LENA Scalp

С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли.

Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям.

Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии.

Это автоматизированное торговое решение основано на прочном, проверенном подходе, созданном опытными трейдерами, что обеспечивает надежность и эффективность.

Он не использует большой лимит потерь. Всякий раз, когда он обнаруживает, что активация недействительна, он выходит с минимально возможными потерями и закрывает сделку (что является обнаружением искусственного интеллекта) на реальном счете

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