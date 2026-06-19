SMC Proximity RSI

SMC Proximity RSI + Time Blocks — осциллятор RSI, усиленный зонами умных денег

Обычный RSI показывает перекупленность и перепроданность. Но он ничего не знает о том, ГДЕ находится цена относительно ключевых институциональных зон. SMC Proximity RSI исправляет это.

Этот осциллятор объединяет классический RSI с анализом Smart Money Concepts: он измеряет близость цены к Order Blocks, Fair Value Gaps, Time Blocks и уровням Support/Resistance, и усиливает сигнал RSI именно тогда, когда цена входит в значимую зону. Перепроданность у бычьего Order Block весит больше, чем перепроданность в пустоте — и индикатор это показывает.

Что вы видите в отдельном окне

Основная линия SMC Proximity RSI — модифицированный RSI, усиленный близостью к структурам умных денег. Сигналы перекупленности/перепроданности становятся выразительнее в зонах, где реально стоит ждать реакции.

Четыре линии близости (включаются/отключаются одной настройкой): — Order Block Proximity — близость к бычьим и медвежьим ордер-блокам — FVG Proximity — близость к незакрытым имбалансам — Time Block Proximity — близость к зонам ценового/временного дисбаланса — S/R Proximity — близость к уровням поддержки и сопротивления с подтверждёнными касаниями

Уровни 30 / 50 / 70 — привычная разметка RSI для чтения сигналов.

Как считается близость

Каждая структура детектируется по строгим правилам: — Order Block — свеча с телом не менее заданного процента диапазона, минимальным размером в пунктах и подтверждённым последующим пробоем. — Fair Value Gap — трёхсвечный имбаланс с фильтром по минимальному размеру. — Time Block — зоны, где цена задерживалась минимально, а объём и диапазон были низкими (скрытые уровни дисбаланса). — Support/Resistance — экстремумы с минимальным числом касаний в пределах заданного допуска.

Расстояние до каждой зоны нормируется по ATR, поэтому индикатор одинаково корректно работает на спокойном и на волатильном рынке. Близость дополнительно взвешивается по силе блока, а Order Blocks получают наибольший вес в итоговом сигнале.

Ключевые возможности

— Единый осциллятор вместо нескольких разрозненных инструментов — Динамическая нормализация расстояний по ATR — без ручной подстройки под инструмент — Взвешивание сигнала по типу и силе зоны (OB > FVG > Time Block > S/R) — Полный набор настроек для каждого модуля: размеры, пороги, периоды, допуски — Отдельные линии компонентов можно скрыть и оставить только итоговую линию — Настраиваемые цвета всех линий

Кому подходит

— Трейдерам Smart Money / ICT, которым нужен объективный осциллятор вместо ручной разметки — Тем, кто торгует развороты от ордер-блоков, имбалансов и уровней — Скальперам и интрадей-трейдерам — для подтверждения входов в зонах — Свинг-трейдерам — для оценки силы зоны перед сделкой

Рынки и таймфреймы Forex, металлы, индексы, криптовалюты, акции, сырьё. Работает на всех таймфреймах от M1 до MN.

SMC Proximity RSI — аналитический инструмент, а не готовый торговый сигнал. Он показывает, где сигналы RSI совпадают с зонами интереса умных денег, но не гарантирует прибыль. Любая торговля сопряжена с риском. Рекомендуется протестировать на демо-счёте перед применением на реальном.


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VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
Индикаторы
Euro Escalper— Professionalnyi Institutsionalnyi Indikator Skalpinga Euro Escalper — eto vysokoproizvoditelnyi torgovyi indikator, razrabotannyi dlya treiderov, trebuyushchikh institutsionalnoi tochnosti v kazhdoi tochke vkhoda. Rabotaet s Sinteticheskimi Indeksami (Deriv), Forex i lyubym aktivom, dostupnym v MetaTrader 5. Sochetaet zony likvidnosti na osnove Fibonachchi, vstroennyi dvigatel SuperTrend i professionalnuyu panel monitoringa v realnom vremeni. Klyuchevye Preimushchestva Bez Perisov
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
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Индикаторы
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
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Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
Индикаторы
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
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Индикаторы
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
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TimeGap Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC — индикатор для MetaTrader 5, который автоматически находит ценовые области, где рынок прошёл диапазон слишком быстро и практически не задерживался внутри зоны. Такие участки часто указывают на дисбаланс спроса и предложения. При возврате цены к этим областям рынок может показать реакцию: отбой, замедление движения, частичное заполнение зоны или пробой. Индикатор построен на логике Smart Money Concepts и помогает анализировать структуру рынка без ручной
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Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
Quantitative Analysis Indicator — статистика длин волн в пунктах Quantitative Analysis Indicator превращает привычный ZigZag из простой ломаной линии в полноценный измерительный инструмент количественного анализа рынка. Большинство трейдеров используют ZigZag интуитивно: смотрят на зигзаг, прикидывают на глаз, какие движения покрупнее, и на этом останавливаются. Но в самой разметке вершин скрыт пласт информации, который обычно остаётся неизмеренным — точная длина каждого рыночного движения, его
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
Эксперты
Представляем вам ShtencoNeuralLink - революционный торговый советник с уникальной идеей, находящейся в разработке с 2022 года. ShtencoNeuralLink базируется на нейронной сети, полностью написанной на языке MQL5. Ее идея абсолютно нова и не имеет аналогов на рынке, работая в совершенно иных системах координат цены и времени, выходя за рамки классических японских свечей или баров. Сердце советника - обучаемая нейросеть, чьи веса подбираются автоматически с помощью алгоритма градиентного спуска для
Trader Protector Risk Manager
Yevgeniy Koshtenko
Утилиты
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Ai 3D Bars Reversal
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
3D Bars Oscillator - Индикатор Рынка с Трехмерной Визуализацией Тренда Краткое Описание 3D Bars Oscillator - инновационный индикатор для MetaTrader 5, который предоставляет уникальный трехмерный взгляд на динамику рыночного тренда с использованием передовых алгоритмов Renko и сглаживания. Ключевые Особенности Технология визуализации : Трехмерное представление рыночного тренда Адаптивный алгоритм : Расчет тренда на основе блоков Renko Гибкая настройка : Полный контроль над параметрами индикатора
Ai Moving Average Trend
Yevgeniy Koshtenko
Утилиты
AI Moving Average Trend Краткое описание Инновационный индикатор тренда, использующий нейронную сеть для адаптивного определения движения цены, идеально подходящий для среднесрочных и долгосрочных трейдеров, работающих на различных таймфреймах. Полное описание Принцип работы Индикатор использует однослойную нейронную сеть для анализа ценовых движений и построения адаптивной трендовой линии. Алгоритм комбинирует классическое скользящее среднее с машинным обучением для точного определения тренда.
ARIMA Neural Link
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
ARIMA Neural Link - Революция в трейдинге Когда математика встречается с искусственным интеллектом Устали от непредсказуемых убытков? Надоело гадать на кофейной гуще, пытаясь поймать движение рынка? Пока вы теряете деньги на эмоциональных решениях, профессиональные трейдеры уже используют технологии будущего. Представляем ARIMA Neural Link Первый в мире гибридный индикатор, объединяющий мощь классической модели ARIMA с передовыми алгоритмами нейронных сетей. Это не просто еще один индикатор — эт
FVG Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
FVG Analysis — анализ зон неэффективности рынка (Fair Value Gaps) FVG Analysis — это индикатор, который автоматически находит на графике зоны неэффективности цены, известные в Smart Money Concepts как Fair Value Gaps, и отслеживает их жизненный цикл от появления до отработки. Эти зоны возникают там, где рынок двигался настолько импульсивно, что оставлял за собой ценовой разрыв, не закрытый соседними свечами, — и именно к таким областям цена впоследствии часто возвращается, чтобы восстановить рав
OrderBlock SMC
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
Order Block ICT — SMC Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика. Что делает индикатор Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR (вспле
TimeGap Block SMC MultiTF
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для поиска и анализа временных разрывов в структуре рынка. Индикатор автоматически определяет ценовые области, через которые рынок проходил слишком быстро, практически не задерживаясь внутри диапазона. Подобные зоны часто становятся областями повышенного интереса участников рынка и впоследствии могут выступать уровнями поддержки, сопротивления или местами формирования новых импульсов. В осно
Shtenco SMC Market Structure
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
SMC Market Structure PRO — Order Blocks, FVG, Liquidity & Confluence Zones Перестаньте угадывать. Начните читать рынок так, как его видят крупные игроки. SMC Market Structure PRO автоматически находит на графике зоны интереса умных денег — Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG) и временные дисбалансы — и подсвечивает зоны конфлюэнции, где три типа структуры пересекаются. Именно там цена реагирует чаще всего. Это комплексный инструмент анализа рыночной структуры по методологии Smart Money Concepts (
Currency Strength Pullback Panel
Yevgeniy Koshtenko
Индикаторы
Currency Strength & Pullback Panel — сила валют и точки входа на откатах Currency Strength & Pullback Panel — это аналитическая панель, которая одновременно решает две задачи трейдера: показывает, какие валютные пары сейчас в сильном движении, и подсказывает, где открылась возможность войти в это движение по выгодной цене на откате. В отличие от классических индикаторов силы валют, которые ограничиваются цветной шкалой, эта панель работает мультитаймфреймно. Для каждой пары рассчитывается процен
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