Ultimate Bollinger Bands D

Если вы не хотите торговать по Bollinger Bands вручную, часами следя за графиками из страха пропустить идеальную точку входа, Ultimate Bollinger Bands D готов торговать вместо вас. Этот EA основан на тщательно проанализированном бэктесте продолжительностью более 2 лет по Gold (XAUUSD) и продемонстрировал настолько высокую результативность, что она удивила даже меня.

Результаты бэктеста:

Более 325% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000.
808 сделок на исторических данных более чем за 2 года.
Максимальная просадка составила 43% относительно начального баланса. Это существенное значение, однако оно было необходимо для достижения такой результативности. У меня были способы снизить просадку, но это ухудшило бы адаптивность к меняющимся рыночным условиям и общую эффективность. Я сознательно решил оставить всё именно так, чтобы сделать EA более устойчивым.
Все данные, показанные на изображениях ниже, получены у IC Markets с использованием времени брокера GMT+2. Всегда запускайте собственный бэктест, чтобы убедиться, что эти настройки работают так же хорошо на исторических данных вашего брокера, и при необходимости выполняйте тонкую настройку. Я также тестировал EA на данных Dukascopy с теми же настройками и всё равно получил стабильные результаты.

Универсальность

EA можно адаптировать к любому финансовому рынку: commodities, forex и другим. Настройки по умолчанию откалиброваны специально для Gold (XAUUSD). Если вы тестируете EA на другом инструменте, соответствующим образом измените параметры. По моему опыту, лучше всего он работает именно на Gold.

Совет по бэктестированию

Поскольку EA анализирует рынок только на открытии свечей, для бэктестов вместо tick data можно использовать моделирование "1 Minute OHLC". Оно работает значительно быстрее и при этом даёт практически идентичные результаты, однако лучше проверить это самостоятельно. Чтобы получить наиболее похожие результаты, используйте timeframe графика 30 minutes.

Размер лота

Размер лота фиксированный, а не рассчитывается в процентах. Вы можете в любой момент изменить размер лота вручную.

Input Parameters

SIZE — значение по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте предельно осторожны при его изменении. Не используйте отрицательные значения.

GMT — значение по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не используйте отрицательные или дробные значения.

Magic Number — значение по умолчанию: 1. На каждом конкретном графике это значение ОБЯЗАТЕЛЬНО должно отличаться от magic number любого другого EA, чтобы избежать конфликтов, особенно если вы используете этот EA с разными настройками на одном и том же инструменте, как и рекомендуется. Не используйте отрицательные или дробные значения.

EuroDST — значение по умолчанию: false. Переход на летнее время для европейских брокеров. Протестируйте значения "true" и "false", чтобы определить, какой вариант работает для вас лучше.

length — значение по умолчанию: 20. Параметр периода Bollinger Bands. Значение '20' используется чаще всего.

numdevs — значение по умолчанию: 2. Параметр standard deviation для Bollinger Bands. Значение '2' используется чаще всего.

starttime — час начала торговли. Можно указывать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... Для европейских брокеров убедитесь, что это значение ниже, чем "endtime". Не используйте отрицательные или дробные значения.

endtime — час окончания торговли. Можно указывать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... ВАЖНО: если установить значение 2400, параметр "CloseAtEnd" не будет корректно работать при значении "true". Не используйте отрицательные или дробные значения.

CloseAtEnd — значение по умолчанию: true. Этот параметр закрывает текущую открытую сделку, когда время последнего закрытого бара становится равным или превышает "endtime". Установите значение "false", если хотите оставлять сделки открытыми на ночь. При этом результативность EA полностью изменится, поэтому протестируйте этот вариант, если хотите создать что-то новое.

Version — значение по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется breakout logic с попыткой следовать за трендом. При значении 2 используется false breakout logic с извлечением прибыли из разворотов. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте никакие значения, кроме 1 и 2, иначе сделки открываться не будут.

stopPercent — значение по умолчанию: true. Этот параметр позволяет задавать stop loss и take profit в процентах (%) от цены закрытия последнего закрытого бара. Я создал его специально для Gold, поскольку его цена очень сильно изменилась со временем. Его можно использовать и на любом другом инструменте, однако разница по сравнению с обычными stop loss и take profit, заданными в цене, будет меньше, поскольку рынок forex движется медленнее. Если установлено значение "false", stop loss и take profit будут задаваться в абсолютном ценовом выражении, например 0.005$.

mystop — значение по умолчанию: 5(%). Параметр stop loss. Не используйте отрицательные значения. Дробные значения разрешены. При значении 0 параметр отключён. Может показаться, что stop loss слишком широкий, однако он предназначен исключительно для чрезвычайных ситуаций. За более чем 2 года бэктеста EA практически его не использовал.

myprofit — значение по умолчанию: 0(%). Параметр take profit. Не используйте отрицательные значения. Дробные значения разрешены. При значении 0 параметр отключён.

Логика выхода:

EA закрывает позицию только в следующих случаях: срабатывает stop loss или take profit; время последнего бара становится равным или превышает "endtime" при установленном значении CloseAtEnd = true; либо выполняются условия для разворота позиции. В последнем случае EA закрывает текущую открытую позицию и сразу же открывает новую в противоположном направлении.

Будьте осторожны при изменении "myprofit" и "mystop": stop loss и take profit — это два параметра данного EA, наиболее подверженные overfitting.

Оставьте комментарий на странице EA, если вам нужна помощь с настройкой любого параметра или если у вас возникнут другие вопросы. Я отвечу как можно скорее.

Chart TimeFrame: 30 minutes. Вы можете изменить его, однако в этом случае потребуются дополнительные бэктесты и тонкая настройка параметров.

Требуемый тип счёта: любой, если вы торгуете только с помощью этого EA. В противном случае используйте hedging account.

Если вы ещё не знакомы с выбором размера лота, измените SIZE в бэктесте и после его завершения проверьте максимальные и средние прибыли и убытки. Так вы сможете понять, какой риск принимаете на себя, прежде чем начать реальную торговлю с выбранным новым размером лота.

На изображениях показаны результаты бэктеста с моими настройками по умолчанию. Чтобы получить аналогичные результаты, измените только параметр GMT в соответствии с часовым поясом вашего брокера.

Никакого martingale, grid trading и тому подобных методов. EA одновременно открывает только одну позицию.

Пожалуйста, помните, что просадки могут происходить и являются частью процесса. Это не схема быстрого обогащения, даже несмотря на действительно хорошие результаты бэктеста. Всегда сначала тестируйте алгоритм на demo account.

Прошлые результаты не гарантируют результатов в будущем. Торговля связана с риском, поэтому используйте только тот капитал, потерю которого вы можете себе позволить.

В отличие от Trend Master D, моего предыдущего EA, Ultimate Bollinger Bands D имеет более прямолинейную логику и предназначен для использования высокой волатильности Gold последних лет. Разумеется, вы можете использовать оба EA одновременно для диверсификации портфеля.


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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Daniele Fughelli
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Aren't you sick of algorithms that promise impossible returns that then never really work in real trading? If that's the case, then this algorithm may be what you have been looking for. Everyone else who prefers the illusions of senseless gains in short periods of time is better off ignoring this page. Once this has been cleared, let's talk about the algorithm. This algorithm is completely different from what I've seen in the market so far. This is a long-term algorithm, thought to resist short-
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Daniele Fughelli
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Trend Master D — Два взаимодополняющих торговых алгоритма в одном советнике Этот советник объединяет два взаимодополняющих торговых алгоритма, созданных для взаимной балансировки: один следует за пробоями (breakout), другой использует ложные пробои (развороты). Совместное использование обеих логик на одном инструменте показало устойчивые результаты с точки зрения соотношения риска и доходности, как видно на изображениях ниже. Результаты бэктеста: Более 252% прибыли при торговле 1 лотом на сделку
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Фильтр:
Alessandro Degli
28
Alessandro Degli 2026.08.01 10:28 
 

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