BullsvsBears
- 专家
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- 版本: 1.30
- 更新: 24 七月 2026
- 激活: 5
Bulls&Bears[EA] Grid EA
Bulls&Bears[EA] 是一款先进的半自动 Grid & Hedge（网格与对冲）智能交易系统（EA），专为希望在 MetaTrader 5 平台上使用灵活且高度可配置交易系统的资深交易者而设计。
该 EA 集成了：
• 智能网格管理
• 基于 ATR 的动态距离计算
• 风险管理资金控制
• 新闻与交易时段过滤器
• 挂单执行模式
• 实时监控仪表板
Bulls&Bears[EA] 专为较大时间周期和稳定市场环境打造，重点在于自适应交易管理与灵活的恢复逻辑。
Main Features
Advanced Grid & Hedge System
• 可选的 Grid / Hedge 恢复系统
• 基于 ATR 的动态网格间距
• 可调节手数倍增器与距离倍增器
• Basket Take Profit（篮子止盈）管理
• 达到最大手数后可使用独立 TP 逻辑
Multiple Order Execution Modes
• 市价单
• Buy/Sell Limit 限价单
• Buy/Sell Stop 停损挂单
Smart Signal Engine
• MA 均线距离过滤
• 可配置的反转逻辑
Professional Risk Management
• 固定手数或基于风险的动态手数管理
• 最大回撤保护
• 点差保护
• 可选 Stop Loss / Take Profit
• Basket 盈利控制
Time & Session Filters
• 每周每日独立交易时段设置
• 可选的全部平仓时间
• 图表中的交易时段可视化
Economic News Filter
• 自动新闻过滤
• 高影响力新闻过滤
• 新闻前后暂停交易时间可调
Real-Time Dashboard
• 实时交易状态
• 点差监控
• K线倒计时计时器
• 绩效总览
Recommended Usage
Bulls&Bears[EA] 推荐用于：
• 经验丰富的交易者
• 较大时间周期
• 稳定的经纪商环境
• VPS 运行环境
• 拥有充足保证金的账户
该 EA 特别适合寻找以下功能的交易者：
• 自适应网格系统
• 基于恢复逻辑的交易管理
• 高级过滤系统
• 半自动投资组合管理
Important Risk Warning
该 Expert Advisor 可能使用：
• 网格策略
• 对冲策略
• 递增手数策略
这些技术可能会显著增加交易风险。
如果资金不足或参数设置不当，可能导致严重回撤，甚至账户资金全部损失。
Always:
• 请务必在 Strategy Tester 中充分测试
• 先使用模拟账户
• 使用合理的风险管理
• 定期监控 EA 运行状态
Recommended Broker Conditions
为了获得最佳表现：
• 低点差经纪商
• 快速执行环境
• 稳定 VPS 连接
• 支持对冲的账户
• 低滑点环境
Fully Customizable
该 EA 提供大量可自定义设置，包括：
• 风险设置
• 网格行为
• 交易时段
• 信号过滤器
• 挂单逻辑
• 仪表板外观
专为希望完全掌控自己交易环境的交易者而设计。
Disclaimer
过去的表现并不保证未来的收益。
杠杆交易具有高风险，并不适合所有投资者。