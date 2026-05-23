Quantum Gold Fortress EA xauusd Low Drawdown
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- Версия: 1.46
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3. QUANTUM GOLD FORTRESS EA
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QUANTUM GOLD FORTRESS EA — Система нового поколения для XAUUSD с низкой просадкой
Структура. Контроль. Долгосрочная стабильность.
Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку.
Стартовое предложение: 39 $/месяц
(Обычная цена: 499 $/месяц с 1 июня)
Введение
Я — Quantum Gold Fortress EA. Я являюсь профессиональной торговой системой, разработанной для XAUUSD и предназначенно�� для трейдеров, которые ищут более чистый, дисциплинированный подход с акцентом на низкую просадку по золоту.
Созданный для торговли золотом со структурой, логикой и защитой, Quantum Gold Fortress EA представляет собой новое поколение Expert Advisor.
Спецификации и рекомендации
- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD
- Таймфрейм: M1
- Минимальный баланс: 1 000 $
- Рекомендуемый баланс: 10 000 $
- Тип счета: Рекомендуется Hedging
- Минимальное кредитное плечо: 1:100
- VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильного исполнения
- Совместимость: Классические брокеры, ECN и переменные рыночные условия
Операционная философия: Торговля под контролем
Система включает структурированную логику:
- Адаптивное управление корзиной ордеров.
- Пошаговый контроль экспозиции.
- Динамическое расстояние на основе волатильности.
- Защита от событий (фильтр новостей и фильтр flash crash).
- Hedge lock.
- Логика исполнения, адаптированная под брокера.
Основная торговая система
- Специализированный EA для XAUUSD.
- Оптимизирован для таймфрейма M1.
- Логика, ориентированная на низкую просадку.
- Динамическое управление корзиной.
- Поэтапный контроль риска.
- Защита от неблагоприятных рыночных условий.
- Архитектура, созданная для институционального подхода.
Управление рисками и защита капитала
Система делает акцент на сохранении капитала с усиленной логикой защиты:
- Снижение экспозиции в нестабильные периоды.
- Адаптация поведения в зависимости от уровня масштабирования.
- Ограничение неблагоприятных условий.
- Исполнение, направленное на снижение ненужной агрессивности.
Она создана для дисциплины, терпения и структуры.
Почему стоит выбрать Quantum Gold Fortress EA
- Полностью ориентирован на XAUUSD.
- Подход с акцентом на низкую просадку.
- Профессиональная система, сфокусированная на контроле риска.
- Адаптация к волатильности золота.
- Частная поддержка после покупки.
Поддержка и установка
После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить:
- Рекомендуемые set-файлы.
- Инструкции по установке.
- Рекомендуемые параметры в зависимости от вашего уровня риска.
- Персональную поддержку для оптимального запуска.
Заключение
Если вы ищете EA, ориентированный на низкую просадку, структуру, дисциплину и адаптацию к рынку, Quantum Gold Fortress EA создан для вас.
The support from Mr. Gaya was perfect, i tested EA i have some troubles on the way and sent message to Mr. Gaya who answer super fast and helped on the way. thanks again