OrderBlock SMC
- Индикаторы
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Yevgeniy KoshtenkoКвалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
- Версия: 1.30
- Активации: 5
Order Block ICT — SMC
Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика.
Что делает индикатор
- Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR (всплеск волатильности) и подтверждение объёмом.
- Рисует бычьи (зелёные) и медвежьи (красные) зоны прямоугольниками прямо в окне графика.
- Отслеживает митигацию: как только цена возвращается в зону и отрабатывает её, ордер-блок снимается с графика, а вы получаете оповещение (Alert).
- Контролирует историю: на экране остаётся только заданное число последних актуальных блоков — график не засоряется.
Ключевые особенности
- Четыре механизма детекции — обычные, импульсные, ATR- и объёмные ордер-блоки определяются в одном проходе.
- Автоматическая митигация и оповещения — не нужно вручную следить, отработала зона или нет.
- Чистый график — настраиваемое максимальное число отображаемых блоков из истории.
- Гибкое оформление — цвета бычьих и медвежьих зон, толщина границы, заливка, отрисовка на заднем плане.
- Без панели Market Watch и сторонних зависимостей — индикатор работает с ценой, ATR и тиковым объёмом.
- Оптимизирован под тестер — корректно ведёт себя в визуальном бэктесте и не создаёт лишней нагрузки на тиках.
Как использовать
- Прикрепите индикатор к графику любого инструмента и таймфрейма.
- Бычьи ордер-блоки (зоны спроса) — потенциальная поддержка, медвежьи (зоны предложения) — потенциальное сопротивление.
- Рассматривайте возврат цены в неотработанную зону как область интереса для поиска входа в сторону структуры рынка.
- Используйте сигнал митигации (Alert) как подтверждение, что зона отработана.
Индикатор предназначен для разметки рыночной структуры и анализа. Он не выставляет ордера и не является готовой торговой системой — окончательное решение остаётся за трейдером.
Входные параметры
- Search_Range_Bars — диапазон поиска (минимум 40).
- Order_Block_Line_Width — толщина границы зоны.
- Historical_Depth — глубина истории при первом сканировании.
- Max_History_Blocks — максимум отображаемых блоков из истории.
- Draw_In_Background — рисовать зоны на заднем плане.
- Fill_Order_Blocks — заливать прямоугольники зон.
- Bearish_Order_Block_Color — цвет медвежьих зон.
- Bullish_Order_Block_Color — цвет бычьих зон.
Рекомендации
- Работает на всех инструментах: Forex, металлы, индексы, криптовалюта.
- Старшие таймфреймы (M30, H1, H4, D1) дают более значимые и устойчивые зоны.
- Комбинируйте с анализом структуры рынка, ликвидности и старшего таймфрейма для лучшего контекста.
Автор: Евгений Коштенко. Если у вас есть вопросы по настройке или предложения по доработке — пишите, я отвечаю и поддерживаю свои продукты.