CFTC R Dashboard

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  • Cosmin Imbrea
    Cosmin Imbrea

    Cosmin Imbrea

    Algorithmic trading developer and active market participant with a focus on forex, commodities, and futures. Designs and builds Expert Advisors, indicators, and dashboards for MetaTrader 5, Sierra Chart — emphasizing Supply/Demand zone detection, institutional positioning, and Commitments of Traders
  • Версия: 12.2
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 5
COT Dashboard Live — самый полный инструмент COT для MetaTrader 5. Данные CFTC в реальном времени, 49 инструментов, встроенный советник по дивергенциям. Без CSV. Без ручных обновлений. Без подписок. Подключите к графику — данные загрузятся автоматически.

═══ ЗАЧЕМ ДАННЫЕ COT? ═══
Отчет CFTC раскрывает позиции хедж-фондов и крупных спекулянтов. Знание позиций «умных денег» дает преимущество.

═══ 49 ИНСТРУМЕНТОВ В 9 КАТЕГОРИЯХ ═══
Металлы: Золото, Серебро, Медь, Платина, Палладий
Энергия: WTI, Brent, Газ, Мазут, Бензин RBOB
Зерновые: Кукуруза, Пшеница (Чикаго и KC), Соя, Соевое масло, Шрот, Овес
Мягкие: Хлопок, Сахар, Кофе, Какао, Апельсиновый сок
Скот: Живой скот, Свиньи, Кормовой скот
Валюты: EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, MXN, BRL, ZAR, Индекс доллара (DXY), EURGBP
Индексы: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Russell 2000, Nikkei 225, VIX
Облигации: Казначейские облигации США 2, 5, 10, 30 лет
Крипто: Биткоин

═══ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ═══
- Живые данные из API CFTC Socrata — автообновление каждые 6 часов
- Умное определение: обе стороны пары (например, EUR + DXY на EURUSD)
- Длинные, Короткие, NET позиции и недельные изменения (CHG.L / CHG.S)
- RANK% — процентиль чистой позиции за всю историю
- FLIP — индикатор смещения | BIAS — Бычий / Медвежий / Нейтральный
- Подсветка сверхнормативных изменений цветными рамками
- Нажмите на дату для проекции High/Low недели на график
- Прокрутка до 52 недель истории кнопками +/-
- Ключевые слова брокера — любой брокер
- Переключатели категорий и порядок отображения

═══ СОВЕТНИК ПО ДИВЕРГЕНЦИЯМ ═══
Определяет расхождение цены и позиций «умных денег» — сигнал перед разворотами.

Бычья: цена падает, спекулянты наращивают — разворот ВВЕРХ
Медвежья: цена растет, спекулянты сокращают — разворот ВНИЗ

Проверка за 3, 6 и 8 недель. Автоинверсия для валюты котировки.

═══ НАСТРОЙКА (30 СЕК) ═══
1. Сервис > Настройки > Советники
2. Включите «Разрешить WebRequest»
4. Перетащите на график — готово

Без API ключей. Без сторонних сервисов. Без файлов.
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5 (3)
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Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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5 (5)
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5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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COT Dashboard Preview
Cosmin Imbrea
Утилиты
COT Dashboard Basic — наблюдайте за действиями крупных спекулянтов прямо на графике MT5. Живые данные CFTC без ручной работы. Эта версия включает 3 инструмента (EUR, Индекс доллара, Золото) и 4 недели истории. Идеально для тестирования перед покупкой полной версии. ЧТО ВКЛЮЧЕНО - Живые данные из официального API CFTC — автообновление - 3 инструмента: EUR, DXY (Индекс доллара), Золото - 4 недели исторических данных - Длинные, Короткие, NET, недельные изменения (CHG.L / CHG.S) - RANK% —
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