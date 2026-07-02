BairaGold
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Gold Imperium Scalper MT5 — Премиальное торговое решение для золота и металлов
Gold Imperium Scalper — это высокотехнологичный торговый алгоритм нового поколения, разработанный специально для эффективного свинг-трейдинга, внутридневной торговли (интрадей) и скальпинга на драгоценных металлах (XAUUSD / Gold), а также на волатильных валютных парах.
В основе этого индикатора лежит защищенная авторская модель институционального анализа рынка. Алгоритм в реальном времени сканирует рынок на предмет скрытых следов крупных игроков (маркет-мейкеров), выявляет зоны краткосрочного накопления ликвидности и определяет точную точку входа в самом начале мощного ценового импульса.
🎯 Ключевые преимущества:
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Сигнальные стрелки и целевые уровни жестко фиксируются в ту же секунду, когда закрывается свеча. Вы можете быть на уверены в данных исторического тестирования.
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Индикатор использует уникальную математическую модель оценки микроструктур цены, полностью отфильтровывая рыночный шум и ложные пробои.
📈 Простой алгоритм действий:
Система разработана так, чтобы её могли сразу использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры:
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Вход в сделку: Дождитесь закрытия текущей свечи. Если зеленая стрелка окончательно зафиксирована — открывайте позицию на Покупку (Buy). Если зафиксирована красная стрелка — открывайте позицию на Продажу (Sell).
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Установка Стоп-Лосса: Установите свой защитный стоп-ордер по своему усмотрению.
⚙️ Практические рекомендации:
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Основной инструмент: XAUUSD (Золото). Индикатор также показывает отличные результаты на ключевых индексах (DE40, US30) и волатильных валютных парах, таких как GBPUSD и EURUSD.
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Лучшие таймфреймы (Настоятельно рекомендуется 15-30-1-4): 1 МИНУТА и 5 МИНУТА НА ВАШИ УСМТОРЕНИЕ
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H1 и H4 (Оптимальная эффективность): Индикатор достигает максимальной точности и наивысшего процента прибыльных сделок (win-rate) на 1-часовом и 4-часовом графиках. Торговля на этих старших таймфреймах обеспечивает надежные тренды и полностью отфильтровывает случайный рыночный шум.
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M15 / M30: Могут использоваться для агрессивного внутридневного скальпинга во время активных Лондонской и Нью-Йоркской сессий.
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Тип счета: Настоятельно рекомендуются счета типа ECN, Raw или Pro с низкими спредами и высоким качеством исполнения ордеров.
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Смело сможете окупить товарную стоимость одной сделкой
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