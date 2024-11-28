LENA Scalp
- Эксперты
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Cence Jk OizeijoozzisaСпециалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
website : traderarena.info/
- Версия: 3.2
- Обновлено: 27 февраля 2025
- Активации: 10
LENA Scalp
С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли.
Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям.
Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии.
Это автоматизированное торговое решение основано на прочном, проверенном подходе, созданном опытными трейдерами, что обеспечивает надежность и эффективность.
Он не использует большой лимит потерь. Всякий раз, когда он обнаруживает, что активация недействительна, он выходит с минимально возможными потерями и закрывает сделку (что является обнаружением искусственного интеллекта) на реальном счете
Если вы приобретете полную версию, вам будет отправлена бесплатная копия .-Hijack
HiJack:https://www.mql5.com/en/market/product/133565 150% прибыли менее чем за месяц
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7,715% прибыли Время работы более 8 месяцев
Номер аккаунта: 21756797
Пароль: 123456789PP
Сервер: ICMarketsSC-Demo02
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- Никакого Мартингейла, торговли по сетке или любой другой рискованной торговли.
- Найдены лучшие ордера со всех сайтов для самых действительных ордеров в золоте. Умный стоп-лосс в соответствии с действительными ордерами
- Работает в любое время суток на рынке. Не нужно останавливаться во время важных новостных часов
- Всем управляет искусственный интеллект
- Как работает умный стоп-лосс? Когда активируется buy stop или sell stop, искусственный интеллект проверяет каждую 10 секунд для подтверждения ордера. Если ордер подтвержден, он считается действительным, что означает, что цена пройдет через него. Однако, если buy stop или sell stop теряет свое подтверждение во время активации, ИИ определяет, что он больше не действителен, а значит, цена не пройдет через него. Робот закроет сделку с минимальными возможными потерями.
- Попробуйте сами. Дополнительные объяснения не требуются.
- Управление торговлей с помощью ИИ:
Гибкие режимы работы ИИ для точного контроля торговли:
- Используйте ИИ для установки Stop Loss
Режимы SL и Entry
- Полностью ручной режим с поддержкой анализа ИИ
OPEN AI API KEY - API KEYS OPEN AI отправляются каждому клиенту для подключения к серверу.
- Какая модель искусственного интеллекта?
- GPT-4o-Mini - БЕСПЛАТНО
- GPT-4o-Free - БЕСПЛАТНО
- o1-Mini - БЕСПЛАТНО
Рекомендации:
- Символ = XAUUSD (GOLD)
- Таймфрейм = 1H
- Мин. капитал = $100
- Брокер = Любой
- Тип счета = любой, желательно более низкий спред
- Кредитное плечо = 1:100 и больше
- VPS = желательно, но не обязательно, также MQL VPS
Настройка
- Файл SET находится в разделе комментариев. ДЛЯ ТЕСТОВОЙ СТРАТЕГИИ = ФАЙЛ НАСТРОЕК ЗАГРУЗКИ
- Важный момент: Сначала установите время графика на 1 час.
- Кнопка автоматической торговли должна быть активна до этого.
- Поместите робота на график и задайте собственные настройки.
- Когда робот выставляет ордера,
- вы должны сами удалить первые, чтобы робот мог подключиться к серверу.
- А затем просто дождаться выдачи лучших ордеров.
- Ни в коем случае не меняйте время графика.
- В тестовой СТРАТЕГИИ не работает стратегия интеллектуального стоп-лосса, управляемая искусственным интеллектом
- За 5 часов до закрытия рынка в пятницу, если есть идеи, удалите их.
Отправьте сообщение после покупки, чтобы получить свой файл,
Круглосуточная поддержка. Простая установка. Подходит для новичков и профессионалов.
I’ve been following this expert for two months. I bought it a week ago. It’s great. I think it’s a safe and profitable purchase.