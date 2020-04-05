PBX Euro M1 Scalper Pro

我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。

 

重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。


这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。

我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。

这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。


该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交易者而设计。

为什么选择PBX Euro Trend Pro？

✔ 母公司PBX趋势引擎

✔ 高级趋势确认 ✔ 基于ATR的动态保护 ✔ 基于会话的交易过滤器

✔ 智能恢复逻辑

✔ 降幅控制系统

✔ 执行

✔ 兼容VPS

✔ MT5交易技术

以风险管理为核心， 目标不是增加交易量。 目标是提高交易效率。

PBX Euro Trend Pro 的重点在于：

  • 优质参赛作品
  • 受风险控制
  • 趋势确认
  • 市场波动分析
  • 持续执行

每笔交易均在经过高层市场验证之前执行。

机构式交易逻辑 EA分析：

  1. PBX趋势结构
  2. 趋势动能
  3. 市场波动

只有当所有条件都满足这种时候，才会开仓。 这样可以有助于减少不必要的交易，提高整体交易质量。


推荐环境 品种： 欧元/美元 交易 时间： M1

经纪人： ECN首选   杠杆作用： 1:100+  建议1:500

订金： 500美元以上， 推荐： 1000美元以上

VPS： 让EA运行（强制）


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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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GOLD 1min
Hua Jian
Эксперты
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
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PBX Gold M1 Scalper Pro — XAUUSD。 XAUUSD M1 和 уникальный подход к управлению рисками, разработанный для обнаружения 和 управления сделками. Этот советник (EA) основан на анализе структуры рынка и тренда использует индикатор ATR.与 ATR 和 ATR 类似的产品包括： ему эффективно работать в динамичной рыночной среде。 PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款由 PBX Gold M1 Scalper Pro 打造的产品。 Ключевые торговые функции: • Фильтрация тренда PBX • Интеллектуальное управление позициями • Динамический режим полосы пропускания A
Quantum Emperor EA
Hua Jian
Эксперты
量子EA皇帝 Структура，интеллект，простота использования – Троица。 Создандля уверенной торговли: стабильность, эффективность 和 контроль. Независимо от того, начинаете ли вы с небольших сумм или управляете крупными портфелями, Quantum Tools предоставляет инструменты профессионального уровня, сохраняя при этом неизменную элегантность серии. Торговля должна основываться на уверенности. Торговля должна основываться на честности. Идите с Королем。 PBX NAS 100 Scalper Pro – 是 M1 NAS100 的主要产品。 сверхкратк
PBX Us30 M1 Scalper Pro
Hua Jian
Эксперты
PBX US30 M1 Pro — это профессиональная технология скальпинга по индексу US30, разработанная для серьезных трейдеров, готовых к риску. Ее цель — достижение точного, строгого исполнения и профессионального управления. PBX US30 M1 Pro — это профессиональная автоматизированная торговая система, созданная специально для платформы MetaTrader 5 (MT5), ориентированная на внутридневной скальпинг по индексу US30 (индекс Доу Джонса). В основе системы лежит отработанная модель трендовой торговли PBX (Wat
PBX Nas 100 Scalper Pro
Hua Jian
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量子EA皇帝机器人 结构、智能、易用性——三合一解决方案。 为自信交易而生：稳定、高效、可控。 无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。 交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。 PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。 天生快车道 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。 该算法针对NAS进行了优化。 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。 PB
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