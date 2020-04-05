Trend Master D — Два взаимодополняющих торговых алгоритма в одном советнике

Этот советник объединяет два взаимодополняющих торговых алгоритма, созданных для взаимной балансировки: один следует за пробоями (breakout), другой использует ложные пробои (развороты). Совместное использование обеих логик на одном инструменте показало устойчивые результаты с точки зрения соотношения риска и доходности, как видно на изображениях ниже.

Результаты бэктеста:

Более 252% прибыли при торговле 1 лотом на сделку с начальным балансом $100,000.

2 474 сделки более чем за 9 лет исторических данных, при этом последние 3 года полностью использовались как out-of-sample для предотвращения переобучения (overfitting).

Результаты продолжили улучшаться на out-of-sample данных: с начала 2026 года (по состоянию на июль 2026) советник показал доходность 115% только за последние 6 месяцев.

Максимальная просадка менее 23% от начального баланса — солидный показатель для советника, объединяющего две параллельные логики. Благодаря декорреляции между двумя стратегиями советник суммирует прибыль, не увеличивая просадку.

Все данные на изображениях ниже получены от брокера IC Markets, время указано по GMT+2. Всегда проводите собственный бэктест, чтобы убедиться, что данные настройки одинаково хорошо работают на исторических данных вашего брокера — при необходимости скорректируйте параметры. Советник также был протестирован на данных Dukascopy с теми же настройками, и результаты остались устойчивыми.

Как запустить обе логики одновременно

Прикрепите советник к двум отдельным графикам одного и того же инструмента (например, золота), загрузив второй набор параметров (Version = 2) на одном из них. Каждому экземпляру требуется свой магический номер, чтобы избежать конфликтов — его можно свободно изменить во входных параметрах.

Универсальность

Советник может быть адаптирован к любому финансовому рынку (сырьевые товары, форекс и т.д.). Настройки по умолчанию откалиброваны специально для золота (XAUUSD) — при тестировании на другом инструменте соответствующим образом скорректируйте параметры.

Совет по бэктестингу

Поскольку советник анализирует только открытие свечей, для бэктеста можно использовать моделирование "1 Minute OHLC" вместо тиковых данных. Это значительно ускоряет тест, давая практически идентичные результаты — вы можете убедиться в этом сами.

Размер лота

Размер лота фиксированный, а не процентный. Я сознательно отказался от расчёта размера лота в процентах от баланса, так как это может усиливать потери после серии прибыльных сделок. Вы можете в любой момент вручную изменить размер лота.

Входные параметры

SIZE — по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте очень осторожны при его изменении. Не вводите отрицательные числа.

— по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте очень осторожны при его изменении. Не вводите отрицательные числа. GMT — по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.

— по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Magic Number — по умолчанию: 1. Должен отличаться от магического номера любого другого советника на том же графике, чтобы избежать конфликтов (особенно если вы используете этот советник с разными настройками на одном инструменте, как рекомендуется). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.

— по умолчанию: 1. Должен отличаться от магического номера любого другого советника на том же графике, чтобы избежать конфликтов (особенно если вы используете этот советник с разными настройками на одном инструменте, как рекомендуется). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. EuroDST — по умолчанию: true. Переход на летнее время для европейских брокеров. Попробуйте оба варианта ("true" и "false"), чтобы определить, какой подходит лучше.

— по умолчанию: true. Переход на летнее время для европейских брокеров. Попробуйте оба варианта ("true" и "false"), чтобы определить, какой подходит лучше. starttime — Время начала торговли: можно задать числа от 0 до 2400 с шагом 100 (например, 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). Для европейских брокеров убедитесь, что это значение меньше, чем "endtime." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.

— Время начала торговли: можно задать числа от 0 до 2400 с шагом 100 (например, 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). Для европейских брокеров убедитесь, что это значение меньше, чем "endtime." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. endtime — Время окончания торговли, тот же формат, что и starttime. ВАЖНО: если установить 2400, параметр "CloseAtEnd" не будет работать корректно при значении "true." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения.

— Время окончания торговли, тот же формат, что и starttime. ВАЖНО: если установить 2400, параметр "CloseAtEnd" не будет работать корректно при значении "true." Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. CloseAtEnd — по умолчанию: true. Закрывает текущую открытую сделку, когда время последней закрытой свечи равно или превышает "endtime." Установите "false," если хотите оставлять сделки открытыми на ночь (поведение советника изменится полностью — попробуйте, если хотите создать что-то новое).

— по умолчанию: true. Закрывает текущую открытую сделку, когда время последней закрытой свечи равно или превышает "endtime." Установите "false," если хотите оставлять сделки открытыми на ночь (поведение советника изменится полностью — попробуйте, если хотите создать что-то новое). Version — по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется логика пробоя, следующая за трендом. При значении 2 используется логика ложного пробоя, использующая развороты. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте значения, отличные от 1 и 2 (иначе сделки не будут открываться).

— по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется логика пробоя, следующая за трендом. При значении 2 используется логика ложного пробоя, использующая развороты. Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте значения, отличные от 1 и 2 (иначе сделки не будут открываться). stopPercent — по умолчанию: true. Позволяет задавать стоп-лосс и тейк-профит в процентах (%) от цены закрытия последней закрытой свечи. Я создал этот параметр специально для золота, цена которого сильно менялась со временем. Его можно использовать и для других инструментов, но разница по сравнению со стоп-лоссом и тейк-профитом, заданными в абсолютной цене, будет менее выраженной, так как рынок форекс движется медленнее. При значении "false" стоп-лосс и тейк-профит задаются в абсолютном значении цены (например, 0.005$).

— по умолчанию: true. Позволяет задавать стоп-лосс и тейк-профит в процентах (%) от цены закрытия последней закрытой свечи. Я создал этот параметр специально для золота, цена которого сильно менялась со временем. Его можно использовать и для других инструментов, но разница по сравнению со стоп-лоссом и тейк-профитом, заданными в абсолютной цене, будет менее выраженной, так как рынок форекс движется медленнее. При значении "false" стоп-лосс и тейк-профит задаются в абсолютном значении цены (например, 0.005$). Mfilter, Mfilter1, Mfilter2, Mfilter3 — по умолчанию: false. Это четыре месячных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные месяцы (могут быть очень эффективными).

— по умолчанию: false. Это четыре месячных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные месяцы (могут быть очень эффективными). Dfilter, Dfilter1, Dfilter2, Dfilter3 — по умолчанию: false. Это четыре дневных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные дни недели (например, по всем понедельникам, всем пятницам и т.д.).

— по умолчанию: false. Это четыре дневных фильтра. При значении true советник не будет торговать в выбранные дни недели (например, по всем понедельникам, всем пятницам и т.д.). OnePerDay — по умолчанию: false. При значении true советник будет совершать только одну сделку в торговый день (не используется в моих настройках).

— по умолчанию: false. При значении true советник будет совершать только одну сделку в торговый день (не используется в моих настройках). Month, Month1, Month2, Month3 — Это четыре месячных фильтра. Каждое число от 1 до 12 соответствует конкретному месяцу (1: январь, 2: февраль, ...). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 12.

— Это четыре месячных фильтра. Каждое число от 1 до 12 соответствует конкретному месяцу (1: январь, 2: февраль, ...). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 12. Day, Day1, Day2, Day3 — Это четыре дневных фильтра. Каждое число от 0 до 6 соответствует дню недели (0: воскресенье, 1: понедельник, ..., 6: суббота). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 6.

— Это четыре дневных фильтра. Каждое число от 0 до 6 соответствует дню недели (0: воскресенье, 1: понедельник, ..., 6: суббота). Не вводите отрицательные числа или десятичные значения. Не используйте числа больше 6. mystop — по умолчанию: 5(%). Параметр стоп-лосса. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения. (Может показаться широким стоп-лоссом, но он предназначен только для экстренных ситуаций: советник почти не использует его на протяжении более 9 лет бэктеста.)

— по умолчанию: 5(%). Параметр стоп-лосса. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения. (Может показаться широким стоп-лоссом, но он предназначен только для экстренных ситуаций: советник почти не использует его на протяжении более 9 лет бэктеста.) myprofit — по умолчанию: 2.76(%). Параметр тейк-профита. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения.

— по умолчанию: 2.76(%). Параметр тейк-профита. Не вводите отрицательные числа. Допустимы десятичные значения. duration — по умолчанию: 48. ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЙТЕ этот параметр. Не изменяйте его. Он является частью структуры кода.

Логика выхода:

Советник закрывает позицию только при срабатывании стоп-лосса или тейк-профита, при достижении времени последней свечи значения "endtime" (если CloseAtEnd установлен в true), либо при выполнении условий для разворота позиции (в этом случае советник закрывает текущую открытую позицию и немедленно открывает новую в противоположном направлении).

Будьте осторожны при изменении "myprofit" и "mystop": это два параметра, наиболее подверженных переобучению (overfitting) в данном советнике.

Оставьте комментарий на странице советника, если вам нужна помощь с настройкой какого-либо параметра, или у вас есть другой вопрос. Я отвечу как можно скорее.

Таймфрейм: 30 минут. Вы можете его изменить, но потребуются дополнительные бэктесты и повторная настройка параметров.

Рекомендуемый минимальный капитал: $1,000. Можно начать от $500, но возможны проблемы с маржой.

Необходимый тип счёта: счёт с хеджированием (Hedging).

Если вы новичок в подборе размера лота, измените SIZE во время бэктеста и проверьте по его окончании максимальные и средние значения прибыли и убытка. Так вы поймёте, какой риск берёте на себя, прежде чем начать торговать с выбранным размером лота на реальном счёте.

ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение через MQL5, чтобы получить мои файлы настроек для Version 1 и Version 2.

На последних двух изображениях показаны отдельные результаты двух стратегий (Version 1, Version 2) с моими настройками.

Никакого мартингейла, никакой сеточной торговли (grid trading) и тому подобного. Советник открывает только одну позицию за раз.

Пожалуйста, учитывайте, что просадки могут случаться и являются частью процесса. Это не схема быстрого обогащения (хотя результаты бэктеста действительно хорошие). Всегда сначала тестируйте алгоритм на демо-счёте.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Торговля сопряжена с риском, торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.