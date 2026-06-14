FVG Block SMC

FVG Analysis — анализ зон неэффективности рынка (Fair Value Gaps)

FVG Analysis — это индикатор, который автоматически находит на графике зоны неэффективности цены, известные в Smart Money Concepts как Fair Value Gaps, и отслеживает их жизненный цикл от появления до отработки. Эти зоны возникают там, где рынок двигался настолько импульсивно, что оставлял за собой ценовой разрыв, не закрытый соседними свечами, — и именно к таким областям цена впоследствии часто возвращается, чтобы восстановить равновесие.

В основе индикатора лежит классическое трёхсвечное определение разрыва. FVG фиксируется по среднему бару из трёх, когда между тенями первой и третьей свечи остаётся незаполненное пространство, а сам импульсный бар подтверждает направление: для медвежьего разрыва минимум старшей свечи оказывается выше максимума младшей при медвежьем среднем баре, для бычьего — зеркально. Такой подход отсекает случайный шум и выделяет именно структурно значимые разрывы.

Каждая обнаруженная зона выводится на график прямоугольником: медвежьи и бычьи разрывы окрашиваются в собственные настраиваемые цвета, зоны можно заливать и располагать на заднем плане, чтобы они не перекрывали ценовое действие. Прямоугольник тянется от момента образования разрыва к текущему времени, наглядно показывая, как долго зона остаётся неотработанной и насколько близко к ней подошла цена.

Отдельное внимание уделено отслеживанию отработки зон. Индикатор постоянно проверяет, не вошла ли цена в ранее обнаруженный разрыв, и считает зону отработанной, когда свеча полностью перекрывает её либо закрытие попадает внутрь. В этот момент зона удаляется с графика, а трейдер получает оповещение через Alert с указанием типа разрыва и времени его образования — при этом повторные уведомления по одной и той же зоне исключены, так что лог не засоряется дублями.

Гибкость настройки позволяет подогнать индикатор под любой инструмент и стиль работы. Регулируются минимальный размер разрыва в пунктах, чтобы отсеивать слишком мелкие зоны, глубина исторического анализа, ширина и цвета линий, режимы заливки и фона, а также раздельное включение бычьих и медвежьих разрывов. Минимальный фильтр размера особенно полезен на волатильных инструментах, где мелкие разрывы образуются постоянно и только зашумляют картину.

Серьёзное внимание уделено производительности и совместимости. Историческая разметка выполняется один раз при инициализации, а в дальнейшем индикатор обрабатывает только свежие бары, поэтому он не нагружает терминал даже на глубокой истории. Отдельно предусмотрен быстрый режим для тестера стратегий и оптимизации: тяжёлый многобаровый анализ и отрисовка в этих режимах пропускаются, так что индикатор корректно и мгновенно проходит проверку и не тормозит прогоны.

FVG Analysis адресован тем, кто строит торговлю вокруг концепций Smart Money и работает с зонами ликвидности и неэффективности. Он будет полезен для поиска областей вероятного возврата цены, для постановки целей и зон интереса, для подтверждения точек входа в связке с другими инструментами структуры рынка и для визуального изучения того, как конкретный инструмент отрабатывает свои разрывы. Это сознательно не сигнальный робот — индикатор не открывает сделок и не рисует стрелок, а даёт трейдеру чистую, размеченную и актуальную картину зон неэффективности, на основе которой решения принимаются самостоятельно.


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ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hidden Trendline Channel Project 17 Tool
Herman Santoso
Индикаторы
Hidden Trend Channel Project 17 Tool SPECIAL NOVEMBER SALE is now finished. Price goes back to normal.  This is an Automated Tool for Multi Timeframe Trend Channel Analysis Visualization with Intelligent Range Market, Trending Market, Reversal, Breakout Detection.  It draws multiple Trend Channels with multiple sub-trendlines levels inside the channel for perfectly give you the trader, the crystal clear Trend channels where price trend direction is moving. This tool is accurately useful for T
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
Индикаторы
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
TraderHUD
Justino Porto Neto
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Индикаторы
TraderHUD v2 — Полная Панель для Профессионального Трейдера TraderHUD v2 — это эволюция самого полного визуального индикатора для MetaTrader 5. Он объединяет в одном инструменте всё, что трейдеру нужно видеть на графике для принятия более осознанных решений: временной контекст, силу доллара, статистический диапазон, уровни пивота, скорость движения и макро тренд — всё интегрировано, настраиваемо и не загромождает график. Эта версия была создана на основе реального использования в реальной торгов
AutoChannels
Thekeunpie
Индикаторы
. "Ручное рисование каналов? Больше нет. Позвольте структуре рынка раскрыться автоматически." "Отслеживайте долгосрочные ценовые зоны 24/7, в режиме реального времени" . Болевые точки реальных трейдеров . Идентификация поворотных точек вручную занимает   огромное время   и   усилий Сложно приспособиться к   высокой волатильности .span>  и точно определить   надежные каналы Идеи копирования . "Рынки никогда не спят. Почему ваш анализ должен остановиться?" "Десятки активов в день - как вы ус
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Индикаторы
Triple Crox v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Паттерны • Фибоначчи • CLUSTER ML • Мульти-фильтр 1. Обзор Triple Crox v4.10 — проф. MT5 индикатор: 13 паттернов , Фибоначчи , CLUSTER ML , мульти-фильтр для точных сигналов. 2. Конфигурация Хейкен-Аши , стрелки Buy / Sell , Entry/TP1/TP2/TP3/SL , 13 фильтров. 3. Визуальные компоненты Buy/Sell стрелки • Облако EMA (3 слоя) • Ribbon лента • DEMA-ATR • Фибоначчи уровни • 13 паттернов с зонами пробоя • Dashboard 4. Риск-менеджмент ATR-стопы • Trailing
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