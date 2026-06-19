OrderBlock SMC

Order Block ICT — SMC

Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика.

Что делает индикатор

  • Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR (всплеск волатильности) и подтверждение объёмом.
  • Рисует бычьи (зелёные) и медвежьи (красные) зоны прямоугольниками прямо в окне графика.
  • Отслеживает митигацию: как только цена возвращается в зону и отрабатывает её, ордер-блок снимается с графика, а вы получаете оповещение (Alert).
  • Контролирует историю: на экране остаётся только заданное число последних актуальных блоков — график не засоряется.

Ключевые особенности

  • Четыре механизма детекции — обычные, импульсные, ATR- и объёмные ордер-блоки определяются в одном проходе.
  • Автоматическая митигация и оповещения — не нужно вручную следить, отработала зона или нет.
  • Чистый график — настраиваемое максимальное число отображаемых блоков из истории.
  • Гибкое оформление — цвета бычьих и медвежьих зон, толщина границы, заливка, отрисовка на заднем плане.
  • Без панели Market Watch и сторонних зависимостей — индикатор работает с ценой, ATR и тиковым объёмом.
  • Оптимизирован под тестер — корректно ведёт себя в визуальном бэктесте и не создаёт лишней нагрузки на тиках.

Как использовать

  1. Прикрепите индикатор к графику любого инструмента и таймфрейма.
  2. Бычьи ордер-блоки (зоны спроса) — потенциальная поддержка, медвежьи (зоны предложения) — потенциальное сопротивление.
  3. Рассматривайте возврат цены в неотработанную зону как область интереса для поиска входа в сторону структуры рынка.
  4. Используйте сигнал митигации (Alert) как подтверждение, что зона отработана.

Индикатор предназначен для разметки рыночной структуры и анализа. Он не выставляет ордера и не является готовой торговой системой — окончательное решение остаётся за трейдером.

Входные параметры

  • Search_Range_Bars — диапазон поиска (минимум 40).
  • Order_Block_Line_Width — толщина границы зоны.
  • Historical_Depth — глубина истории при первом сканировании.
  • Max_History_Blocks — максимум отображаемых блоков из истории.
  • Draw_In_Background — рисовать зоны на заднем плане.
  • Fill_Order_Blocks — заливать прямоугольники зон.
  • Bearish_Order_Block_Color — цвет медвежьих зон.
  • Bullish_Order_Block_Color — цвет бычьих зон.

Рекомендации

  • Работает на всех инструментах: Forex, металлы, индексы, криптовалюта.
  • Старшие таймфреймы (M30, H1, H4, D1) дают более значимые и устойчивые зоны.
  • Комбинируйте с анализом структуры рынка, ликвидности и старшего таймфрейма для лучшего контекста.

Автор: Евгений Коштенко. Если у вас есть вопросы по настройке или предложения по доработке — пишите, я отвечаю и поддерживаю свои продукты.


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[iVISTscalp5]:  Лаборатория исследования поведения рынка через время TLV Framework | Liquidity Activation Points Общее описание iVISTscalp5 — это мультиуровневый индикатор таймингов и ценовой структуры, разработанный в рамках проекта VISTmany. Система прогнозирует время, направление и диапазон движения через Liquidity Activation Points (тайминги). Индикатор iVISTscalp5 можно использовать с параметрами по умолчанию для любого финансового инструмента. -----------------------------------------
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hidden Trendline Channel Project 17 Tool
Herman Santoso
Индикаторы
Hidden Trend Channel Project 17 Tool SPECIAL NOVEMBER SALE is now finished. Price goes back to normal.  This is an Automated Tool for Multi Timeframe Trend Channel Analysis Visualization with Intelligent Range Market, Trending Market, Reversal, Breakout Detection.  It draws multiple Trend Channels with multiple sub-trendlines levels inside the channel for perfectly give you the trader, the crystal clear Trend channels where price trend direction is moving. This tool is accurately useful for T
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
Индикаторы
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
TraderHUD
Justino Porto Neto
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Индикаторы
TraderHUD v2 — Полная Панель для Профессионального Трейдера TraderHUD v2 — это эволюция самого полного визуального индикатора для MetaTrader 5. Он объединяет в одном инструменте всё, что трейдеру нужно видеть на графике для принятия более осознанных решений: временной контекст, силу доллара, статистический диапазон, уровни пивота, скорость движения и макро тренд — всё интегрировано, настраиваемо и не загромождает график. Эта версия была создана на основе реального использования в реальной торгов
AutoChannels
Thekeunpie
Индикаторы
. "Ручное рисование каналов? Больше нет. Позвольте структуре рынка раскрыться автоматически." "Отслеживайте долгосрочные ценовые зоны 24/7, в режиме реального времени" . Болевые точки реальных трейдеров . Идентификация поворотных точек вручную занимает   огромное время   и   усилий Сложно приспособиться к   высокой волатильности .span>  и точно определить   надежные каналы Идеи копирования . "Рынки никогда не спят. Почему ваш анализ должен остановиться?" "Десятки активов в день - как вы ус
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Индикаторы
Triple Crox v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Паттерны • Фибоначчи • CLUSTER ML • Мульти-фильтр 1. Обзор Triple Crox v4.10 — проф. MT5 индикатор: 13 паттернов , Фибоначчи , CLUSTER ML , мульти-фильтр для точных сигналов. 2. Конфигурация Хейкен-Аши , стрелки Buy / Sell , Entry/TP1/TP2/TP3/SL , 13 фильтров. 3. Визуальные компоненты Buy/Sell стрелки • Облако EMA (3 слоя) • Ribbon лента • DEMA-ATR • Фибоначчи уровни • 13 паттернов с зонами пробоя • Dashboard 4. Риск-менеджмент ATR-стопы • Trailing
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