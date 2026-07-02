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Gold Imperium Scalper MT5 — Премиальное торговое решение для золота и металлов

Gold Imperium Scalper — это высокотехнологичный торговый алгоритм нового поколения, разработанный специально для эффективного свинг-трейдинга, внутридневной торговли (интрадей) и скальпинга на драгоценных металлах (XAUUSD / Gold), а также на волатильных валютных парах.

В основе этого индикатора лежит защищенная авторская модель институционального анализа рынка. Алгоритм в реальном времени сканирует рынок на предмет скрытых следов крупных игроков (маркет-мейкеров), выявляет зоны краткосрочного накопления ликвидности и определяет точную точку входа в самом начале мощного ценового импульса.

🎯 Ключевые преимущества:

  • Сигнальные стрелки и целевые уровни жестко фиксируются в ту же секунду, когда закрывается свеча. Вы можете быть на уверены в данных исторического тестирования.

  • Индикатор использует уникальную математическую модель оценки микроструктур цены, полностью отфильтровывая рыночный шум и ложные пробои.

📈 Простой алгоритм действий:

Система разработана так, чтобы её могли сразу использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры:

  1. Вход в сделку: Дождитесь закрытия текущей свечи. Если зеленая стрелка окончательно зафиксирована — открывайте позицию на Покупку (Buy). Если зафиксирована красная стрелка — открывайте позицию на Продажу (Sell).

  2. Установка Стоп-Лосса: Установите свой защитный стоп-ордер по своему усмотрению.

⚙️ Практические рекомендации:

  • Основной инструмент: XAUUSD (Золото). Индикатор также показывает отличные результаты на ключевых индексах (DE40, US30) и волатильных валютных парах, таких как GBPUSD и EURUSD.

  • Лучшие таймфреймы (Настоятельно рекомендуется 15-30-1-4): 1 МИНУТА и 5 МИНУТА НА ВАШИ УСМТОРЕНИЕ

    • H1 и H4 (Оптимальная эффективность): Индикатор достигает максимальной точности и наивысшего процента прибыльных сделок (win-rate) на 1-часовом и 4-часовом графиках. Торговля на этих старших таймфреймах обеспечивает надежные тренды и полностью отфильтровывает случайный рыночный шум.

    • M15 / M30: Могут использоваться для агрессивного внутридневного скальпинга во время активных Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

  • Тип счета: Настоятельно рекомендуются счета типа ECN, Raw или Pro с низкими спредами и высоким качеством исполнения ордеров.

  • Смело сможете окупить товарную стоимость одной сделкой 

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Tete Adate Adjete
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This indicator is based on the crossing of two Moving Average with the RSI It is intended for scalpers Specially designed for Boom and Crash syhtetic indices from Binary.com/Deriv.com It is easy to use and intuitive. We recommend its use on M1 and is equipped with three types of notification Email alert Sound notification Push notification these parameters can be activated and deactivated.
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This strategy focuses on identifying and following clear market trends by filtering out noise and short-term fluctuations. Using advanced algorithms, it highlights significant upward and downward movements, enabling traders to make data-driven decisions. The indicator is designed for simplicity and precision, ideal for traders who prefer a systematic approach to trend trading. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool helps you stay aligned with the dominant market direction
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VI Calculator
Ivan Andrescov
Индикаторы
Скрины работы в режиме реального времени-  https://t.me/ +rEuJQo8zHLllMzgy Раздел Signals.Metals.etc VI Calculator  — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, анализирующий объём в моменте. Такой синергетический подход позволяет одновременно оценивать силу движения рынка и его перекупленность/перепроданность. Индикатор автоматически анализирует данные и выдаёт понятные торговые сигналы в виде стрелок(в процессе) и текстовых рекомендаций прямо на графике. Он идеально подходит для поиска т
TrendFlow Tracker
David Macharia Kamau
Индикаторы
TrendCatcherBot: Find Your Edge in the Market Don't guess the trend—catch it. The TrendCatcherBot is an Expert Advisor designed for MetaTrader 5 that simplifies your trading strategy. By leveraging the power of moving average crossovers, this bot provides clear, visual signals directly on your chart, so you always know when to act. Watch for the unmistakable green, red, and black dots in the corner of your screen to instantly see if the market is signaling a buy, sell, or hold. It's the perfect
Dubai Sniper Ultra V6
Mohammed Khalid M Almatrudi
Индикаторы
WELCOME TO THE ULTIMATE TRADING REVOLUTION!   Are you tired of lagging indicators, fakeouts, and leaving massive profits on the table? It’s time to stop guessing and start sniping! Introducing Dubai Sniper Ultra Strategy, the most powerful, highly-optimized trend-following and reversal indicator meticulously engineered for MetaTrader 5. This isn't just another indicator—this is your ultimate weapon to dominate the markets, especially built to crush indices like SPX500, Gold, and Major Forex pair
FarOne Gann Magnet MTF MT5 Dashboard
Farly Setiawan
Индикаторы
FarOne Engine Gann Magnet MTF MT5– Мультитаймфреймовые Институциональные Уровни ОБЗОР FarOne Engine Gann Magnet — это профессиональный мультитаймфреймовый индикатор, отображающий ключевые институциональные уровни на основе теории Ганна 50%. Он помогает трейдерам определять сильные зоны покупки (Buy Zone) и продажи (Sell Zone) на 7 таймфреймах: от M1 до D1. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Мультитаймфреймовый анализ: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 на одном графике Автоматические уровни: High, Low, Buy Zone
BTC Quantum AI Scalper PRO
Rakhym Beisenbayev
Индикаторы
BTC Quantum AI Scalper PRO Профессиональный AI-индикатор для торговли Bitcoin в MetaTrader 5 BTC Quantum AI Scalper PRO — это торговая система нового поколения для Bitcoin, которая объединяет классический технический анализ, анализ рыночных настроений и собственный алгоритм оценки вероятности на основе искусственного интеллекта. В отличие от традиционных индикаторов, использующих только скользящие средние или осцилляторы, система одновременно анализирует несколько ключевых факторов рынка: • Инде
Cortex Fibo Pro
Cristofher Robles
Индикаторы
Cortex Fibo Pro is an advanced math-based daily level projection indicator designed to calculate high-probability trade setups. It utilizes daily Fibonacci expansions based on previous day highs and lows, filtered through a non-repainting dual moving average synergy structure. Key Features: Neural MA Alignment: Aligns Trend and Signal channels to verify directions. Fibo Projection Engine: Projects daily key entry levels and mathematical profit targets. Ergonomic GUI: Highly readable layout track
Фильтр:
Dilo03
14
Dilo03 2026.07.22 16:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Diana Iles
170
Ответ разработчика Diana Iles 2026.07.22 17:04
Большое спасибо за отзыв и качественный фидбек за целый месяц работы! 75–85% — отличный результат. Очень ценно, что вы поделились своими наблюдениями по отработке сигналов. Жду ваши идеи по доработке в ЛС, с удовольствием обсудим и попробуем внедрить в следующих обновлениях!
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