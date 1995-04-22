Trend Master D — 一个EA中的两种互补交易逻辑

本EA结合了两种设计用于相互平衡的互补交易逻辑：一种跟随突破（breakout），另一种利用假突破（反转）获利。将两者在同一交易品种上共同使用，已产生了良好的风险收益比结果，具体可参见下方图片。

回测结果：

以每笔交易1手、初始资金$100,000进行交易，利润超过252%。

超过9年历史数据中共2,474笔交易，其中最后3年完全作为样本外数据（out-of-sample），以防止过度拟合（overfitting）。

样本外数据的表现进一步提升：自2026年初以来（截至2026年7月），仅最近6个月的回报率就达到115%。

最大回撤低于初始资金的23%，对于结合两种并行逻辑的EA而言，这是一个稳健的水平。得益于两种策略之间的低相关性，该EA能够累加利润而不增加回撤。

下方图片中的所有数据均来自IC Markets经纪商，采用GMT+2经纪商时间。请始终在您自己的经纪商历史数据上运行回测，以确认这些设置同样适用——如有需要，请相应微调参数。我也使用相同设置在Dukascopy数据上进行了回测，结果依然稳健。

如何同时运行两种逻辑

将EA附加到同一交易品种（例如黄金）的两个不同图表上，并在其中一个图表上加载第二组参数（Version = 2）。每个实例需要设置不同的幻数以避免冲突——该参数可在输入参数中自由修改。

通用性

该EA可适配于任何金融市场（商品、外汇等）。默认设置专门针对黄金（XAUUSD）进行了校准——如在其他交易品种上测试，请相应调整参数。

回测提示

由于该EA仅在K线开盘时进行评估，您可以在回测中使用"1分钟OHLC"建模模式，而非逐笔（tick）数据。这将大幅加快测试速度，同时得出几乎相同的结果——您可以自行验证这一点。

手数设置

手数是固定的，而非按百分比计算。我特意避免使用账户百分比手数计算方式，因为这可能在连续盈利后放大亏损。您可以随时手动调整手数。

输入参数

SIZE — 默认值：0.01。手数参数。修改时请务必谨慎。请勿输入负数。

— 默认值：0.01。手数参数。修改时请务必谨慎。请勿输入负数。 GMT — 默认值：2。时区参数。请根据您的经纪商时区进行修改。请勿输入负数或小数。

— 默认值：2。时区参数。请根据您的经纪商时区进行修改。请勿输入负数或小数。 Magic Number — 默认值：1。此值必须与同一图表上任何其他EA的幻数不同，以避免冲突（尤其是当您按建议在同一交易品种上使用不同设置运行本EA时）。请勿输入负数或小数。

— 默认值：1。此值必须与同一图表上任何其他EA的幻数不同，以避免冲突（尤其是当您按建议在同一交易品种上使用不同设置运行本EA时）。请勿输入负数或小数。 EuroDST — 默认值：true。适用于欧洲经纪商的夏令时调整。请分别测试"true"和"false"，以确定哪种设置更适合您。

— 默认值：true。适用于欧洲经纪商的夏令时调整。请分别测试"true"和"false"，以确定哪种设置更适合您。 starttime — 交易开始时间：可设置0到2400之间、以100为步长的数字（例如100、200、300……1000、1100……）。对于欧洲经纪商，请确保此值小于"endtime"。请勿输入负数或小数。

— 交易开始时间：可设置0到2400之间、以100为步长的数字（例如100、200、300……1000、1100……）。对于欧洲经纪商，请确保此值小于"endtime"。请勿输入负数或小数。 endtime — 交易结束时间，格式与starttime相同。重要提示：如果设置为2400，当"CloseAtEnd"设为"true"时将无法正常工作。请勿输入负数或小数。

— 交易结束时间，格式与starttime相同。重要提示：如果设置为2400，当"CloseAtEnd"设为"true"时将无法正常工作。请勿输入负数或小数。 CloseAtEnd — 默认值：true。当最后收盘K线的时间等于或超过"endtime"时，关闭当前持仓。如果希望持仓过夜，请设为"false"（这将完全改变EA的表现——如果您想尝试新的方式，可以测试一下）。

— 默认值：true。当最后收盘K线的时间等于或超过"endtime"时，关闭当前持仓。如果希望持仓过夜，请设为"false"（这将完全改变EA的表现——如果您想尝试新的方式，可以测试一下）。 Version — 默认值：1。允许的数值：1或2。设为1时，使用跟随趋势的突破逻辑。设为2时，使用利用反转的假突破逻辑。请勿输入负数或小数。请勿使用1和2以外的数值（否则将不会产生任何交易）。

— 默认值：1。允许的数值：1或2。设为1时，使用跟随趋势的突破逻辑。设为2时，使用利用反转的假突破逻辑。请勿输入负数或小数。请勿使用1和2以外的数值（否则将不会产生任何交易）。 stopPercent — 默认值：true。此参数允许您以最后收盘K线收盘价的百分比（%）设置止损和止盈。我专门为黄金创建了此参数，因为其价格随时间变化很大。它也可用于其他交易品种，但由于外汇市场波动较慢，与按绝对价格设置止损止盈相比，差异会较小。设为"false"时，止损和止盈将以绝对价格数值设置（例如0.005$）。

— 默认值：true。此参数允许您以最后收盘K线收盘价的百分比（%）设置止损和止盈。我专门为黄金创建了此参数，因为其价格随时间变化很大。它也可用于其他交易品种，但由于外汇市场波动较慢，与按绝对价格设置止损止盈相比，差异会较小。设为"false"时，止损和止盈将以绝对价格数值设置（例如0.005$）。 Mfilter, Mfilter1, Mfilter2, Mfilter3 — 默认值：false。这四个是月份过滤器。设为true时，EA将不会在所选月份进行交易（这可能非常有效）。

— 默认值：false。这四个是月份过滤器。设为true时，EA将不会在所选月份进行交易（这可能非常有效）。 Dfilter, Dfilter1, Dfilter2, Dfilter3 — 默认值：false。这四个是星期过滤器。设为true时，EA将不会在所选的星期几进行交易（例如所有星期一、所有星期五等）。

— 默认值：false。这四个是星期过滤器。设为true时，EA将不会在所选的星期几进行交易（例如所有星期一、所有星期五等）。 OnePerDay — 默认值：false。设为true时，EA每个交易日仅进行一笔交易（我的设置中未使用此项）。

— 默认值：false。设为true时，EA每个交易日仅进行一笔交易（我的设置中未使用此项）。 Month, Month1, Month2, Month3 — 这四个是月份过滤器。1至12的每个数字对应一个具体月份（1：一月，2：二月……）。请勿输入负数或小数。请勿使用大于12的数字。

— 这四个是月份过滤器。1至12的每个数字对应一个具体月份（1：一月，2：二月……）。请勿输入负数或小数。请勿使用大于12的数字。 Day, Day1, Day2, Day3 — 这四个是星期过滤器。0至6的每个数字对应一周中的某一天（0：星期日，1：星期一……6：星期六）。请勿输入负数或小数。请勿使用大于6的数字。

— 这四个是星期过滤器。0至6的每个数字对应一周中的某一天（0：星期日，1：星期一……6：星期六）。请勿输入负数或小数。请勿使用大于6的数字。 mystop — 默认值：5(%)。止损参数。请勿输入负数。可使用小数。（这可能看起来是一个较宽的止损，但它仅用于紧急情况：在超过9年的回测中，该EA几乎从未触发此止损。）

— 默认值：5(%)。止损参数。请勿输入负数。可使用小数。（这可能看起来是一个较宽的止损，但它仅用于紧急情况：在超过9年的回测中，该EA几乎从未触发此止损。） myprofit — 默认值：2.76(%)。止盈参数。请勿输入负数。可使用小数。

— 默认值：2.76(%)。止盈参数。请勿输入负数。可使用小数。 duration — 默认值：48。请完全忽略此参数。请勿修改。它是代码结构的一部分。

离场逻辑：

只有在以下情况下EA才会关闭持仓：触发止损或止盈；最后一根K线的时间达到或超过"endtime"（当CloseAtEnd设为true时）；或满足反转持仓的条件（此时EA会关闭当前持仓，并立即在相反方向开立新持仓）。

修改"myprofit"和"mystop"时请务必谨慎：这是该EA中最容易出现过度拟合（overfitting）的两个参数。

如果您在设置任何参数时需要帮助，或有其他任何问题，请在EA页面留言。我会尽快回复。

时间周期： 30分钟。您可以进行修改，但需要进行额外的回测和参数重新微调。

建议最低资金： $1,000。最低可降至$500，但可能会遇到保证金问题。

所需账户类型： 对冲账户（Hedging）。

如果您对手数设置不熟悉，请在回测过程中修改SIZE，并在回测结束后查看最大和平均盈利/亏损。这样，在实际使用新手数进行交易之前，您就能了解自己所承担的风险程度。

重要提示！ 购买后，请通过MQL5私信联系我，以获取Version 1和Version 2的设置文件。

最后两张图片显示了两种策略（Version 1、Version 2）在我的设置下各自的独立结果。

无马丁格尔（martingale），无网格交易（grid trading）等类似策略。EA每次仅开立一个持仓。

请注意，回撤可能发生，这是交易过程的一部分。这不是快速致富的方案（尽管回测结果确实不错）。请务必先在模拟账户上测试该算法。

过往表现不代表未来结果。交易涉及风险，请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。