Currency Strength & Pullback Panel — сила валют и точки входа на откатах

Currency Strength & Pullback Panel — это аналитическая панель, которая одновременно решает две задачи трейдера: показывает, какие валютные пары сейчас в сильном движении, и подсказывает, где открылась возможность войти в это движение по выгодной цене на откате.

В отличие от классических индикаторов силы валют, которые ограничиваются цветной шкалой, эта панель работает мультитаймфреймно. Для каждой пары рассчитывается процентное изменение сразу на четырёх горизонтах — M15, H1, H4 и D1 — а итоговая сила тренда формируется как взвешенная сумма, где старшие таймфреймы весомее младших. Такой подход отсеивает рыночный шум и выделяет именно те пары, где движение подтверждено на нескольких масштабах сразу, а не случайный всплеск на одной свече.

Главная идея панели — поиск откатов против сильного тренда. Логика проста и проверена практикой: когда D1, H4 и H1 одновременно показывают сильное однонаправленное движение, а младший M15 разворачивается против него, рынок даёт коррекцию внутри тренда — то самое место, где опытные трейдеры предпочитают входить по тренду, а не гнаться за ценой на пике. Панель отлавливает такие моменты автоматически и выносит их в отдельную секцию сигналами «PULLBACK BUY (M15)» и «PULLBACK SELL (M15)», выделяя их контрастным оранжевым цветом, чтобы они не терялись среди прочих данных.

Интерфейс построен как чистая двухколоночная панель. Слева перечислены сильнейшие пары на покупку, справа — на продажу, отсортированные по убыванию силы, с разбивкой изменений по всем четырём таймфреймам в каждой строке. Цвет строки сразу сообщает тип ситуации: обычный тренд, жёлтый контртренд или оранжевый откат. Под разделителем расположена отдельная секция, целиком посвящённая сигналам отката, а справа от неё — блок статистики, где видно общее число рабочих пар, сколько пар находится в сильном тренде вверх и вниз и сколько откатов и контртрендов присутствует на рынке прямо сейчас.

Отдельное внимание уделено совместимости с любым брокером. Панель умеет работать с произвольными суффиксами символов: можно задать суффикс вручную в настройках — подойдёт абсолютно любой формат, будь то «.ecn», «m», «.pro» или нестандартный «.stp», — а можно довериться автоопределению, которое сначала перебирает список распространённых суффиксов, а при неудаче сканирует Market Watch и выводит реальный формат символов сервера. Текущий суффикс и режим его определения всегда отображаются в блоке статистики, так что вы видите, с чем индикатор работает в действительности.

Все ключевые пороги вынесены во входные параметры. Уровень сильного тренда, глубина отката на M15, уровень контртренда, интервал обновления панели и цветовая схема настраиваются под конкретный стиль торговли и под характер инструментов. Сигналы контртренда и откатов можно включать и выключать независимо.

Панель работает по таймеру, а не на каждом тике, поэтому она не нагружает терминал и одинаково комфортно чувствует себя как на одном графике, так и при множестве открытых окон. Это сознательно не торговый робот и не генератор стрелок на вход — это инструмент ситуационной осведомлённости, который собирает разрозненную картину по десяткам пар в одно наглядное окно и подсвечивает моменты, когда сильный тренд предлагает вход на коррекции. Решение трейдер принимает сам, опираясь на ясную и структурированную картину рынка.