четыре месячных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные месяцы (могут быть очень эффективными).
  • Dfilter, Dfilter1, Dfilter2, Dfilter3 — по умолчанию: false. Это четыре дневных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные дни недели (например, по всем понедельникам, всем пятницам и т.д.).
  • OnePerDay — по умолчанию: false. При значении true советник будет совершать только одну сделку в торговый день (не используется в моих настройках).
  • Month, Month1, Month2, Month3 — Это четыре месячных фильтра. Каждое число от 1 до 12 соответствует конкретному месяцу (1: январь, 2: февраль, ...). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 12.
  • Day, Day1, Day2, Day3 — Это четыре дневных фильтра. Каждое число от 0 до 6 соответствует дню недели (0: воскресенье, 1: понедельник, ..., 6: суббота). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 6.
  • mystop — по умолчанию: 5(%). Параметр стоп-лосса. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения. (Может показаться широким стоп-лоссом, но он предназначен только для экстренных ситуаций: советник почти не использует его на протяжении более 9 лет бэктеста.)
  • myprofit — по умолчанию: 2.76(%). Параметр тейк-профита. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения.
  • duration — по умолчанию: 48. ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЙТЕ этот параметр. Не изменяйте его. Он является частью структуры кода.

Логика выхода:

Советник закрывает позицию только при срабатывании стоп-лосса или тейк-профита, при достижении времени последней свечи значения "endtime" (если CloseAtEnd установлен в true), либо при выполнении условий для разворота позиции (в этом случае советник закрывает текущую открытую позицию и немедленно открывает новую в противоположном направлении).

Будьте осторожны при изменении "myprofit" и "mystop": это два параметра, наиболее подверженных переобучению (overfitting) в данном советнике.

Оставьте комментарий на странице советника, если вам нужна помощь с настройкой какого-либо параметра, или у вас есть другой вопрос. Я отвечу как можно скорее.

Таймфрейм: 30 минут. Вы можете его изменить, но потребуются дополнительные бэктесты и повторная настройка параметров.

Рекомендуемый минимальный капитал: $1,000. Можно начать от $500, но возможны проблемы с маржой.

Необходимый тип счёта: счёт с хеджированием (Hedging).

Если вы новичок в подборе размера лота, измените SIZE во время бэктеста и проверьте по его окончании максимальные и средние значения прибыли и убытка. Так вы поймёте, какой риск берёте на себя, прежде чем начать торговать с выбранным размером лота на реальном счёте.

ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение через MQL5, чтобы получить мои файлы настроек для Version 1 и Version 2.

На последних двух изображениях показаны отдельные результаты двух стратегий (Version 1, Version 2) с моими настройками.

Никакого мартингейла, никакой сеточной торговли (grid trading) и тому подобного. Советник открывает только одну позицию за раз.

Пожалуйста, учитывайте, что просадки могут случаться и являются частью процесса. Это не схема быстрого обогащения (хотя результаты бэктеста действительно хорошие). Всегда сначала тестируйте алгоритм на демо-счёте.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торговля сопряжена с риском, торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.


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Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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The Pinnacle Of Moving Average
Daniele Fughelli
Эксперты
Aren't you sick of algorithms that promise impossible returns that then never really work in real trading? If that's the case, then this algorithm may be what you have been looking for. Everyone else who prefers the illusions of senseless gains in short periods of time is better off ignoring this page. Once this has been cleared, let's talk about the algorithm. This algorithm is completely different from what I've seen in the market so far. This is a long-term algorithm, thought to resist short-
Ultimate Bollinger Bands D
Daniele Fughelli
Эксперты
Если вы не хотите торговать по Bollinger Bands вручную, часами следя за графиками из страха пропустить идеальную точку входа, Ultimate Bollinger Bands D готов торговать вместо вас. Этот EA основан на тщательно проанализированном бэктесте продолжительностью более 2 лет по Gold (XAUUSD) и продемонстрировал настолько высокую результативность, что она удивила даже меня. Результаты бэктеста: Более 325% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000. 808 сделок на историческ
Quantum Monster D
Daniele Fughelli
Эксперты
Добро пожаловать к одному из моих лучших советников, уже показывающих отличные результаты на РЕАЛЬНОМ счёте! Этот советник использует тщательно рассчитанную трендовую стратегию, разработанную для стабильной и устойчивой работы на протяжении многих лет на высококачественных исторических данных. Результаты бэктеста уже демонстрируют достойную доходность при относительно небольшой просадке. Период out-of-sample продолжительностью более двух лет подтверждает эти результаты, а торговля на РЕАЛЬНОМ сч
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