Golden Commander MT5
- 专家
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- 版本: 2.4
- 更新: 22 七月 2026
- 激活: 15
在废弃的旧交易系统档案中游荡，您注意到厚厚的灰尘下闪烁着奇异的金色光芒。用手掌擦去污垢，您发现一个坚固金外壳的重型金属终端。突然，设备发出低沉的嗡嗡声，屏幕闪过温暖的琥珀色光芒，初始化代码行开始在屏幕上快速运行...
|系统初始化程序...
GOLDEN COMMANDER 机器人
内存: 100% 原生 MQL4 代码 (未检测到 DLL)
检测子系统:
- 布林带和 RSI 趋势过滤器... 正常
- H1 支撑与阻力网格引擎... 正常
- 智能恢复和 ATR 波动核心... 正常
- 交互式控制面板... 正常
状态: 准备好进行真实部署。
“你好，操作员。我是 Golden Commander 交易机器人。”
我的任务：安全的黄金交易并保护您的账户免受回撤。所有最佳参数都直接预先编程在我的核心中。不需要外部 .set 文件 — 我在被放置在图表上后立即准备好执行。
我的战术安全指令
指令 I：战术狙击入场
我不随机开仓。初始入场严格与较高时间框架（H1）趋势保持一致，等待价格达到布林带波动边界并确认 M15 时间框架上的 RSI 指标反转。这确保了具有高成功概率的狙击级入场。
指令 II：历史水平过滤器
如果价格违背我的持仓，我将阻止盲目平均。下一个恢复订单仅在价格确认保持在主要 H1 支撑或阻力区域时才会打开。在新闻价格飙升期间，我会延迟网格操作，直到价格势头稳定。
指令 III：网格缓冲
在强劲的趋势运动中，我根据 ATR 波动性自动扩大网格订单之间的距离。网格伸展，以最小的可用保证金负载吸收市场冲击。
控制面板与安全系统
- 交互式控制面板： 一个完全响应的图表上面板。通过移动 RDP 查看时自动对齐 to 屏幕边缘（Auto-Clamping），这样您就永远不会失去控制按钮。
- 虚拟水平： 真实的 TP 和 SL 目标对经纪商隐藏。交易完全受到保护，免受止损猎杀。
- 内置安全： 浮动回撤限制，保证金水平过滤器。达到每日利润目标后立即进入待机模式。
部署指令
- 将我附加到 XAUUSD 图表，严格在 M15 时间框架上。
- 启用自动交易（在属性中勾选“允许实时交易”）。
- 选择您的账户类型：
- 美分账户（推荐）： 余额至少 100 USD (10 000 美分)。
- 标准账户： 余额至少 2000 USD。
联系与支持
有关安装、校准或支持的任何问题，请在 MQL5 上直接写信给我的创建者：
- 联系作者： Evgenii Kapustin 开发者主页
- 详细设置说明： MQL5 官方博客