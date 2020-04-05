Двигатель сметания ликвидности: торгуйте как крупные игроки





Вы когда-нибудь наблюдали, как ваш депозит испаряется из-за того, что сеточный или мартингейльный советник отказывался принимать убыток? Вы не одиноки. Большинство розничных трейдеров оказываются в ловушке, полагаясь на системы, которые рискуют их капиталом в надежде, что рынок в конце концов развернётся.





Представьте вместо этого, что вы испытываете полное спокойствие, когда отходите от графиков. Представьте, что ваш капитал защищён теми же самыми фреймворками управления рисками, которые используют институциональные фонды.





Двигатель сметания ликвидности (Liquidity Sweep Engine) — это не очередной высокорисковый эксперимент. Это продуманная однозаходная алгоритмическая торговая система, разработанная для торговли вместе с «Умными деньгами» с использованием продвинутой теории Уикоффа и анализа объёма и спреда (VSA).





Почему именно Двигатель сметания ликвидности? (Ваше преимущество)





В то время как другие советники покупают без разбора, Двигатель сметания ликвидности терпеливо ждёт. Он анализирует структуру рынка на старших таймфреймах и определяет критические уровни поддержки и сопротивления.





Он входит в сделку только тогда, когда обнаруживает сметание ликвидности — те самые манипулятивные «ложные пробои» (пружины Уикоффа и UTAD), на которых институциональные игроки заманивают розничных трейдеров перед разворотом рынка. Входя точно в момент срабатывания ловушки, вы двигаетесь вместе с истинным импульсом рынка.





Бескомпромиссное институциональное управление рисками





Ваш капитал — это ваш бизнес. Этот двигатель безжалостно защищает его.





- Нулевой мартингейл, нулевая сетка: мы используем жёсткие стоп-лоссы на каждой сделке.

- Дробный критерий Келли и VaR: размер позиции математически оптимизируется на основе эффективности и стоимости под риском, динамически уменьшаясь при просадке депозита.

- Дневные автоматические выключатели: жёстко заданные лимиты предотвращают чрезмерные дневные убытки, защищая счёт от неожиданных рыночных крахов.

- Анти-брокерский щит скрытности: виртуальные стопы, защита от задержек и фильтры спреда скрывают ваши точные цели от хищных брокерских плагинов.





Ключевые преимущества кратко





- Умные входы по тренду: фильтрация входов по структуре H4.

- Защита от новостей: автоматическая пауза перед важными новостями и после них.

- Частичная фиксация прибыли и безубыток: досрочное закрепление 50% прибыли и защита остатка для спокойного удержания.

- Обнаружение спуфинга в стакане: активное сканирование на предмет ложных институциональных всплесков объёма для предотвращения манипулятивных входов.





Параметры и настройки





Институциональное управление рисками





- Использовать динамический лот: включает расчёт размера лота на основе депозита и процента риска.

- Процент риска: базовый процент от депозита, который вы готовы рискнуть на один торговый сигнал.

- Использовать масштабирование по эквити: автоматически уменьшает лоты при просадке счёта для сохранения капитала.

- Фиксированный лот: фиксированный размер лота, если динамический расчёт отключён.

- Максимальный дневной убыток: жёсткий выключатель, останавливающий торговлю на день при достижении этой просадки.

- Максимальный процент просадки: общий допустимый уровень просадки, после которого советник полностью приостанавливается.

- Максимальная дневная прибыль: дневной целевой уровень. При его достижении торговля останавливается для фиксации прибыли.

- Максимальное количество открытых позиций: ограничивает число одновременно открытых сделок (по умолчанию 2).

- Минимальный размер SL в пунктах: устанавливает минимальное расстояние стоп-лосса для защиты от охоты за узкими стопами.

- Максимальное расстояние SL в процентах: предотвращает вход в сделки, где требуемый стоп-лосс слишком широк.

- Магическое число: уникальный идентификатор сделок советника.

- Доля Келли: динамическая корректировка риска на основе недавней статистики выигрышей (например, 0.25).

- Максимальная экспозиция VaR: лимит общего портфельного риска по стоимости под риском.

- Тип объёма: выбор между тиковым объёмом и реальным объёмом от брокера.





Скрытность и исполнение





- Использовать скрытность: применяет виртуальные стопы, управляемые советником, делая ваши уровни невидимыми для брокера.

- Частичное закрытие: автоматически фиксирует половину прибыли, когда цена достигает риска, умноженного на 1.

- Использовать безубыток: быстро переводит стоп в безубыток для безрисковых сделок.

- Коэффициент TP (Take Profit): устанавливает финальную цель (например, 2.0 означает цель в два размера риска).

- Проскальзывание: защищает от входа в сделку при сильном проскальзывании.

- Максимальный спред: блокирует торговлю при искусственном расширении спреда брокером.

- Рандомизировать ордера: слегка изменяет размеры лотов, чтобы алгоритмы профилирования брокера не отслеживали вашу стратегию.

- Максимальное количество сделок в день: ограничивает переторговку (по умолчанию 3).

- Минуты охлаждения: задаёт паузу между последовательными входами.





Аналитика Уикоффа и VSA





- Период объёма: период ретроспективы для анализа среднего объёма.

- Множитель высокого объёма: коэффициент, необходимый для выявления институциональных аномалий объёма.

- Период ретроспективы: структурный диапазон для определения основных уровней поддержки и сопротивления.

- Старший таймфрейм (HTF): таймфрейм для фильтрации общего направления рынка (по умолчанию H4).

- Использовать ATR для SL: адаптивная настройка стоп-лоссов к текущей волатильности рынка.





Институциональные фильтры





- Символ для корреляции: актив для перекрёстной проверки рыночного импульса (например, DXY для EURUSD).

- Использовать фильтр корреляции: снижение риска, если сильно коррелирующие пары ведут себя хаотично.

- Минимальный сигнальный балл: алгоритмический порог, необходимый для одобрения сделки.

- Минимальное количество касаний уровня: требует многократного тестирования уровня поддержки/сопротивления перед тем, как считать его значимым.

- Минуты до новостей / после новостей: временной буфер для выхода из рынка во время волатильных важных новостей.

- Порог спуфинга: обнаружение ложных лимитных ордеров, предназначенных для заманивания розничных трейдеров.





Уведомления и профили





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