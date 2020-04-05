BullsvsBears

Bulls&Bears[EA] Grid EA

Bulls&Bears[EA] — это продвинутый полуавтоматический Grid & Hedge Expert Advisor, разработанный для опытных трейдеров, которым нужна гибкая и высоконастраиваемая торговая система для платформы MetaTrader 5.

Советник сочетает в себе:

• Интеллектуальное управление Grid-системой
• Динамический расчет дистанции на основе ATR
• Риск-ориентированное управление капиталом
• Фильтры новостей и торговых сессий
• Различные режимы исполнения отложенных ордеров
• Панель мониторинга в реальном времени

Разработанный для старших таймфреймов и стабильных рыночных условий, Bulls&Bears[EA] ориентирован на адаптивное управление сделками и гибкую recovery-логику.

Main Features

Advanced Grid & Hedge System

• Опциональная система восстановления Grid / Hedge
• Динамическая дистанция Grid на основе ATR
• Настраиваемый множитель лота и множитель дистанции
• Управление Basket Take Profit
• Отдельная логика TP после достижения максимального размера лота

Multiple Order Execution Modes

• Рыночные ордера
• Buy/Sell Limit ордера
• Buy/Sell Stop ордера

Smart Signal Engine

• Фильтр дистанции от MA
• Настраиваемая логика разворота

Professional Risk Management

• Фиксированный лот или динамический расчет объема на основе риска
• Защита от максимальной просадки
• Защита по спреду
• Опциональные Stop Loss / Take Profit
• Контроль общей прибыли корзины

Time & Session Filters

• Индивидуальные торговые сессии для каждого дня недели
• Опциональное время закрытия всех позиций
• Визуализация торговых сессий прямо на графике

Economic News Filter

• Автоматическая блокировка торговли на новостях
• Фильтрация новостей высокой важности
• Настраиваемая пауза до и после новостей

Real-Time Dashboard

• Статус торговли в реальном времени
• Мониторинг спреда
• Таймер закрытия свечи
• Обзор производительности

Recommended Usage

Bulls&Bears[EA] рекомендуется для:

• Опытных трейдеров
• Старших таймфреймов
• Стабильных брокерских условий
• Работы через VPS
• Счетов с достаточной маржой

Советник особенно подходит трейдерам, которые ищут:

• Адаптивные Grid-системы
• Recovery-управление позициями
• Продвинутые системы фильтрации
• Полуавтоматическое управление портфелем

Important Risk Warning

Этот Expert Advisor может использовать:

• Grid-стратегии
• Hedge-стратегии
• Прогрессивное увеличение лота

Эти методы могут значительно увеличить торговые риски.

Использование недостаточного капитала или неправильных настроек может привести к существенным просадкам или полной потере баланса счета.

Always:

• Тщательно тестируйте советник в Strategy Tester
• Сначала используйте демо-счет
• Применяйте правильное управление рисками
• Регулярно контролируйте работу советника

Recommended Broker Conditions

Для наилучшей производительности рекомендуется:

• Брокер с низким спредом
• Быстрое исполнение ордеров
• Стабильное VPS-соединение
• Счет с поддержкой хеджирования
• Низкий уровень проскальзывания

Fully Customizable

Советник предоставляет широкие возможности настройки, включая:

• Настройки риска
• Поведение Grid-системы
• Торговые сессии
• Сигнальные фильтры
• Логику отложенных ордеров
• Внешний вид панели мониторинга

Разработан для трейдеров, которые хотят полностью контролировать свою торговую среду.

Disclaimer

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Торговля инструментами с кредитным плечом связана с высоким риском и может подходить не всем инвесторам.


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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Goran Ilic
Индикаторы
Adaptive VWAP MFI Dashboard is a professional institutional-style VWAP indicator for MetaTrader 5 that combines adaptive VWAP bands, MFI-based candle coloring, reversal signal detection, and a higher-timeframe moving average filter. The indicator helps traders identify overextended price movements, potential reversal zones, and trend alignment while providing a compact real-time dashboard with VWAP distance, MFI status, MA filter information, and trading statistics directly on the chart. Feature
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