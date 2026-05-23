Quantum Gold Fortress EA xauusd Low Drawdown

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3. QUANTUM GOLD FORTRESS EA
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QUANTUM GOLD FORTRESS EA — Система нового поколения для XAUUSD с низкой просадкой
Структура. Контроль. Долгосрочная стабильность.

Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку.

Стартовое предложение: 39 $/месяц
(Обычная цена: 499 $/месяц с 1 июня)

Введение
Я — Quantum Gold Fortress EA. Я являюсь профессиональной торговой системой, разработанной для XAUUSD и предназначенно�� для трейдеров, которые ищут более чистый, дисциплинированный подход с акцентом на низкую просадку по золоту.
Созданный для торговли золотом со структурой, логикой и защитой, Quantum Gold Fortress EA представляет собой новое поколение Expert Advisor.

Спецификации и рекомендации
- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD
- Таймфрейм: M1
- Минимальный баланс: 1 000 $
- Рекомендуемый баланс: 10 000 $
- Тип счета: Рекомендуется Hedging
- Минимальное кредитное плечо: 1:100
- VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильного исполнения
- Совместимость: Классические брокеры, ECN и переменные рыночные условия

Операционная философия: Торговля под контролем
Система включает структурированную логику:
- Адаптивное управление корзиной ордеров.
- Пошаговый контроль экспозиции.
- Динамическое расстояние на основе волатильности.
- Защита от событий (фильтр новостей и фильтр flash crash).
- Hedge lock.
- Логика исполнения, адаптированная под брокера.

Основная торговая система
- Специализированный EA для XAUUSD.
- Оптимизирован для таймфрейма M1.
- Логика, ориентированная на низкую просадку.
- Динамическое управление корзиной.
- Поэтапный контроль риска.
- Защита от неблагоприятных рыночных условий.
- Архитектура, созданная для институционального подхода.

Управление рисками и защита капитала
Система делает акцент на сохранении капитала с усиленной логикой защиты:
- Снижение экспозиции в нестабильные периоды.
- Адаптация поведения в зависимости от уровня масштабирования.
- Ограничение неблагоприятных условий.
- Исполнение, направленное на снижение ненужной агрессивности.
Она создана для дисциплины, терпения и структуры.

Почему стоит выбрать Quantum Gold Fortress EA
- Полностью ориентирован на XAUUSD.
- Подход с акцентом на низкую просадку.
- Профессиональная система, сфокусированная на контроле риска.
- Адаптация к волатильности золота.
- Частная поддержка после покупки.

Поддержка и установка
После покупки отправьте личное сообщение, чтобы получить:
- Рекомендуемые set-файлы.
- Инструкции по установке.
- Рекомендуемые параметры в зависимости от вашего уровня риска.
- Персональную поддержку для оптимального запуска.

Заключение
Если вы ищете EA, ориентированный на низкую просадку, структуру, дисциплину и адаптацию к рынку, Quantum Gold Fortress EA создан для вас.
Отзывы 2
Tiago Alexandre Melo Ferreira
188
Tiago Alexandre Melo Ferreira 2026.05.28 17:42 
 

The support from Mr. Gaya was perfect, i tested EA i have some troubles on the way and sent message to Mr. Gaya who answer super fast and helped on the way. thanks again

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4.86 (507)
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4 (36)
Эксперты
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4.32 (25)
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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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5 (3)
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Tiago Alexandre Melo Ferreira
188
Tiago Alexandre Melo Ferreira 2026.05.28 17:42 
 

The support from Mr. Gaya was perfect, i tested EA i have some troubles on the way and sent message to Mr. Gaya who answer super fast and helped on the way. thanks again

worldofhunger
1268
worldofhunger 2026.05.27 19:41 
 

Not working as advertised, you put limitation of use on this version and not trading properly...

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.05.27 19:55
The EA works based on specific input settings, and you are the first client to report this issue. It has been performing properly across all tested accounts. Please contact me directly, and I will show you exactly how it works.
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