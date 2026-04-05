CFTC R Dashboard
- Утилиты
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Cosmin ImbreaAlgorithmic trading developer and active market participant with a focus on forex, commodities, and futures. Designs and builds Expert Advisors, indicators, and dashboards for MetaTrader 5, Sierra Chart — emphasizing Supply/Demand zone detection, institutional positioning, and Commitments of Traders
- Версия: 12.2
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 5
COT Dashboard Live — самый полный инструмент COT для MetaTrader 5. Данные CFTC в реальном времени, 49 инструментов, встроенный советник по дивергенциям. Без CSV. Без ручных обновлений. Без подписок. Подключите к графику — данные загрузятся автоматически.
═══ ЗАЧЕМ ДАННЫЕ COT? ═══
Отчет CFTC раскрывает позиции хедж-фондов и крупных спекулянтов. Знание позиций «умных денег» дает преимущество.
═══ 49 ИНСТРУМЕНТОВ В 9 КАТЕГОРИЯХ ═══
Металлы: Золото, Серебро, Медь, Платина, Палладий
Энергия: WTI, Brent, Газ, Мазут, Бензин RBOB
Зерновые: Кукуруза, Пшеница (Чикаго и KC), Соя, Соевое масло, Шрот, Овес
Мягкие: Хлопок, Сахар, Кофе, Какао, Апельсиновый сок
Скот: Живой скот, Свиньи, Кормовой скот
Валюты: EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, MXN, BRL, ZAR, Индекс доллара (DXY), EURGBP
Индексы: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Russell 2000, Nikkei 225, VIX
Облигации: Казначейские облигации США 2, 5, 10, 30 лет
Крипто: Биткоин
═══ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ═══
- Живые данные из API CFTC Socrata — автообновление каждые 6 часов
- Умное определение: обе стороны пары (например, EUR + DXY на EURUSD)
- Длинные, Короткие, NET позиции и недельные изменения (CHG.L / CHG.S)
- RANK% — процентиль чистой позиции за всю историю
- FLIP — индикатор смещения | BIAS — Бычий / Медвежий / Нейтральный
- Подсветка сверхнормативных изменений цветными рамками
- Нажмите на дату для проекции High/Low недели на график
- Прокрутка до 52 недель истории кнопками +/-
- Ключевые слова брокера — любой брокер
- Переключатели категорий и порядок отображения
═══ СОВЕТНИК ПО ДИВЕРГЕНЦИЯМ ═══
Определяет расхождение цены и позиций «умных денег» — сигнал перед разворотами.
Бычья: цена падает, спекулянты наращивают — разворот ВВЕРХ
Медвежья: цена растет, спекулянты сокращают — разворот ВНИЗ
Проверка за 3, 6 и 8 недель. Автоинверсия для валюты котировки.
═══ НАСТРОЙКА (30 СЕК) ═══
1. Сервис > Настройки > Советники
2. Включите «Разрешить WebRequest»
3. URL: https://publicreporting.cftc.gov
4. Перетащите на график — готово
Без API ключей. Без сторонних сервисов. Без файлов.