Quantum Monster D

Добро пожаловать к одному из моих лучших советников, уже показывающих отличные результаты на РЕАЛЬНОМ счёте!

Этот советник использует тщательно рассчитанную трендовую стратегию, разработанную для стабильной и устойчивой работы на протяжении многих лет на высококачественных исторических данных. Результаты бэктеста уже демонстрируют достойную доходность при относительно небольшой просадке. Период out-of-sample продолжительностью более двух лет подтверждает эти результаты, а торговля на РЕАЛЬНОМ счёте дополнительно подтверждает показатели, полученные в бэктесте.

По этой цене осталось всего 3 копии!

Результаты бэктеста:

Более 406% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000.
614 сделок на историческом периоде более 9 лет, при этом последние 2 года были полностью исключены из оптимизации и использовались как out-of-sample, чтобы избежать переоптимизации.
На данных out-of-sample эффективность советника дополнительно ускорилась: с начала 2024 года до конца 2025 года EA принёс более 180%.
Торговля на РЕАЛЬНОМ счёте с февраля 2026 года по июль 2026 года принесла более 27% РЕАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ на одном из счетов моих клиентов.
Максимальная просадка составила менее 35% относительно начального баланса. Это надёжный и оправданный уровень, необходимый для предотвращения переоптимизации и обеспечения той устойчивости, которую я стремился получить.
Все данные, показанные на изображениях ниже, получены у брокера IC Markets при брокерском времени GMT+2. Всегда проводите собственный бэктест, чтобы убедиться, что эти настройки показывают сопоставимые результаты на исторических данных вашего брокера. При необходимости выполните дополнительную настройку параметров. Я также тестировал EA на данных Dukascopy с теми же настройками и по-прежнему получил стабильные результаты.

Как запустить EA

Установите EA на график Gold (XAUUSD) и выберите таймфрейм 4H. Оставьте параметры по умолчанию, чтобы получить результаты бэктеста, схожие с показанными ниже.

Универсальность

EA можно адаптировать к любому финансовому рынку: сырьевым товарам, Forex и другим инструментам. Настройки по умолчанию откалиброваны специально для Gold (XAUUSD). Если вы тестируете EA на другом инструменте, соответствующим образом скорректируйте параметры.

Совет по бэктесту

Поскольку EA анализирует рынок только при открытии свечи, для бэктеста вместо тиковых данных можно использовать режим моделирования «1 Minute OHLC». Такой тест выполняется значительно быстрее и при этом даёт практически идентичные результаты. Рекомендую проверить это самостоятельно. В EA также предусмотрена стратегия разворота тренда, которая работает в направлении, полностью противоположном трендовой стратегии. Установите Version=2, если хотите протестировать стратегию разворота. Однако в этом случае почти наверняка потребуется изменить параметры.

Расчёт размера лота

Размер лота фиксированный и не рассчитывается как процент от счёта. Я намеренно отказался от расчёта объёма как процента от баланса, поскольку после серии прибыльных сделок такой подход может увеличить последующие убытки. Вы можете вручную изменить размер лота в любой момент.

Входные параметры

SIZE — значение по умолчанию: 0.01. Параметр размера лота. Будьте предельно осторожны при его изменении. Не используйте отрицательные значения.

GMT — значение по умолчанию: 2. Параметр часового пояса. Измените его в соответствии с часовым поясом вашего брокера. Не используйте отрицательные или дробные значения.

Magic Number — значение по умолчанию: 1. На каждом конкретном графике это значение ОБЯЗАТЕЛЬНО должно отличаться от Magic Number любого другого EA, чтобы избежать конфликтов. Это особенно важно, если вы используете данный EA с разными настройками на одном и том же инструменте, как я и рекомендую. Не используйте отрицательные или дробные значения.

EuroDST — значение по умолчанию: true. Переход на летнее и зимнее время для европейских брокеров. Протестируйте значения true и false, чтобы определить, какой вариант лучше подходит для вашего брокера.

EMP — значение по умолчанию: 10. Период скользящей средней. Не используйте отрицательные или дробные значения.

x — значение по умолчанию: 0.1. Внутренний параметр: чем выше его значение, тем меньше сделок будет открывать EA. Если установить значение 0, данный фильтр будет отключён. Не используйте отрицательные значения.

starttime — время начала торговли. Можно устанавливать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... Для европейских брокеров убедитесь, что это значение меньше значения endtime. Не используйте отрицательные или дробные значения.

endtime — время окончания торговли. Можно устанавливать значения от 0 до 2400 с шагом 100, например: 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, .... ВАЖНО: если установить значение 2400, параметр CloseAtEnd при значении true будет работать некорректно. Не используйте отрицательные или дробные значения.

CloseAtEnd — значение по умолчанию: false. Если время последней закрытой свечи равно или превышает endtime, данный параметр закрывает текущую открытую позицию. Установите значение true, если не хотите оставлять сделки открытыми на ночь. При этом результаты EA полностью изменятся, поэтому протестируйте данный вариант, если хотите создать новую конфигурацию стратегии.

Version — значение по умолчанию: 1. Допустимые значения: 1 или 2. При значении 1 используется трендовая логика, направленная на следование за трендом. При значении 2 используется разворотная логика, направленная на получение прибыли от разворотов рынка. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не устанавливайте никакие значения, кроме 1 или 2, иначе EA не будет открывать сделки.

stopPercent — значение по умолчанию: false. Этот параметр позволяет задавать stop loss и take profit в процентах (%) от цены закрытия последней закрытой свечи. Я создал его специально для Gold, поскольку цена золота значительно изменилась с течением времени. Параметр можно использовать и на других инструментах, однако разница по сравнению с обычными stop loss и take profit, заданными в абсолютном ценовом значении, будет меньше, поскольку рынок Forex движется медленнее. Если установлено значение false, stop loss и take profit будут задаваться в абсолютном ценовом выражении, например $0.005.

Mfilter, Mfilter1, Mfilter2 — значения по умолчанию: 2 параметра true, 1 параметр false. Это три месячных фильтра. Если параметр установлен в true, EA не будет торговать в выбранном месяце. Эти фильтры могут быть очень эффективными.

Dfilter — значение по умолчанию: false. Это дневной фильтр. Если установить значение true, EA не будет торговать в выбранный день недели, например по понедельникам, пятницам и так далее.

OnePerDay — значение по умолчанию: false. Если установить значение true, EA будет открывать только одну сделку за торговый день. В моих настройках этот параметр не используется.

Month, Month1, Month2 — три месячных фильтра. Каждое число от 1 до 12 соответствует определённому месяцу: 1 — январь, 2 — февраль и так далее. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте числа больше 12.

Day — дневной фильтр. Каждое число от 0 до 6 соответствует определённому дню недели: 0 — воскресенье, 1 — понедельник, ..., 6 — суббота. Не используйте отрицательные или дробные значения. Не используйте числа больше 6.

mystop — параметр stop loss. Не используйте отрицательные значения. Допускаются дробные значения.

myprofit — параметр take profit. Не используйте отрицательные значения. Допускаются дробные значения.

Логика выхода:

EA закрывает позицию только в следующих случаях: при срабатывании stop loss или take profit; если время последней свечи равно или превышает endtime при установленном значении CloseAtEnd=true; либо если выполняются условия для разворота позиции. В последнем случае EA закрывает текущую открытую позицию и сразу же открывает новую позицию в противоположном направлении.

Будьте осторожны при изменении параметров myprofit и mystop: stop loss и take profit являются двумя параметрами данного EA, наиболее подверженными переоптимизации.

Если вам нужна помощь с настройкой какого-либо параметра или у вас возникли другие вопросы, оставьте комментарий на странице EA. Я отвечу при первой возможности.

TimeFrame: 4 Hours. Вы можете изменить таймфрейм, однако в этом случае потребуется провести дополнительные бэктесты и заново настроить параметры.

Минимальный рекомендуемый капитал: $1000. Можно использовать и $500, однако в этом случае могут возникнуть проблемы с маржой.

Необходимый тип счёта: любой.

Если вы пока не знакомы с расчётом размера лота, измените параметр SIZE в бэктесте и после его завершения проверьте максимальные и средние прибыли и убытки. Так вы сможете заранее понять, какой риск принимаете, прежде чем начинать реальную торговлю с выбранным размером лота.

Никакого мартингейла, grid trading и подобных методов. EA одновременно удерживает только одну позицию.

Пожалуйста, учитывайте, что просадки возможны и являются нормальной частью торгового процесса. Это не схема быстрого обогащения, даже несмотря на действительно хорошие результаты бэктеста. Перед началом реальной торговли всегда сначала тестируйте алгоритм на демо-счёте.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля связана с риском, поэтому используйте только тот капитал, потерю которого вы можете себе позволить.


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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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The Pinnacle Of Moving Average
Daniele Fughelli
Эксперты
Aren't you sick of algorithms that promise impossible returns that then never really work in real trading? If that's the case, then this algorithm may be what you have been looking for. Everyone else who prefers the illusions of senseless gains in short periods of time is better off ignoring this page. Once this has been cleared, let's talk about the algorithm. This algorithm is completely different from what I've seen in the market so far. This is a long-term algorithm, thought to resist short-
Trend Master D
Daniele Fughelli
Эксперты
Trend Master D — Два взаимодополняющих торговых алгоритма в одном советнике Этот советник объединяет два взаимодополняющих торговых алгоритма, созданных для взаимной балансировки: один следует за пробоями (breakout), другой использует ложные пробои (развороты). Совместное использование обеих логик на одном инструменте показало устойчивые результаты с точки зрения соотношения риска и доходности, как видно на изображениях ниже. Результаты бэктеста: Более 252% прибыли при торговле 1 лотом на сделку
Ultimate Bollinger Bands D
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Если вы не хотите торговать по Bollinger Bands вручную, часами следя за графиками из страха пропустить идеальную точку входа, Ultimate Bollinger Bands D готов торговать вместо вас. Этот EA основан на тщательно проанализированном бэктесте продолжительностью более 2 лет по Gold (XAUUSD) и продемонстрировал настолько высокую результативность, что она удивила даже меня. Результаты бэктеста: Более 325% прибыли при торговле объёмом 1 лот на сделку и начальном балансе $100,000. 808 сделок на историческ
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