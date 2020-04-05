Rapid Leaf

  • Эксперты
  • Aakash Patwari
    Aakash Patwari

    Aakash Patwari

    Algorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
    📍 Who I am:
    A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
    🤖 What I build:
  • Версия: 1.25
  • Обновлено: 28 июня 2026
  • Активации: 10

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Rapid Leaf

Современная торговая система, учитывающая новости, с профессиональной панелью управления

Почему Rapid Leaf?

Этот мощный советник сочетает в себе умное определение трендов, динамическое управление рисками и встроенный Фильтр новостей, чтобы защитить ваш счет во время важных событий. Он предлагает классную панель управления в реальном времени, которая дает вам полный контроль и видимость прямо на графике.

  • Фильтр новостей – Автоматически приостанавливает торговлю перед, во время и после основных новостных событий
  • Современная панель управления – Показывает актуальную статистику, просадки, процент выигрышей и статус системы
  • Умное управление капиталом – Встроенный контроль риска с настраиваемым размером лота
  • Настройка на одном графике – Разработан для работы только на одном графике
⚠️ Важно: Этот советник предназначен для работы на ОДНОМ ГРАФИКЕ. Присоедините его к AUDCHF на временном интервале M15 и позвольте ему все управлять.

Рекомендуемая настройка

Основной график: AUDCHF на M15

Лучшие инструменты: AUDCHF,AUDJPY,AUDUSD

Минимальный депозит: $500 (рекомендуется $1000+ для лучшего управления рисками)

Цены и ограниченное предложение

Текущая скидочная цена: 40
После того как будет продано 5 копий, цена возрастет до 60 или выше.

В настоящее время продано: 4 копий

Оставшиеся копии по этой специальной цене: 1

"Советник профессионального уровня с защитой от новостей и красивой панелью управления, который действительно помогает вам отслеживать производительность одним взглядом."

Рекомендации по бэктестированию

Чтобы получить правильные и реалистичные результаты бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Я отправлю вам полные рекомендации и файлы оптимизированных настроек, специально подготовленные для точного тестирования.

После покупки

Спасибо, что выбрали Rapid Leaf! После вашей покупки свяжитесь с нами, чтобы получить ссылку на канал Telegram. Вы получите:

  • Последние обновления и новые файлы настроек
  • Важные новостные уведомления
  • Советы по торговле и поддержку сообщества

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Midnight Run
Aakash Patwari
Эксперты
Live signal with 100,000 real money: mql5.com/en/signals/2382790 Свяжитесь с нами, чтобы получить пробную версию Перед покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить ограниченную пробную версию, которая работает исключительно на демонстрационных счетах. Испытайте возможности системы на практике перед тем, как сделать выбор. Midnight Run Продвинутая торговая система с учетом новостей с профессиональной панелью управления Что делает Midnight Run выдающимся? Этот экспертный советник искус
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