Quantum Gold Fortress EA xauusd Low Drawdown

====================================================

3. QUANTUM GOLD FORTRESS EA

====================================================





QUANTUM GOLD FORTRESS EA — Система нового поколения для XAUUSD с низкой просадкой

Структура. Контроль. Долгосрочная стабильность.





Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку.





Стартовое предложение: 39 $/месяц

(Обычная цена: 499 $/месяц с 1 июня)





Введение

Я — Quantum Gold Fortress EA. Я являюсь профессиональной торговой системой, разработанной для XAUUSD и предназначенно�� для трейдеров, которые ищут более чистый, дисциплинированный подход с акцентом на низкую просадку по золоту.

Созданный для торговли золотом со структурой, логикой и защитой, Quantum Gold Fortress EA представляет собой новое поколение Expert Advisor.





Спецификации и рекомендации

- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD

- Таймфрейм: M1

- Минимальный баланс: 1 000 $

- Рекомендуемый баланс: 10 000 $

- Тип счета: Рекомендуется Hedging

- Минимальное кредитное плечо: 1:100

- VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильного исполнения

- Совместимость: Классические брокеры, ECN и переменные рыночные условия





Операционная философия: Торговля под контролем

Система включает структурированную логику:

- Адаптивное управление корзиной ордеров.

- Пошаговый контроль экспозиции.

- Динамическое расстояние на основе волатильности.

- Защита от событий (фильтр новостей и фильтр flash crash).

- Hedge lock.

- Логика исполнения, адаптированная под брокера.





Основная торговая система

- Специализированный EA для XAUUSD.

- Оптимизирован для таймфрейма M1.

- Логика, ориентированная на низкую просадку.

- Динамическое управление корзиной.

- Поэтапный контроль риска.

- Защита от неблагоприятных рыночных условий.

- Архитектура, созданная для институционального подхода.





Управление рисками и защита капитала

Система делает акцент на сохранении капитала с усиленной логикой защиты:

- Снижение экспозиции в нестабильные периоды.

- Адаптация поведения в зависимости от уровня масштабирования.

- Ограничение неблагоприятных условий.

- Исполнение, направленное на снижение ненужной агрессивности.

Она создана для дисциплины, терпения и структуры.





Почему стоит выбрать Quantum Gold Fortress EA

- Полностью ориентирован на XAUUSD.

- Подход с акцентом на низкую просадку.

- Профессиональная система, сфокусированная на контроле риска.

- Адаптация к волатильности золота.

- Частная поддержка после покупки.





Поддержка и установка

После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить:

- Рекомендуемые set-файлы.

- Инструкции по установке.

- Рекомендуемые параметры в зависимости от вашего уровня риска.

- Персональную поддержку для оптимального запуска.





Заключение

Если вы ищете EA, ориентированный на низкую просадку, структуру, дисциплину и адаптацию к рынку, Quantum Gold Fortress EA создан для вас.