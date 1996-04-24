Currency Strength Pullback Panel

Currency Strength & Pullback Panel — сила валют и точки входа на откатах

Currency Strength & Pullback Panel — это аналитическая панель, которая одновременно решает две задачи трейдера: показывает, какие валютные пары сейчас в сильном движении, и подсказывает, где открылась возможность войти в это движение по выгодной цене на откате.

В отличие от классических индикаторов силы валют, которые ограничиваются цветной шкалой, эта панель работает мультитаймфреймно. Для каждой пары рассчитывается процентное изменение сразу на четырёх горизонтах — M15, H1, H4 и D1 — а итоговая сила тренда формируется как взвешенная сумма, где старшие таймфреймы весомее младших. Такой подход отсеивает рыночный шум и выделяет именно те пары, где движение подтверждено на нескольких масштабах сразу, а не случайный всплеск на одной свече.

Главная идея панели — поиск откатов против сильного тренда. Логика проста и проверена практикой: когда D1, H4 и H1 одновременно показывают сильное однонаправленное движение, а младший M15 разворачивается против него, рынок даёт коррекцию внутри тренда — то самое место, где опытные трейдеры предпочитают входить по тренду, а не гнаться за ценой на пике. Панель отлавливает такие моменты автоматически и выносит их в отдельную секцию сигналами «PULLBACK BUY (M15)» и «PULLBACK SELL (M15)», выделяя их контрастным оранжевым цветом, чтобы они не терялись среди прочих данных.

Интерфейс построен как чистая двухколоночная панель. Слева перечислены сильнейшие пары на покупку, справа — на продажу, отсортированные по убыванию силы, с разбивкой изменений по всем четырём таймфреймам в каждой строке. Цвет строки сразу сообщает тип ситуации: обычный тренд, жёлтый контртренд или оранжевый откат. Под разделителем расположена отдельная секция, целиком посвящённая сигналам отката, а справа от неё — блок статистики, где видно общее число рабочих пар, сколько пар находится в сильном тренде вверх и вниз и сколько откатов и контртрендов присутствует на рынке прямо сейчас.

Отдельное внимание уделено совместимости с любым брокером. Панель умеет работать с произвольными суффиксами символов: можно задать суффикс вручную в настройках — подойдёт абсолютно любой формат, будь то «.ecn», «m», «.pro» или нестандартный «.stp», — а можно довериться автоопределению, которое сначала перебирает список распространённых суффиксов, а при неудаче сканирует Market Watch и выводит реальный формат символов сервера. Текущий суффикс и режим его определения всегда отображаются в блоке статистики, так что вы видите, с чем индикатор работает в действительности.

Все ключевые пороги вынесены во входные параметры. Уровень сильного тренда, глубина отката на M15, уровень контртренда, интервал обновления панели и цветовая схема настраиваются под конкретный стиль торговли и под характер инструментов. Сигналы контртренда и откатов можно включать и выключать независимо.

Панель работает по таймеру, а не на каждом тике, поэтому она не нагружает терминал и одинаково комфортно чувствует себя как на одном графике, так и при множестве открытых окон. Это сознательно не торговый робот и не генератор стрелок на вход — это инструмент ситуационной осведомлённости, который собирает разрозненную картину по десяткам пар в одно наглядное окно и подсвечивает моменты, когда сильный тренд предлагает вход на коррекции. Решение трейдер принимает сам, опираясь на ясную и структурированную картину рынка.


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Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
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Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
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Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
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TimeGap Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC — индикатор для MetaTrader 5, который автоматически находит ценовые области, где рынок прошёл диапазон слишком быстро и практически не задерживался внутри зоны. Такие участки часто указывают на дисбаланс спроса и предложения. При возврате цены к этим областям рынок может показать реакцию: отбой, замедление движения, частичное заполнение зоны или пробой. Индикатор построен на логике Smart Money Concepts и помогает анализировать структуру рынка без ручной
Quantitative Analysis Indicator
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
Quantitative Analysis Indicator — статистика длин волн в пунктах Quantitative Analysis Indicator превращает привычный ZigZag из простой ломаной линии в полноценный измерительный инструмент количественного анализа рынка. Большинство трейдеров используют ZigZag интуитивно: смотрят на зигзаг, прикидывают на глаз, какие движения покрупнее, и на этом останавливаются. Но в самой разметке вершин скрыт пласт информации, который обычно остаётся неизмеренным — точная длина каждого рыночного движения, его
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
Эксперты
Представляем вам ShtencoNeuralLink - революционный торговый советник с уникальной идеей, находящейся в разработке с 2022 года. ShtencoNeuralLink базируется на нейронной сети, полностью написанной на языке MQL5. Ее идея абсолютно нова и не имеет аналогов на рынке, работая в совершенно иных системах координат цены и времени, выходя за рамки классических японских свечей или баров. Сердце советника - обучаемая нейросеть, чьи веса подбираются автоматически с помощью алгоритма градиентного спуска для
Trader Protector Risk Manager
Yevgeniy Koshtenko
Утилиты
Trader Protector: Профессиональный риск-менеджер для MetaTrader 5 Защитите свой торговый счет и оптимизируйте прибыль с Trader Protector - передовым инструментом управления рисками для MetaTrader 5. Ключевые особенности: Многоуровневый контроль рисков: Ежедневный лимит риска Месячный лимит риска Риск на сделку Трейлинг-стоп для дневной прибыли Гибкие настройки: Настраиваемые проценты риска Выбор режима исполнения ордеров Ограничение максимального размера лота Защита от чрезмерных потерь: Лимиты
Ai 3D Bars Reversal
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
3D Bars Oscillator - Индикатор Рынка с Трехмерной Визуализацией Тренда Краткое Описание 3D Bars Oscillator - инновационный индикатор для MetaTrader 5, который предоставляет уникальный трехмерный взгляд на динамику рыночного тренда с использованием передовых алгоритмов Renko и сглаживания. Ключевые Особенности Технология визуализации : Трехмерное представление рыночного тренда Адаптивный алгоритм : Расчет тренда на основе блоков Renko Гибкая настройка : Полный контроль над параметрами индикатора
Ai Moving Average Trend
Yevgeniy Koshtenko
Утилиты
AI Moving Average Trend Краткое описание Инновационный индикатор тренда, использующий нейронную сеть для адаптивного определения движения цены, идеально подходящий для среднесрочных и долгосрочных трейдеров, работающих на различных таймфреймах. Полное описание Принцип работы Индикатор использует однослойную нейронную сеть для анализа ценовых движений и построения адаптивной трендовой линии. Алгоритм комбинирует классическое скользящее среднее с машинным обучением для точного определения тренда.
ARIMA Neural Link
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
ARIMA Neural Link - Революция в трейдинге Когда математика встречается с искусственным интеллектом Устали от непредсказуемых убытков? Надоело гадать на кофейной гуще, пытаясь поймать движение рынка? Пока вы теряете деньги на эмоциональных решениях, профессиональные трейдеры уже используют технологии будущего. Представляем ARIMA Neural Link Первый в мире гибридный индикатор, объединяющий мощь классической модели ARIMA с передовыми алгоритмами нейронных сетей. Это не просто еще один индикатор — эт
FVG Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
FVG Analysis — анализ зон неэффективности рынка (Fair Value Gaps) FVG Analysis — это индикатор, который автоматически находит на графике зоны неэффективности цены, известные в Smart Money Concepts как Fair Value Gaps, и отслеживает их жизненный цикл от появления до отработки. Эти зоны возникают там, где рынок двигался настолько импульсивно, что оставлял за собой ценовой разрыв, не закрытый соседними свечами, — и именно к таким областям цена впоследствии часто возвращается, чтобы восстановить рав
OrderBlock SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
Order Block ICT — SMC Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика. Что делает индикатор Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR (вспле
TimeGap Block SMC MultiTF
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска и анализа временных разрывов в структуре рынка. Индикатор автоматически определяет ценовые области, через которые рынок проходил слишком быстро, практически не задерживаясь внутри диапазона. Подобные зоны часто становятся областями повышенного интереса участников рынка и впоследствии могут выступать уровнями поддержки, сопротивления или местами формирования новых импульсов. В осно
Shtenco SMC Market Structure
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
SMC Market Structure PRO — Order Blocks, FVG, Liquidity & Confluence Zones Перестаньте угадывать. Начните читать рынок так, как его видят крупные игроки. SMC Market Structure PRO автоматически находит на графике зоны интереса умных денег — Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) и временные дисбалансы — и подсвечивает зоны конфлюэнции, где три типа структуры пересекаются. Именно там цена реагирует чаще всего. Это комплексный инструмент анализа рыночной структуры по методологии Smart Money Concepts (
SMC Proximity RSI
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
SMC Proximity RSI + Time Blocks — осциллятор RSI, усиленный зонами умных денег Обычный RSI показывает перекупленность и перепроданность. Но он ничего не знает о том, ГДЕ находится цена относительно ключевых институциональных зон. SMC Proximity RSI исправляет это. Этот осциллятор объединяет классический RSI с анализом Smart Money Concepts: он измеряет близость цены к Order Blocks, Fair Value Gaps, Time Blocks и уровням Support/Resistance, и усиливает сигнал RSI именно тогда, когда цена входит в з
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