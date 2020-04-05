Quantum Monster D

Добро пожаловать к одному из моих лучших советников, уже показывающих отличные результаты на РЕАЛЬНОМ счёте!

Этот советник использует тщательно рассчитанную трендовую стратегию, разработанную для стабильной и устойчивой работы на протяжении многих лет на высококачественных исторических данных. Результаты бэктеста уже демонстрируют достойную доходность при относительно небольшой просадке. Период out-of-sample продолжительностью более двух лет подтверждает эти результаты, а торговля на РЕАЛЬНОМ счёте дополнительно подтверждает показатели, полученные в бэктесте.

По этой цене осталось всего 3 копии!

Результаты бэктеста:

Более 406% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000.

614 сделок на историческом периоде более 9 лет, при этом последние 2 года были полностью исключены из оптимизации и использовались как out-of-sample, чтобы избежать переоптимизации.

На данных out-of-sample эффективность советника дополнительно ускорилась: с начала 2024 года до конца 2025 года EA принёс более 180%.

Торговля на РЕАЛЬНОМ счёте с февраля 2026 года по июль 2026 года принесла более 27% РЕАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ на одном из счетов моих клиентов.

Максимальная просадка составила менее 35% относительно начального баланса. Это надёжный и оправданный уровень, необходимый для предотвращения переоптимизации и обеспечения той устойчивости, которую я стремился получить.

Все данные, показанные на изображениях ниже, получены у брокера IC Markets при брокерском времени GMT+2. Всегда проводите собственный бэктест, чтобы убедиться, что эти настройки показывают сопоставимые результаты на исторических данных вашего брокера. При необходимости выполните дополнительную настройку параметров. Я также тестировал EA на данных Dukascopy с теми же настройками и по-прежнему получил стабильные результаты.

Как запустить EA

Установите EA на график Gold (XAUUSD) и выберите таймфрейм 4H. Оставьте параметры по умолчанию, чтобы получить результаты бэктеста, схожие с показанными ниже.

Универсальность

EA можно адаптировать к любому финансовому рынку: сырьевым товарам, Forex и другим инструментам. Настройки по умолчанию откалиброваны специально для Gold (XAUUSD). Если вы тестируете EA на другом инструменте, соответствующим образом скорректируйте параметры.

Совет по бэктесту

Поскольку EA анализирует рынок только при открытии свечи, для бэктеста вместо тиковых данных можно использовать режим моделирования «1 Minute OHLC». Такой тест выполняется значительно быстрее и при этом даёт практически идентичные результаты. Рекомендую проверить это самостоятельно. В EA также предусмотрена стратегия разворота тренда, которая работает в направлении, полностью противоположном трендовой стратегии. Установите Version=2, если хотите протестировать стратегию разворота. Однако в этом случае почти наверняка потребуется изменить параметры.

Расчёт размера лота

Размер лота фиксированный и не рассчитывается как процент от счёта. Я намеренно отказался от расчёта объёма как процента от баланса, поскольку после серии прибыльных сделок такой подход может увеличить последующие убытки. Вы можете вручную изменить размер лота в любой момент.

Входные параметры

SIZE — значение по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте предельно осторожны при его изменении. Не используйте отрицательные значения.

GMT — значение по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не используйте отрицательные или дробные значения.

Magic Number — значение по умолчанию: 1. На каждом конкретном графике это значение ОБЯЗАТЕЛЬНО должно отличаться от Magic Number любого другого EA, чтобы избежать конфликтов. Это особенно важно, если вы используете данный EA с разными настройками на одном и том же инструменте, как я и рекомендую. Не используйте отрицательные или дробные значения.

EuroDST — значение по умолчанию: true. Переход на летнее и зимнее время для европейских брокеров. Протестируйте значения true и false, чтобы определить, какой вариант лучше подходит для вашего брокера.

EMP — значение по умолчанию: 10. Период скользящей средней. Не используйте отрицательные или дробные значения.

x — значение по умолчанию: 0.1. Внутренний параметр: чем выше его значение, тем меньше сделок будет открывать EA. Если установить значение 0, данный фильтр будет отключён. Не используйте отрицательные значения.

starttime — время начала торговли. Можно устанавливать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... Для европейских брокеров убедитесь, что это значение меньше значения endtime. Не используйте отрицательные или дробные значения.

endtime — время окончания торговли. Можно устанавливать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... ВАЖНО: если установить значение 2400, параметр CloseAtEnd при значении true будет работать некорректно. Не используйте отрицательные или дробные значения.

CloseAtEnd — значение по умолчанию: false. Если время последней закрытой свечи равно или превышает endtime, данный параметр закрывает текущую открытую позицию. Установите значение true, если не хотите оставлять сделки открытыми на ночь. При этом результаты EA полностью изменятся, поэтому протестируйте данный вариант, если хотите создать новую конфигурацию стратегии.

Version — значение по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется трендовая логика, направленная на следование за трендом. При значении 2 используется разворотная логика, направленная на получение прибыли от разворотов рынка. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не устанавливайте никакие значения, кроме 1 или 2, иначе EA не будет открывать сделки.

stopPercent — значение по умолчанию: false. Этот параметр позволяет задавать stop loss и take profit в процентах (%) от цены закрытия последней закрытой свечи. Я создал его специально для Gold, поскольку цена золота значительно изменилась с течением времени. Параметр можно использовать и на других инструментах, однако разница по сравнению с обычными stop loss и take profit, заданными в абсолютном ценовом значении, будет меньше, поскольку рынок Forex движется медленнее. Если установлено значение false, stop loss и take profit будут задаваться в абсолютном ценовом выражении, например $0.005.

Mfilter, Mfilter1, Mfilter2 — значения по умолчанию: 2 параметра true, 1 параметр false. Это три месячных фильтра. Если параметр установлен в true, EA не будет торговать в выбранном месяце. Эти фильтры могут быть очень эффективными.

Dfilter — значение по умолчанию: false. Это дневной фильтр. Если установить значение true, EA не будет торговать в выбранный день недели, например по понедельникам, пятницам и так далее.

OnePerDay — значение по умолчанию: false. Если установить значение true, EA будет открывать только одну сделку за торговый день. В моих настройках этот параметр не используется.

Month, Month1, Month2 — три месячных фильтра. Каждое число от 1 до 12 соответствует определённому месяцу: 1 — январь, 2 — февраль и так далее. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте числа больше 12.

Day — дневной фильтр. Каждое число от 0 до 6 соответствует определённому дню недели: 0 — воскресенье, 1 — понедельник, ..., 6 — суббота. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте числа больше 6.

mystop — параметр stop loss. Не используйте отрицательные значения. Допускаются дробные значения.

myprofit — параметр take profit. Не используйте отрицательные значения. Допускаются дробные значения.

Логика выхода:

EA закрывает позицию только в следующих случаях: при срабатывании stop loss или take profit; если время последней свечи равно или превышает endtime при установленном значении CloseAtEnd=true; либо если выполняются условия для разворота позиции. В последнем случае EA закрывает текущую открытую позицию и сразу же открывает новую позицию в противоположном направлении.

Будьте осторожны при изменении параметров myprofit и mystop: stop loss и take profit являются двумя параметрами данного EA, наиболее подверженными переоптимизации.

Если вам нужна помощь с настройкой какого-либо параметра или у вас возникли другие вопросы, оставьте комментарий на странице EA. Я отвечу при первой возможности.

TimeFrame: 4 Hours. Вы можете изменить таймфрейм, однако в этом случае потребуется провести дополнительные бэктесты и заново настроить параметры.

Минимальный рекомендуемый капитал: $1000. Можно использовать и $500, однако в этом случае могут возникнуть проблемы с маржой.

Необходимый тип счёта: любой.

Если вы пока не знакомы с расчётом размера лота, измените параметр SIZE в бэктесте и после его завершения проверьте максимальные и средние прибыли и убытки. Так вы сможете заранее понять, какой риск принимаете, прежде чем начинать реальную торговлю с выбранным размером лота.

Никакого мартингейла, grid trading и подобных методов. EA одновременно удерживает только одну позицию.

Пожалуйста, учитывайте, что просадки возможны и являются нормальной частью торгового процесса. Это не схема быстрого обогащения, даже несмотря на действительно хорошие результаты бэктеста. Перед началом реальной торговли всегда сначала тестируйте алгоритм на демо-счёте.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля связана с риском, поэтому используйте только тот капитал, потерю которого вы можете себе позволить.