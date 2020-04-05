BullsvsBears

Bulls&Bears[EA] Grid EA

Bulls&Bears[EA] — это продвинутый полуавтоматический Grid & Hedge Expert Advisor, разработанный для опытных трейдеров, которым нужна гибкая и высоконастраиваемая торговая система для платформы MetaTrader 5.

Советник сочетает в себе:

• Интеллектуальное управление Grid-системой

• Динамический расчет дистанции на основе ATR

• Риск-ориентированное управление капиталом

• Фильтры новостей и торговых сессий

• Различные режимы исполнения отложенных ордеров

• Панель мониторинга в реальном времени

Разработанный для старших таймфреймов и стабильных рыночных условий, Bulls&Bears[EA] ориентирован на адаптивное управление сделками и гибкую recovery-логику.

Main Features

Advanced Grid & Hedge System

• Опциональная система восстановления Grid / Hedge

• Динамическая дистанция Grid на основе ATR

• Настраиваемый множитель лота и множитель дистанции

• Управление Basket Take Profit

• Отдельная логика TP после достижения максимального размера лота

Multiple Order Execution Modes

• Рыночные ордера

• Buy/Sell Limit ордера

• Buy/Sell Stop ордера

Smart Signal Engine

• Фильтр дистанции от MA

• Настраиваемая логика разворота

Professional Risk Management

• Фиксированный лот или динамический расчет объема на основе риска

• Защита от максимальной просадки

• Защита по спреду

• Опциональные Stop Loss / Take Profit

• Контроль общей прибыли корзины

Time & Session Filters

• Индивидуальные торговые сессии для каждого дня недели

• Опциональное время закрытия всех позиций

• Визуализация торговых сессий прямо на графике

Economic News Filter

• Автоматическая блокировка торговли на новостях

• Фильтрация новостей высокой важности

• Настраиваемая пауза до и после новостей

Real-Time Dashboard

• Статус торговли в реальном времени

• Мониторинг спреда

• Таймер закрытия свечи

• Обзор производительности

Recommended Usage

Bulls&Bears[EA] рекомендуется для:

• Опытных трейдеров

• Старших таймфреймов

• Стабильных брокерских условий

• Работы через VPS

• Счетов с достаточной маржой

Советник особенно подходит трейдерам, которые ищут:

• Адаптивные Grid-системы

• Recovery-управление позициями

• Продвинутые системы фильтрации

• Полуавтоматическое управление портфелем

Important Risk Warning

Этот Expert Advisor может использовать:

• Grid-стратегии

• Hedge-стратегии

• Прогрессивное увеличение лота

Эти методы могут значительно увеличить торговые риски.

Использование недостаточного капитала или неправильных настроек может привести к существенным просадкам или полной потере баланса счета.

Always:

• Тщательно тестируйте советник в Strategy Tester

• Сначала используйте демо-счет

• Применяйте правильное управление рисками

• Регулярно контролируйте работу советника

Recommended Broker Conditions

Для наилучшей производительности рекомендуется:

• Брокер с низким спредом

• Быстрое исполнение ордеров

• Стабильное VPS-соединение

• Счет с поддержкой хеджирования

• Низкий уровень проскальзывания

Fully Customizable

Советник предоставляет широкие возможности настройки, включая:

• Настройки риска

• Поведение Grid-системы

• Торговые сессии

• Сигнальные фильтры

• Логику отложенных ордеров

• Внешний вид панели мониторинга

Разработан для трейдеров, которые хотят полностью контролировать свою торговую среду.

Disclaimer

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Торговля инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском и может подходить не всем инвесторам.