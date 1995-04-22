基于价格区间与交易水平的黄金交易 EA，适用于 XAUUSD H1

Golden Range

Golden Range 是一款结构化的交易机器人（Expert Advisor），基于价格区间与交易水平设计，专为 Gold / XAUUSD 的 H1 时间周期打造。

该 EA 使用计算出的交易区间、价格水平以及结构化挂单方式进行交易。它并不是为了追逐每一根K线，而是等待价格到达特定区域后再进行交易，同时保持简单、清晰、易于使用的设置方式。

Golden Range 适合希望使用简洁黄金交易 EA 的交易者，提供简单参数、风险模式、点差保护、最大单笔手数控制以及回撤管理。

免费早期版本

Golden Range 目前作为免费早期版本提供给早期用户。

此早期版本旨在让交易者测试 EA、了解其交易行为，并在未来更新前提供真实反馈。

如果您测试 Golden Range 后认为它有帮助，您的评分、评论、反馈或消息都将非常宝贵。您的反馈有助于支持开发并改进未来版本。

交易理念

Golden Range 不是为了追逐每一根K线而设计的。

相反，EA 会等待价格到达计算出的交易区间和价格水平，然后在这些区域附近使用结构化挂单。

目标是在保持用户体验简单的同时，让内部算法管理交易结构。

Golden Range 主要专注于：

✅ XAUUSD / 黄金交易

✅ H1 时间周期

✅ 基于价格区间和水平的交易

✅ 结构化挂单进场

✅ 支持买入和卖出机会

✅ 简单风险模式

✅ 黄金经纪商点差保护

✅ 单笔最大手数控制

✅ 回撤保护

✅ 清晰易用的输入面板

主要特点

✅ 专为 XAUUSD / Gold 设计

✅ 推荐时间周期：H1

✅ 基于价格水平的交易方法

✅ 结构化挂单进场

✅ 支持买入和卖出交易

✅ 简单风险模式

✅ 手动手数选项

✅ 单笔最大手数限制

✅ 最大回撤控制

✅ 适用于高点差黄金经纪商的点差过滤器

✅ 参数清晰，设置简单

✅ 适合回测和模拟账户测试

推荐设置

交易品种： XAUUSD / Gold

时间周期： H1

最低建议账户余额： $1,000

推荐账户余额： $3,000–$5,000+

最低手数： 0.01

为了获得更好的结果，建议使用 XAUUSD 执行稳定、点差合理、报价数据质量较好的经纪商。

普通测试

建议初始参数

Risk Mode： Default Risk

Max Single Order Lot： 0.05

Max DD Allowed： 50%

Max Spread Points： 1500–2000

更安全的测试

Risk Mode： Low Risk

Max Single Order Lot： 0.01–0.03

Max DD Allowed： 20–30%

新用户应先在模拟账户上测试 EA，然后再用于真实账户。

重要说明

Golden Range 不保证盈利。没有任何交易 EA 能够在所有市场条件下始终获利。

黄金是高波动性交易品种，交易结果可能会受到以下因素影响：

• 经纪商点差

• 交易佣金

• 滑点

• 执行速度

• Tick 数据质量

• 账户杠杆

• XAUUSD 交易品种规格

• 市场环境

请在真实交易前进行充分回测，并先在模拟账户中测试。

风险提示

黄金、外汇和 CFD 交易存在风险。您可能会损失部分或全部资金。

请使用合理的风险管理，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。

Golden Range 仅作为测试和交易辅助工具提供。您需要对自己的交易决定承担全部责任。