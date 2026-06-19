OrderBlock SMC

Order Block ICT — SMC

Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика.

Что делает индикатор

Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR (всплеск волатильности) и подтверждение объёмом.

Рисует бычьи (зелёные) и медвежьи (красные) зоны прямоугольниками прямо в окне графика.

Отслеживает митигацию: как только цена возвращается в зону и отрабатывает её, ордер-блок снимается с графика, а вы получаете оповещение (Alert).

Контролирует историю: на экране остаётся только заданное число последних актуальных блоков — график не засоряется.

Ключевые особенности

Четыре механизма детекции — обычные, импульсные, ATR- и объёмные ордер-блоки определяются в одном проходе.

— обычные, импульсные, ATR- и объёмные ордер-блоки определяются в одном проходе. Автоматическая митигация и оповещения — не нужно вручную следить, отработала зона или нет.

— не нужно вручную следить, отработала зона или нет. Чистый график — настраиваемое максимальное число отображаемых блоков из истории.

— настраиваемое максимальное число отображаемых блоков из истории. Гибкое оформление — цвета бычьих и медвежьих зон, толщина границы, заливка, отрисовка на заднем плане.

— цвета бычьих и медвежьих зон, толщина границы, заливка, отрисовка на заднем плане. Без панели Market Watch и сторонних зависимостей — индикатор работает с ценой, ATR и тиковым объёмом.

— индикатор работает с ценой, ATR и тиковым объёмом. Оптимизирован под тестер — корректно ведёт себя в визуальном бэктесте и не создаёт лишней нагрузки на тиках.

Как использовать

Прикрепите индикатор к графику любого инструмента и таймфрейма. Бычьи ордер-блоки (зоны спроса) — потенциальная поддержка, медвежьи (зоны предложения) — потенциальное сопротивление. Рассматривайте возврат цены в неотработанную зону как область интереса для поиска входа в сторону структуры рынка. Используйте сигнал митигации (Alert) как подтверждение, что зона отработана.

Индикатор предназначен для разметки рыночной структуры и анализа. Он не выставляет ордера и не является готовой торговой системой — окончательное решение остаётся за трейдером.

Входные параметры

Search_Range_Bars — диапазон поиска (минимум 40).

— диапазон поиска (минимум 40). Order_Block_Line_Width — толщина границы зоны.

— толщина границы зоны. Historical_Depth — глубина истории при первом сканировании.

— глубина истории при первом сканировании. Max_History_Blocks — максимум отображаемых блоков из истории.

— максимум отображаемых блоков из истории. Draw_In_Background — рисовать зоны на заднем плане.

— рисовать зоны на заднем плане. Fill_Order_Blocks — заливать прямоугольники зон.

— заливать прямоугольники зон. Bearish_Order_Block_Color — цвет медвежьих зон.

— цвет медвежьих зон. Bullish_Order_Block_Color — цвет бычьих зон.

Рекомендации

Работает на всех инструментах: Forex, металлы, индексы, криптовалюта.

Старшие таймфреймы (M30, H1, H4, D1) дают более значимые и устойчивые зоны.

Комбинируйте с анализом структуры рынка, ликвидности и старшего таймфрейма для лучшего контекста.

Автор: Евгений Коштенко. Если у вас есть вопросы по настройке или предложения по доработке — пишите, я отвечаю и поддерживаю свои продукты.