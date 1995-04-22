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Rapid Leaf

高级新闻感知交易系统与专业仪表板

为何选择Rapid Leaf?

这个强大的专家顾问结合了智能趋势检测、动态风险管理和内置的新闻过滤器，以保护您的账户免受重大新闻事件的影响。它具有酷炫的实时仪表板，让您在图表上直接掌控和查看全部信息。

新闻过滤器 – 在重大新闻发布前、期间和之后自动暂停交易

– 在重大新闻发布前、期间和之后自动暂停交易 现代仪表板 – 显示实时统计数据、回撤、胜率和系统状态

– 显示实时统计数据、回撤、胜率和系统状态 智能资金管理 – 内置风险控制，支持可自定义的手数

– 内置风险控制，支持可自定义的手数 单一图表设置 – 仅设计用于在单个图表上运行

⚠️ 重要提示: 此EA仅适用于单个图表。将其附加到AUDCHF上的M15时间框架，并让它处理所有事务。

推荐的设置

主图表： AUDCHF在M15

最佳表现符号：AUDCHF,AUDJPY,AUDUSD

最低存款： $500（推荐$1000以上以更好地管理风险）

定价及限时优惠

当前折扣价：40

在5份出售后，价格将上涨至60或更高。

当前已售： 4份

以此特价剩余份数：1

"一款具有新闻保护和美观仪表板的专业级EA，实际上帮助您一目了然地监控性能。"

回测指导

要获得正确和真实的回测结果，请联系我。

我将向您发送专门为准确测试准备的完整指导和优化设置文件。

购买后

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