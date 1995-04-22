Rapid Leaf
- 专家
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Aakash PatwariAlgorithmic Trader | EA Developer | Prop Firm Specialist
📍 Who I am:
A full-time trader and MQL5 developer with a passion for building smart, reliable, and broker-agnostic trading robots. I don't just code – I trade what I code.
🤖 What I build:
- 版本: 1.25
- 更新: 28 六月 2026
- 激活: 10
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高级新闻感知交易系统与专业仪表板
为何选择Rapid Leaf?
这个强大的专家顾问结合了智能趋势检测、动态风险管理和内置的新闻过滤器，以保护您的账户免受重大新闻事件的影响。它具有酷炫的实时仪表板，让您在图表上直接掌控和查看全部信息。
- 新闻过滤器 – 在重大新闻发布前、期间和之后自动暂停交易
- 现代仪表板 – 显示实时统计数据、回撤、胜率和系统状态
- 智能资金管理 – 内置风险控制，支持可自定义的手数
- 单一图表设置 – 仅设计用于在单个图表上运行
⚠️ 重要提示: 此EA仅适用于单个图表。将其附加到AUDCHF上的M15时间框架，并让它处理所有事务。
推荐的设置
主图表： AUDCHF在M15
最佳表现符号：AUDCHF,AUDJPY,AUDUSD
最低存款： $500（推荐$1000以上以更好地管理风险）
定价及限时优惠
当前折扣价：40
在5份出售后，价格将上涨至60或更高。
当前已售： 4份
以此特价剩余份数：1
"一款具有新闻保护和美观仪表板的专业级EA，实际上帮助您一目了然地监控性能。"
回测指导
要获得正确和真实的回测结果，请联系我。
我将向您发送专门为准确测试准备的完整指导和优化设置文件。
购买后
感谢您选择Rapid Leaf！购买后，请联系我们以获取Telegram频道链接。您将获得：
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