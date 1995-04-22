Golden Commander MT5

在废弃的旧交易系统档案中游荡，您注意到厚厚的灰尘下闪烁着奇异的金色光芒。用手掌擦去污垢，您发现一个坚固金外壳的重型金属终端。突然，设备发出低沉的嗡嗡声，屏幕闪过温暖的琥珀色光芒，初始化代码行开始在屏幕上快速运行...

系统初始化程序...

GOLDEN COMMANDER 机器人

内存: 100% 原生 MQL4 代码 (未检测到 DLL)

检测子系统:

- 布林带和 RSI 趋势过滤器... 正常

- H1 支撑与阻力网格引擎... 正常

- 智能恢复和 ATR 波动核心... 正常

- 交互式控制面板... 正常

状态: 准备好进行真实部署。

“你好，操作员。我是 Golden Commander 交易机器人。”

我的任务：安全的黄金交易并保护您的账户免受回撤。所有最佳参数都直接预先编程在我的核心中。不需要外部 .set 文件 — 我在被放置在图表上后立即准备好执行。

我的战术安全指令

指令 I：战术狙击入场

我不随机开仓。初始入场严格与较高时间框架（H1）趋势保持一致，等待价格达到布林带波动边界并确认 M15 时间框架上的 RSI 指标反转。这确保了具有高成功概率的狙击级入场。

指令 II：历史水平过滤器

如果价格违背我的持仓，我将阻止盲目平均。下一个恢复订单仅在价格确认保持在主要 H1 支撑或阻力区域时才会打开。在新闻价格飙升期间，我会延迟网格操作，直到价格势头稳定。

指令 III：网格缓冲

在强劲的趋势运动中，我根据 ATR 波动性自动扩大网格订单之间的距离。网格伸展，以最小的可用保证金负载吸收市场冲击。

控制面板与安全系统

交互式控制面板： 一个完全响应的图表上面板。通过移动 RDP 查看时自动对齐 to 屏幕边缘（Auto-Clamping），这样您就永远不会失去控制按钮。

一个完全响应的图表上面板。通过移动 RDP 查看时自动对齐 to 屏幕边缘（Auto-Clamping），这样您就永远不会失去控制按钮。 虚拟水平： 真实的 TP 和 SL 目标对经纪商隐藏。交易完全受到保护，免受止损猎杀。

真实的 TP 和 SL 目标对经纪商隐藏。交易完全受到保护，免受止损猎杀。 内置安全： 浮动回撤限制，保证金水平过滤器。达到每日利润目标后立即进入待机模式。

部署指令

将我附加到 XAUUSD 图表，严格在 M15 时间框架上。 启用自动交易（在属性中勾选“允许实时交易”）。 选择您的账户类型： 美分账户（推荐）： 余额至少 100 USD (10 000 美分) 。

余额至少 。 标准账户： 余额至少 2000 USD。

联系与支持

有关安装、校准或支持的任何问题，请在 MQL5 上直接写信给我的创建者：