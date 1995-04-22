BullsvsBears

Bulls&Bears[EA] Grid EA

Bulls&Bears[EA] 是一款先进的半自动 Grid & Hedge（网格与对冲）智能交易系统（EA），专为希望在 MetaTrader 5 平台上使用灵活且高度可配置交易系统的资深交易者而设计。

该 EA 集成了：

• 智能网格管理

• 基于 ATR 的动态距离计算

• 风险管理资金控制

• 新闻与交易时段过滤器

• 挂单执行模式

• 实时监控仪表板

Bulls&Bears[EA] 专为较大时间周期和稳定市场环境打造，重点在于自适应交易管理与灵活的恢复逻辑。

Main Features

Advanced Grid & Hedge System

• 可选的 Grid / Hedge 恢复系统

• 基于 ATR 的动态网格间距

• 可调节手数倍增器与距离倍增器

• Basket Take Profit（篮子止盈）管理

• 达到最大手数后可使用独立 TP 逻辑

Multiple Order Execution Modes

• 市价单

• Buy/Sell Limit 限价单

• Buy/Sell Stop 停损挂单

Smart Signal Engine

• MA 均线距离过滤

• 可配置的反转逻辑

Professional Risk Management

• 固定手数或基于风险的动态手数管理

• 最大回撤保护

• 点差保护

• 可选 Stop Loss / Take Profit

• Basket 盈利控制

Time & Session Filters

• 每周每日独立交易时段设置

• 可选的全部平仓时间

• 图表中的交易时段可视化

Economic News Filter

• 自动新闻过滤

• 高影响力新闻过滤

• 新闻前后暂停交易时间可调

Real-Time Dashboard

• 实时交易状态

• 点差监控

• K线倒计时计时器

• 绩效总览

Recommended Usage

Bulls&Bears[EA] 推荐用于：

• 经验丰富的交易者

• 较大时间周期

• 稳定的经纪商环境

• VPS 运行环境

• 拥有充足保证金的账户

该 EA 特别适合寻找以下功能的交易者：

• 自适应网格系统

• 基于恢复逻辑的交易管理

• 高级过滤系统

• 半自动投资组合管理

Important Risk Warning

该 Expert Advisor 可能使用：

• 网格策略

• 对冲策略

• 递增手数策略

这些技术可能会显著增加交易风险。

如果资金不足或参数设置不当，可能导致严重回撤，甚至账户资金全部损失。

Always:

• 请务必在 Strategy Tester 中充分测试

• 先使用模拟账户

• 使用合理的风险管理

• 定期监控 EA 运行状态

Recommended Broker Conditions

为了获得最佳表现：

• 低点差经纪商

• 快速执行环境

• 稳定 VPS 连接

• 支持对冲的账户

• 低滑点环境

Fully Customizable

该 EA 提供大量可自定义设置，包括：

• 风险设置

• 网格行为

• 交易时段

• 信号过滤器

• 挂单逻辑

• 仪表板外观

专为希望完全掌控自己交易环境的交易者而设计。

Disclaimer

过去的表现并不保证未来的收益。

杠杆交易具有高风险，并不适合所有投资者。