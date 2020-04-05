Golden Commander MT5
- Эксперты
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- Версия: 2.4
- Обновлено: 22 июля 2026
- Активации: 15
Гуляя по заброшенным архивам старых торговых систем, вы замечаете странный золотистый блеск под толстым слоем пыли. Проведя ладонью, вы стираете грязь и обнаруживаете тяжемый металлический терминал в массивном золотом корпусе. Внезапно устройство издает тихий гул, экран вспыхивает теплым янтарным светом, и по нему начинают быстро бежать строки инициализации...
|ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ...
РОБОТ GOLDEN COMMANDER
ПАМЯТЬ: 100% НАТИВНЫЙ КОД MQL4 (БЕЗ DLL)
СКАНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ:
- Трендовые фильтры Bollinger Bands & RSI... ОК
- Движок уровней поддержки и сопротивления H1... ОК
- Ядро восстановления и волатильности ATR... ОК
- Интерактивная панель управления... ОК
СТАТУС: ГОТОВ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ.
"Приветствую, Оператор. Я — торговый робот Golden Commander."
Моя цель: безопасная торговля золотом и защита вашего счета от слива. Все оптимальные настройки уже встроены в мое ядро. Вам не нужны внешние файлы настроек — я готов к работе сразу после установки на график.
МОИ ТАКТИЧЕСКИЕ ДИРЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Директива I: Точечный первый вход
Я не открываю сделки наугад. Первый ордер я открываю строго по тренду старшего таймфрейма H1, выжидая, пока цена достигнет внешних границ волатильности Bollinger Bands и подтвердит разворот по RSI на таймфрейме M15. Это обеспечивает точечный снайперский вход с высокой вероятностью отработки.
Директива II: Фильтр исторических уровней
Если цена идет против моей позиции, я блокирую слепые усреднения. Мой следующий ордер откроется только тогда, когда цена подтвердит удержание сильного уровня H1. При резких новостных импульсах я откладываю развертывание сетки до полной стабилизации рынка.
Директива III: Амортизация сетки
При сильных безоткатных движениях я автоматически расширяю расстояние между ордерами на основе волатильности ATR. Сетка растягивается, поглощая удар ценового импульса с минимальной нагрузкой на свободную маржу.
УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
- Интерактивный пульт управления: Панель управления на графике с автоматическим прижатием к краям экрана при работе через мобильный телефон (RDP). Вы никогда не потеряете кнопки контроля.
- Скрытые уровни (Virtual Levels): Мои реальные уровни тейк-профита и стоп-лосса скрыты от брокера. Сделки полностью защищены от охоты за стопами.
- Встроенная безопасность: Жесткий контроль дневной просадки, лимиты по марже. Мгновенный переход в режим ожидания при достижении дневной цели по прибыли.
ПРОТОКОЛ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
- Установите меня на график XAUUSD, строго таймфрейм M15.
- В настройках поставьте галочку "Разрешить советнику торговать".
- Выберите тип счета:
- Центовый счет (рекомендуется): баланс от 100 USD (10 000 центов).
- Стандартный счет: баланс от 2000 USD.
СВЯЗЬ С МОИМ СОЗДАТЕЛЕМ
По любым вопросам установки, калибровки или работы системы вы можете написать напрямую моему Создателю в личные сообщения на MQL5:
- Связь с автором: Профиль разработчика Evgenii Kapustin
- Детальное описание настроек: Официальный блог MQL5