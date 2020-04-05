BullsvsBears
- Эксперты
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- Версия: 1.30
- Обновлено: 24 июля 2026
- Активации: 5
Bulls&Bears[EA] Grid EA
Bulls&Bears[EA] — это продвинутый полуавтоматический Grid & Hedge Expert Advisor, разработанный для опытных трейдеров, которым нужна гибкая и высоконастраиваемая торговая система для платформы MetaTrader 5.
Советник сочетает в себе:
• Интеллектуальное управление Grid-системой
• Динамический расчет дистанции на основе ATR
• Риск-ориентированное управление капиталом
• Фильтры новостей и торговых сессий
• Различные режимы исполнения отложенных ордеров
• Панель мониторинга в реальном времени
Разработанный для старших таймфреймов и стабильных рыночных условий, Bulls&Bears[EA] ориентирован на адаптивное управление сделками и гибкую recovery-логику.
Main Features
Advanced Grid & Hedge System
• Опциональная система восстановления Grid / Hedge
• Динамическая дистанция Grid на основе ATR
• Настраиваемый множитель лота и множитель дистанции
• Управление Basket Take Profit
• Отдельная логика TP после достижения максимального размера лота
Multiple Order Execution Modes
• Рыночные ордера
• Buy/Sell Limit ордера
• Buy/Sell Stop ордера
Smart Signal Engine
• Фильтр дистанции от MA
• Настраиваемая логика разворота
Professional Risk Management
• Фиксированный лот или динамический расчет объема на основе риска
• Защита от максимальной просадки
• Защита по спреду
• Опциональные Stop Loss / Take Profit
• Контроль общей прибыли корзины
Time & Session Filters
• Индивидуальные торговые сессии для каждого дня недели
• Опциональное время закрытия всех позиций
• Визуализация торговых сессий прямо на графике
Economic News Filter
• Автоматическая блокировка торговли на новостях
• Фильтрация новостей высокой важности
• Настраиваемая пауза до и после новостей
Real-Time Dashboard
• Статус торговли в реальном времени
• Мониторинг спреда
• Таймер закрытия свечи
• Обзор производительности
Recommended Usage
Bulls&Bears[EA] рекомендуется для:
• Опытных трейдеров
• Старших таймфреймов
• Стабильных брокерских условий
• Работы через VPS
• Счетов с достаточной маржой
Советник особенно подходит трейдерам, которые ищут:
• Адаптивные Grid-системы
• Recovery-управление позициями
• Продвинутые системы фильтрации
• Полуавтоматическое управление портфелем
Important Risk Warning
Этот Expert Advisor может использовать:
• Grid-стратегии
• Hedge-стратегии
• Прогрессивное увеличение лота
Эти методы могут значительно увеличить торговые риски.
Использование недостаточного капитала или неправильных настроек может привести к существенным просадкам или полной потере баланса счета.
Always:
• Тщательно тестируйте советник в Strategy Tester
• Сначала используйте демо-счет
• Применяйте правильное управление рисками
• Регулярно контролируйте работу советника
Recommended Broker Conditions
Для наилучшей производительности рекомендуется:
• Брокер с низким спредом
• Быстрое исполнение ордеров
• Стабильное VPS-соединение
• Счет с поддержкой хеджирования
• Низкий уровень проскальзывания
Fully Customizable
Советник предоставляет широкие возможности настройки, включая:
• Настройки риска
• Поведение Grid-системы
• Торговые сессии
• Сигнальные фильтры
• Логику отложенных ордеров
• Внешний вид панели мониторинга
Разработан для трейдеров, которые хотят полностью контролировать свою торговую среду.
Disclaimer
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Торговля инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском и может подходить не всем инвесторам.