Gold Hook Trap Pro 将市场自身的牛市陷阱和熊市陷阱转化为对抗大众的利器——并为您提供一个完整的、绝无未来函数的反弹交易计划。

黄金市场中一些最干净利落的反转都是从陷阱开始的。价格突破紧密的盘整区间，刚好足以触发突破盘整的跟风盘——然后迅速反向拉回并一路狂飙，让这些交易员深陷被套的错误方向。Gold Hook Trap Pro 专为精准捕捉这种“钩回”而生：它静待虚假突破的发生，确认价格果断收盘收回至盘整区间的另一侧，只有在此之后才会发出真正的行情信号。





专为买家提供的专属配套工具如下

在陷阱触发 healing 的瞬间，指标就会为您绘制出完整的交易计划：

在已收盘的触发 K 线上显示买入/卖出 (Buy / Sell) 箭头——绝不在未收盘的 K 线上显示，随后绝不漂移或更改。

基于结构在保护性波段高低点设置的止损（通过 ATR 缓冲以过滤市场噪音扫损）。

四级 R 倍数止盈阶梯（TP1 → TP4），用于分批减仓。

实时胜率面板——显示每个 TP 的胜负统计、命中率、净点数，并在平衡目标上标注 ★。

基于历史样本数据，为每个目标提供可信度评级（High / Medium / Low）。

多时间周期 (MTF) 扫描雷达——每一个出现新陷阱的品种和时间周期，皆可一目了然。

专为 M5 的黄金超短线（Scalping）设计，因为这些陷阱在此周期内形成和化解的速度极快，但同样的引擎也可以扫描您指定的任何品种和时间周期。

为什么它不同于标准的假突破工具：Gold Hook Trap Pro 针对的是紧密的内部盘整——陷阱围绕紧凑的压缩形态形成，而非宽幅的波段。这使得保护性止损异常之近，且盈亏比非常清晰，这使其成为一个可以与更广泛的陷阱产品并存运行的互补性反转雷达，而不是重复的工具。

绝无未来函数（No repaint）。每个信号均基于已收盘的 K 线计算。历史回测表现完全等于实盘表现。

免费配套工具

作为同一生态系统的一部分，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布——每个产品都附带详细的 A-Z 指南（DOCX + PDF）以及在各自帖子内的直接下载链接。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中，然后加载预设即可——无需联系我。





Signal Trader AUTO — 自动根据指标信号执行交易

系统的“执行手臂”。它读取您的指标针对特定品种/时间周期发布的信号，并将其转化为真正的订单——完全自动化（AUTO）或一键手动（MANUAL）。

基于 % 风险的手数计算（固定手数 / 风险百分比 / 风险金额），带有一金保护和总风险上限。

市价 / 挂单 / 混合入场、分批平仓、移动止损至保本价以及图表上的实时控制面板。

双向 / 仅买入 / 仅卖出；入场点、止损 (SL) 和所有止盈 (TP) 级别直接提取自信号。





Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram

一个只读 EA（它绝不进行交易）。它在所有品种/时间周期上监听您的指标，并将整洁的信息——方向、入场点、止损、带盈亏比的所有 TP 级别以及推荐的 TP——直接发送到您的手机，以便您可以进行远程监控。

一个 EA 覆盖所有品种/时间周期；通过信号 ID (Signal ID) 自动链接。

信号新鲜度窗口、心跳门控、防垃圾邮件机制以及 Telegram 速率限制退避。





坦诚的预期：当一个“陷阱”结果变成了一个继续延续的真正突破时，反转系统会吐回一些交易利润；并且在没有虚假突破的强劲单边趋势中，该系统表现会不尽人意。面板上显示的胜率和净点数数据是历史样本统计结果，并非对未来利润的保证。请务必根据您自己的风险计划来管理仓位大小。