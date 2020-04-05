Funded Titan — 纪律、控制与 EURUSD 自动交易

Funded Titan 是一款专为 EURUSD 设计的全自动交易顾问，基于一套自主交易策略构建。

该 EA 的主要工作周期是 H1。这意味着 Funded Titan 应加载并运行在 EURUSD H1 图表上。同时，EA 的内部逻辑会分析多个时间周期：M1、H1、D1 和 MN1。这种方式可以让系统不仅关注局部价格波动，也能参考更大的市场背景。

Funded Titan 的核心理念是纪律。它不是一个在亏损后试图追逐市场的混乱型交易机器人。EA 按照预设逻辑运行，控制风险，并且只在市场条件符合策略规则时才开仓。

Funded Titan 避免使用 recovery-based 交易模式：无马丁格尔、无网格、无加仓摊平。每一笔交易都会设置独立的 Stop Loss 和 Take Profit。这样可以让交易过程更加透明：每个仓位的风险都提前确定，EA 不会在亏损后使用高风险的恢复型交易方法。

交易逻辑

Funded Titan 使用自主 EURUSD 策略运行。其基本原则建立在 rule-based execution 之上：EA 会分析市场条件，使用过滤器，并且只在必要条件满足时才执行交易决策。

该 EA 并不是为了交易市场中的每一次波动。它的任务是等待合适的交易场景，计算交易参数，并在所选风险模型内执行交易。

系统使用市场条件过滤器、点差控制、基于 ATR 的波动率过滤器、最大持仓数量限制以及滑点控制。如果 Stop Loss 和 Take Profit 的值设置为 0，EA 将自动计算它们。

风险与运行模式

默认情况下，Funded Titan 使用 每笔交易 4% 风险。这是一个更激进的模式，适合理解账户压力并能够接受较高结果波动的用户。

对于更保守的交易方式，风险可以降低到 每笔交易 2%。该模式更适合希望降低回撤、减少账户压力，或希望按照更严格风险管理规则运行 EA 的交易者。

风险水平可以在 Risk per Trade (%) 参数中修改。

Funded-style Protection

Funded Titan 也可以用于遵循 prop firm 或 funded-style 账户规则的交易者。EA 内置了一个独立的保护模块，可以帮助用户根据每日回撤、总回撤和盈利目标限制来调整交易。

如需使用该模式，请启用 Enable Prop Firm Protection，并设置所需参数：

Maximum Daily Drawdown (%) — 最大每日回撤。

Maximum Total Drawdown (%) — 最大总回撤。

Profit Target (%) — 目标盈利百分比。

默认值为：Maximum Daily Drawdown 4.8%，Maximum Total Drawdown 9.5%，Profit Target 10%。用户可以根据自己的 prop firm 规则或个人风险控制模型修改这些数值。

重要说明：这些设置并不保证通过 prop firm challenge，也不保证盈利。它们的作用是在 EA 内部为用户提供额外的风险控制工具。

关键参数

默认主要设置：

Risk per Trade (%) — 4%。

Maximum Allowed Spread — 1.2。

Maximum Number of Open Positions — 3。

Stop Loss — 0，自动计算。

Take Profit — 0，自动计算。

Volatility Filter — enabled。

ATR Period — 24。

ATR Filter Coefficient — 0.6。

Maximum Slippage — 3。

Magic Number — 15420。

Order Comment — Funded Titan。

这些参数可以根据所选风险水平、账户条件和个人资金管理模型进行调整。

推荐使用方式

将 EA 加载到 EURUSD H1 图表。

在真实账户使用 Funded Titan 之前，建议先在模拟账户中进行测试，并根据自己的资金规模、经纪商条件和个人限制选择合适的风险水平。

如果希望使用更保守的模式，可以选择 每笔交易 2% 风险。默认的 4% 风险 更激进，仅适合理解潜在回撤和账户压力的交易者。

如果您按照 prop firm 规则交易，请启用 Enable Prop Firm Protection，并根据账户规则设置每日回撤、总回撤和盈利目标限制。

最低入金：$100。但是，最佳资金规模取决于所选风险水平、交易条件和个人资金管理模型。

为了保证 EA 稳定运行，建议使用 VPS。

测试

Funded Titan 的回测结果截图可在产品图库中查看。

重要提示

金融市场交易存在风险。

基于历史数据的回测结果不保证未来表现。真实交易结果可能因点差、佣金、滑点、执行速度、经纪商设置和市场条件而有所不同。

购买后，如果您需要安装或设置方面的帮助，可以通过 MQL5 消息联系我。