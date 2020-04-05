Rapid Leaf
- Эксперты
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Aakash PatwariAlgorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
📍 Who I am:
A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
🤖 What I build:
- Версия: 1.25
- Обновлено: 28 июня 2026
- Активации: 10
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Современная торговая система, учитывающая новости, с профессиональной панелью управления
Почему Rapid Leaf?
Этот мощный советник сочетает в себе умное определение трендов, динамическое управление рисками и встроенный Фильтр новостей, чтобы защитить ваш счет во время важных событий. Он предлагает классную панель управления в реальном времени, которая дает вам полный контроль и видимость прямо на графике.
- Фильтр новостей – Автоматически приостанавливает торговлю перед, во время и после основных новостных событий
- Современная панель управления – Показывает актуальную статистику, просадки, процент выигрышей и статус системы
- Умное управление капиталом – Встроенный контроль риска с настраиваемым размером лота
- Настройка на одном графике – Разработан для работы только на одном графике
Рекомендуемая настройка
Основной график: AUDCHF на M15
Лучшие инструменты: AUDCHF,AUDJPY,AUDUSD
Минимальный депозит: $500 (рекомендуется $1000+ для лучшего управления рисками)
Цены и ограниченное предложение
Текущая скидочная цена: 40
После того как будет продано 5 копий, цена возрастет до 60 или выше.
В настоящее время продано: 4 копий
Оставшиеся копии по этой специальной цене: 1
"Советник профессионального уровня с защитой от новостей и красивой панелью управления, который действительно помогает вам отслеживать производительность одним взглядом."
Рекомендации по бэктестированию
Чтобы получить правильные и реалистичные результаты бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Я отправлю вам полные рекомендации и файлы оптимизированных настроек, специально подготовленные для точного тестирования.
После покупки
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