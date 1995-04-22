Golden Range
- 专家
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- 版本: 4.100
基于价格区间与交易水平的黄金交易 EA，适用于 XAUUSD H1
Golden Range 是一款结构化的交易机器人（Expert Advisor），基于价格区间与交易水平设计，专为 Gold / XAUUSD 的 H1 时间周期打造。
该 EA 使用计算出的交易区间、价格水平以及结构化挂单方式进行交易。它并不是为了追逐每一根K线，而是等待价格到达特定区域后再进行交易，同时保持简单、清晰、易于使用的设置方式。
Golden Range 适合希望使用简洁黄金交易 EA 的交易者，提供简单参数、风险模式、点差保护、最大单笔手数控制以及回撤管理。免费早期版本
Golden Range 目前作为免费早期版本提供给早期用户。
此早期版本旨在让交易者测试 EA、了解其交易行为，并在未来更新前提供真实反馈。
如果您测试 Golden Range 后认为它有帮助，您的评分、评论、反馈或消息都将非常宝贵。您的反馈有助于支持开发并改进未来版本。交易理念
Golden Range 不是为了追逐每一根K线而设计的。
相反，EA 会等待价格到达计算出的交易区间和价格水平，然后在这些区域附近使用结构化挂单。
目标是在保持用户体验简单的同时，让内部算法管理交易结构。
Golden Range 主要专注于：
✅ XAUUSD / 黄金交易
✅ H1 时间周期
✅ 基于价格区间和水平的交易
✅ 结构化挂单进场
✅ 支持买入和卖出机会
✅ 简单风险模式
✅ 黄金经纪商点差保护
✅ 单笔最大手数控制
✅ 回撤保护
✅ 清晰易用的输入面板
✅ 专为 XAUUSD / Gold 设计
✅ 推荐时间周期：H1
✅ 基于价格水平的交易方法
✅ 结构化挂单进场
✅ 支持买入和卖出交易
✅ 简单风险模式
✅ 手动手数选项
✅ 单笔最大手数限制
✅ 最大回撤控制
✅ 适用于高点差黄金经纪商的点差过滤器
✅ 参数清晰，设置简单
✅ 适合回测和模拟账户测试
交易品种： XAUUSD / Gold
时间周期： H1
最低建议账户余额： $1,000
推荐账户余额： $3,000–$5,000+
最低手数： 0.01
为了获得更好的结果，建议使用 XAUUSD 执行稳定、点差合理、报价数据质量较好的经纪商。建议初始参数
普通测试
Risk Mode： Default Risk
Max Single Order Lot： 0.05
Max DD Allowed： 50%
Max Spread Points： 1500–2000
更安全的测试
Risk Mode： Low Risk
Max Single Order Lot： 0.01–0.03
Max DD Allowed： 20–30%
新用户应先在模拟账户上测试 EA，然后再用于真实账户。重要说明
Golden Range 不保证盈利。没有任何交易 EA 能够在所有市场条件下始终获利。
黄金是高波动性交易品种，交易结果可能会受到以下因素影响：
• 经纪商点差
• 交易佣金
• 滑点
• 执行速度
• Tick 数据质量
• 账户杠杆
• XAUUSD 交易品种规格
• 市场环境
请在真实交易前进行充分回测，并先在模拟账户中测试。风险提示
黄金、外汇和 CFD 交易存在风险。您可能会损失部分或全部资金。
请使用合理的风险管理，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。
Golden Range 仅作为测试和交易辅助工具提供。您需要对自己的交易决定承担全部责任。