FVG Block SMC

FVG Analysis — анализ зон неэффективности рынка (Fair Value Gaps)

FVG Analysis — это индикатор, который автоматически находит на графике зоны неэффективности цены, известные в Smart Money Concepts как Fair Value Gaps, и отслеживает их жизненный цикл от появления до отработки. Эти зоны возникают там, где рынок двигался настолько импульсивно, что оставлял за собой ценовой разрыв, не закрытый соседними свечами, — и именно к таким областям цена впоследствии часто возвращается, чтобы восстановить равновесие.

В основе индикатора лежит классическое трёхсвечное определение разрыва. FVG фиксируется по среднему бару из трёх, когда между тенями первой и третьей свечи остаётся незаполненное пространство, а сам импульсный бар подтверждает направление: для медвежьего разрыва минимум старшей свечи оказывается выше максимума младшей при медвежьем среднем баре, для бычьего — зеркально. Такой подход отсекает случайный шум и выделяет именно структурно значимые разрывы.

Каждая обнаруженная зона выводится на график прямоугольником: медвежьи и бычьи разрывы окрашиваются в собственные настраиваемые цвета, зоны можно заливать и располагать на заднем плане, чтобы они не перекрывали ценовое действие. Прямоугольник тянется от момента образования разрыва к текущему времени, наглядно показывая, как долго зона остаётся неотработанной и насколько близко к ней подошла цена.

Отдельное внимание уделено отслеживанию отработки зон. Индикатор постоянно проверяет, не вошла ли цена в ранее обнаруженный разрыв, и считает зону отработанной, когда свеча полностью перекрывает её либо закрытие попадает внутрь. В этот момент зона удаляется с графика, а трейдер получает оповещение через Alert с указанием типа разрыва и времени его образования — при этом повторные уведомления по одной и той же зоне исключены, так что лог не засоряется дублями.

Гибкость настройки позволяет подогнать индикатор под любой инструмент и стиль работы. Регулируются минимальный размер разрыва в пунктах, чтобы отсеивать слишком мелкие зоны, глубина исторического анализа, ширина и цвета линий, режимы заливки и фона, а также раздельное включение бычьих и медвежьих разрывов. Минимальный фильтр размера особенно полезен на волатильных инструментах, где мелкие разрывы образуются постоянно и только зашумляют картину.

Серьёзное внимание уделено производительности и совместимости. Историческая разметка выполняется один раз при инициализации, а в дальнейшем индикатор обрабатывает только свежие бары, поэтому он не нагружает терминал даже на глубокой истории. Отдельно предусмотрен быстрый режим для тестера стратегий и оптимизации: тяжёлый многобаровый анализ и отрисовка в этих режимах пропускаются, так что индикатор корректно и мгновенно проходит проверку и не тормозит прогоны.

FVG Analysis адресован тем, кто строит торговлю вокруг концепций Smart Money и работает с зонами ликвидности и неэффективности. Он будет полезен для поиска областей вероятного возврата цены, для постановки целей и зон интереса, для подтверждения точек входа в связке с другими инструментами структуры рынка и для визуального изучения того, как конкретный инструмент отрабатывает свои разрывы. Это сознательно не сигнальный робот — индикатор не открывает сделок и не рисует стрелок, а даёт трейдеру чистую, размеченную и актуальную картину зон неэффективности, на основе которой решения принимаются самостоятельно.