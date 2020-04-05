Golden Commander MT5

Гуляя по заброшенным архивам старых торговых систем, вы замечаете странный золотистый блеск под толстым слоем пыли. Проведя ладонью, вы стираете грязь и обнаруживаете тяжемый металлический терминал в массивном золотом корпусе. Внезапно устройство издает тихий гул, экран вспыхивает теплым янтарным светом, и по нему начинают быстро бежать строки инициализации...

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ...

РОБОТ GOLDEN COMMANDER

ПАМЯТЬ: 100% НАТИВНЫЙ КОД MQL4 (БЕЗ DLL)

СКАНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ:

- Трендовые фильтры Bollinger Bands & RSI... ОК

- Движок уровней поддержки и сопротивления H1... ОК

- Ядро восстановления и волатильности ATR... ОК

- Интерактивная панель управления... ОК

СТАТУС: ГОТОВ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ.

"Приветствую, Оператор. Я — торговый робот Golden Commander."

Моя цель: безопасная торговля золотом и защита вашего счета от слива. Все оптимальные настройки уже встроены в мое ядро. Вам не нужны внешние файлы настроек — я готов к работе сразу после установки на график.

МОИ ТАКТИЧЕСКИЕ ДИРЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Директива I: Точечный первый вход

Я не открываю сделки наугад. Первый ордер я открываю строго по тренду старшего таймфрейма H1, выжидая, пока цена достигнет внешних границ волатильности Bollinger Bands и подтвердит разворот по RSI на таймфрейме M15. Это обеспечивает точечный снайперский вход с высокой вероятностью отработки.

Директива II: Фильтр исторических уровней

Если цена идет против моей позиции, я блокирую слепые усреднения. Мой следующий ордер откроется только тогда, когда цена подтвердит удержание сильного уровня H1. При резких новостных импульсах я откладываю развертывание сетки до полной стабилизации рынка.

Директива III: Амортизация сетки

При сильных безоткатных движениях я автоматически расширяю расстояние между ордерами на основе волатильности ATR. Сетка растягивается, поглощая удар ценового импульса с минимальной нагрузкой на свободную маржу.

УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Интерактивный пульт управления: Панель управления на графике с автоматическим прижатием к краям экрана при работе через мобильный телефон (RDP). Вы никогда не потеряете кнопки контроля.

Панель управления на графике с автоматическим прижатием к краям экрана при работе через мобильный телефон (RDP). Вы никогда не потеряете кнопки контроля. Скрытые уровни (Virtual Levels): Мои реальные уровни тейк-профита и стоп-лосса скрыты от брокера. Сделки полностью защищены от охоты за стопами.

Мои реальные уровни тейк-профита и стоп-лосса скрыты от брокера. Сделки полностью защищены от охоты за стопами. Встроенная безопасность: Жесткий контроль дневной просадки, лимиты по марже. Мгновенный переход в режим ожидания при достижении дневной цели по прибыли.

ПРОТОКОЛ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Установите меня на график XAUUSD, строго таймфрейм M15. В настройках поставьте галочку "Разрешить советнику торговать". Выберите тип счета: Центовый счет (рекомендуется): баланс от 100 USD (10 000 центов) .

баланс от . Стандартный счет: баланс от 2000 USD.

СВЯЗЬ С МОИМ СОЗДАТЕЛЕМ

По любым вопросам установки, калибровки или работы системы вы можете написать напрямую моему Создателю в личные сообщения на MQL5: