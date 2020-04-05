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Rapid Leaf

Современная торговая система, учитывающая новости, с профессиональной панелью управления

Почему Rapid Leaf?

Этот мощный советник сочетает в себе умное определение трендов, динамическое управление рисками и встроенный Фильтр новостей, чтобы защитить ваш счет во время важных событий. Он предлагает классную панель управления в реальном времени, которая дает вам полный контроль и видимость прямо на графике.

Фильтр новостей – Автоматически приостанавливает торговлю перед, во время и после основных новостных событий

– Автоматически приостанавливает торговлю перед, во время и после основных новостных событий Современная панель управления – Показывает актуальную статистику, просадки, процент выигрышей и статус системы

– Показывает актуальную статистику, просадки, процент выигрышей и статус системы Умное управление капиталом – Встроенный контроль риска с настраиваемым размером лота

– Встроенный контроль риска с настраиваемым размером лота Настройка на одном графике – Разработан для работы только на одном графике

⚠️ Важно: Этот советник предназначен для работы на ОДНОМ ГРАФИКЕ. Присоедините его к AUDCHF на временном интервале M15 и позвольте ему все управлять.

Рекомендуемая настройка

Основной график: AUDCHF на M15

Лучшие инструменты: AUDCHF,AUDJPY,AUDUSD

Минимальный депозит: $500 (рекомендуется $1000+ для лучшего управления рисками)

Цены и ограниченное предложение

Текущая скидочная цена: 40

После того как будет продано 5 копий, цена возрастет до 60 или выше.

В настоящее время продано: 4 копий

Оставшиеся копии по этой специальной цене: 1

"Советник профессионального уровня с защитой от новостей и красивой панелью управления, который действительно помогает вам отслеживать производительность одним взглядом."

Рекомендации по бэктестированию

Чтобы получить правильные и реалистичные результаты бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Я отправлю вам полные рекомендации и файлы оптимизированных настроек, специально подготовленные для точного тестирования.

После покупки

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Важные новостные уведомления

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