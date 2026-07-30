Если вы не хотите торговать по Bollinger Bands вручную, часами следя за графиками из страха пропустить идеальную точку входа, Ultimate Bollinger Bands D готов торговать вместо вас. Этот EA основан на тщательно проанализированном бэктесте продолжительностью более 2 лет по Gold (XAUUSD) и продемонстрировал настолько высокую результативность, что она удивила даже меня.

Результаты бэктеста:

Более 325% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000.

808 сделок на исторических данных более чем за 2 года.

Максимальная просадка составила 43% относительно начального баланса. Это существенное значение, однако оно было необходимо для достижения такой результативности. У меня были способы снизить просадку, но это ухудшило бы адаптивность к меняющимся рыночным условиям и общую эффективность. Я сознательно решил оставить всё именно так, чтобы сделать EA более устойчивым.

Все данные, показанные на изображениях ниже, получены у IC Markets с использованием времени брокера GMT+2. Всегда запускайте собственный бэктест, чтобы убедиться, что эти настройки работают так же хорошо на исторических данных вашего брокера, и при необходимости выполняйте тонкую настройку. Я также тестировал EA на данных Dukascopy с теми же настройками и всё равно получил стабильные результаты.

Универсальность

EA можно адаптировать к любому финансовому рынку: commodities, forex и другим. Настройки по умолчанию откалиброваны специально для Gold (XAUUSD). Если вы тестируете EA на другом инструменте, соответствующим образом измените параметры. По моему опыту, лучше всего он работает именно на Gold.

Совет по бэктестированию

Поскольку EA анализирует рынок только на открытии свечей, для бэктестов вместо tick data можно использовать моделирование "1 Minute OHLC". Оно работает значительно быстрее и при этом даёт практически идентичные результаты, однако лучше проверить это самостоятельно. Чтобы получить наиболее похожие результаты, используйте timeframe графика 30 minutes.

Размер лота

Размер лота фиксированный, а не рассчитывается в процентах. Вы можете в любой момент изменить размер лота вручную.

Input Parameters

SIZE — значение по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте предельно осторожны при его изменении. Не используйте отрицательные значения.

GMT — значение по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не используйте отрицательные или дробные значения.

Magic Number — значение по умолчанию: 1. На каждом конкретном графике это значение ОБЯЗАТЕЛЬНО должно отличаться от magic number любого другого EA, чтобы избежать конфликтов, особенно если вы используете этот EA с разными настройками на одном и том же инструменте, как и рекомендуется. Не используйте отрицательные или дробные значения.

EuroDST — значение по умолчанию: false. Переход на летнее время для европейских брокеров. Протестируйте значения "true" и "false", чтобы определить, какой вариант работает для вас лучше.

length — значение по умолчанию: 20. Параметр периода Bollinger Bands. Значение '20' используется чаще всего.

numdevs — значение по умолчанию: 2. Параметр standard deviation для Bollinger Bands. Значение '2' используется чаще всего.

starttime — час начала торговли. Можно указывать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... Для европейских брокеров убедитесь, что это значение ниже, чем "endtime". Не используйте отрицательные или дробные значения.

endtime — час окончания торговли. Можно указывать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... ВАЖНО: если установить значение 2400, параметр "CloseAtEnd" не будет корректно работать при значении "true". Не используйте отрицательные или дробные значения.

CloseAtEnd — значение по умолчанию: true. Этот параметр закрывает текущую открытую сделку, когда время последнего закрытого бара становится равным или превышает "endtime". Установите значение "false", если хотите оставлять сделки открытыми на ночь. При этом результативность EA полностью изменится, поэтому протестируйте этот вариант, если хотите создать что-то новое.

Version — значение по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется breakout logic с попыткой следовать за трендом. При значении 2 используется false breakout logic с извлечением прибыли из разворотов. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте никакие значения, кроме 1 и 2, иначе сделки открываться не будут.

stopPercent — значение по умолчанию: true. Этот параметр позволяет задавать stop loss и take profit в процентах (%) от цены закрытия последнего закрытого бара. Я создал его специально для Gold, поскольку его цена очень сильно изменилась со временем. Его можно использовать и на любом другом инструменте, однако разница по сравнению с обычными stop loss и take profit, заданными в цене, будет меньше, поскольку рынок forex движется медленнее. Если установлено значение "false", stop loss и take profit будут задаваться в абсолютном ценовом выражении, например 0.005$.

mystop — значение по умолчанию: 5(%). Параметр stop loss. Не используйте отрицательные значения. Дробные значения разрешены. При значении 0 параметр отключён. Может показаться, что stop loss слишком широкий, однако он предназначен исключительно для чрезвычайных ситуаций. За более чем 2 года бэктеста EA практически его не использовал.

myprofit — значение по умолчанию: 0(%). Параметр take profit. Не используйте отрицательные значения. Дробные значения разрешены. При значении 0 параметр отключён.

Логика выхода:

EA закрывает позицию только в следующих случаях: срабатывает stop loss или take profit; время последнего бара становится равным или превышает "endtime" при установленном значении CloseAtEnd = true; либо выполняются условия для разворота позиции. В последнем случае EA закрывает текущую открытую позицию и сразу же открывает новую в противоположном направлении.

Будьте осторожны при изменении "myprofit" и "mystop": stop loss и take profit — это два параметра данного EA, наиболее подверженные overfitting.

Оставьте комментарий на странице EA, если вам нужна помощь с настройкой любого параметра или если у вас возникнут другие вопросы. Я отвечу как можно скорее.

Chart TimeFrame: 30 minutes. Вы можете изменить его, однако в этом случае потребуются дополнительные бэктесты и тонкая настройка параметров.

Требуемый тип счёта: любой, если вы торгуете только с помощью этого EA. В противном случае используйте hedging account.

Если вы ещё не знакомы с выбором размера лота, измените SIZE в бэктесте и после его завершения проверьте максимальные и средние прибыли и убытки. Так вы сможете понять, какой риск принимаете на себя, прежде чем начать реальную торговлю с выбранным новым размером лота.

На изображениях показаны результаты бэктеста с моими настройками по умолчанию. Чтобы получить аналогичные результаты, измените только параметр GMT в соответствии с часовым поясом вашего брокера.

Никакого martingale, grid trading и тому подобных методов. EA одновременно открывает только одну позицию.

Пожалуйста, помните, что просадки могут происходить и являются частью процесса. Это не схема быстрого обогащения, даже несмотря на действительно хорошие результаты бэктеста. Всегда сначала тестируйте алгоритм на demo account.

Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем. Торговля связана с риском, поэтому используйте только тот капитал, потерю которого вы можете себе позволить.

В отличие от Trend Master D, моего предыдущего EA, Ultimate Bollinger Bands D имеет более прямолинейную логику и предназначен для использования высокой волатильности Gold последних лет. Разумеется, вы можете использовать оба EA одновременно для диверсификации портфеля.