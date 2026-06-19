SMC Proximity RSI + Time Blocks — осциллятор RSI, усиленный зонами умных денег

Обычный RSI показывает перекупленность и перепроданность. Но он ничего не знает о том, ГДЕ находится цена относительно ключевых институциональных зон. SMC Proximity RSI исправляет это.

Этот осциллятор объединяет классический RSI с анализом Smart Money Concepts: он измеряет близость цены к Order Blocks, Fair Value Gaps, Time Blocks и уровням Support/Resistance, и усиливает сигнал RSI именно тогда, когда цена входит в значимую зону. Перепроданность у бычьего Order Block весит больше, чем перепроданность в пустоте — и индикатор это показывает.

Что вы видите в отдельном окне

Основная линия SMC Proximity RSI — модифицированный RSI, усиленный близостью к структурам умных денег. Сигналы перекупленности/перепроданности становятся выразительнее в зонах, где реально стоит ждать реакции.

Четыре линии близости (включаются/отключаются одной настройкой): — Order Block Proximity — близость к бычьим и медвежьим ордер-блокам — FVG Proximity — близость к незакрытым имбалансам — Time Block Proximity — близость к зонам ценового/временного дисбаланса — S/R Proximity — близость к уровням поддержки и сопротивления с подтверждёнными касаниями

Уровни 30 / 50 / 70 — привычная разметка RSI для чтения сигналов.

Как считается близость

Каждая структура детектируется по строгим правилам: — Order Block — свеча с телом не менее заданного процента диапазона, минимальным размером в пунктах и подтверждённым последующим пробоем. — Fair Value Gap — трёхсвечный имбаланс с фильтром по минимальному размеру. — Time Block — зоны, где цена задерживалась минимально, а объём и диапазон были низкими (скрытые уровни дисбаланса). — Support/Resistance — экстремумы с минимальным числом касаний в пределах заданного допуска.

Расстояние до каждой зоны нормируется по ATR, поэтому индикатор одинаково корректно работает на спокойном и на волатильном рынке. Близость дополнительно взвешивается по силе блока, а Order Blocks получают наибольший вес в итоговом сигнале.

Ключевые возможности

— Единый осциллятор вместо нескольких разрозненных инструментов — Динамическая нормализация расстояний по ATR — без ручной подстройки под инструмент — Взвешивание сигнала по типу и силе зоны (OB > FVG > Time Block > S/R) — Полный набор настроек для каждого модуля: размеры, пороги, периоды, допуски — Отдельные линии компонентов можно скрыть и оставить только итоговую линию — Настраиваемые цвета всех линий

Кому подходит

— Трейдерам Smart Money / ICT, которым нужен объективный осциллятор вместо ручной разметки — Тем, кто торгует развороты от ордер-блоков, имбалансов и уровней — Скальперам и интрадей-трейдерам — для подтверждения входов в зонах — Свинг-трейдерам — для оценки силы зоны перед сделкой

Рынки и таймфреймы Forex, металлы, индексы, криптовалюты, акции, сырьё. Работает на всех таймфреймах от M1 до MN.

SMC Proximity RSI — аналитический инструмент, а не готовый торговый сигнал. Он показывает, где сигналы RSI совпадают с зонами интереса умных денег, но не гарантирует прибыль. Любая торговля сопряжена с риском. Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед применением на реальном.