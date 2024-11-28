LENA Scalp

4.4
  • Эксперты
  • Cence Jk Oizeijoozzisa
    Cence Jk Oizeijoozzisa

    Cence Jk Oizeijoozzisa

    3.5 (29)
    Специалист на рынке Форекс с более чем 7-летним опытом в этой сфере. Эксперт в программировании и разработке торговых роботов (Expert Advisors).
    Для консультации перед покупкой или сотрудничеством вы можете связаться с нами следующими способами:
    website : traderarena.info/
    8 продуктов 2 комментария
  • Версия: 3.2
  • Обновлено: 27 февраля 2025
  • Активации: 10

LENA Scalp


С передовой технологией стоп-лосса с использованием искусственного интеллекта Lena Expert Advisor предлагает инновационный опыт торговли.

Робот Lena избегает больших уровней стоп-лосса, мартингейла и сеточной торговли. Вместо этого используется динамическая система стоп-лосса, которая адаптируется к рыночным условиям.

Анализ на основе искусственного интеллекта помогает выявлять ключевые рыночные возможности, соответствующие разработанной стратегии.

Это автоматизированное торговое решение основано на прочном, проверенном подходе, созданном опытными трейдерами, что обеспечивает надежность и эффективность.


Он не использует большой лимит потерь. Всякий раз, когда он обнаруживает, что активация недействительна, он выходит с минимально возможными потерями и закрывает сделку (что является обнаружением искусственного интеллекта) на реальном счете

Если вы приобретете полную версию, вам будет отправлена бесплатная копия .-Hijack

      HiJack:https://www.mql5.com/en/market/product/133565   150% прибыли менее чем за месяц

     

       

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7,715% прибыли   Время работы более 8 месяцев

Номер аккаунта: 21756797

Пароль: 123456789PP

Сервер: ICMarketsSC-Demo02

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  • Никакого Мартингейла, торговли по сетке или любой другой рискованной торговли.
  • Найдены лучшие ордера со всех сайтов для самых действительных ордеров в золоте. Умный стоп-лосс в соответствии с действительными ордерами
  • Работает в любое время суток на рынке. Не нужно останавливаться во время важных новостных часов
  • Всем управляет искусственный интеллект
  • Как работает умный стоп-лосс?  Когда активируется buy stop или sell stop, искусственный интеллект проверяет каждую 10 секунд для подтверждения ордера. Если ордер подтвержден, он считается действительным, что означает, что цена пройдет через него. Однако, если buy stop или sell stop теряет свое подтверждение во время активации, ИИ определяет, что он больше не действителен, а значит, цена не пройдет через него. Робот закроет сделку с минимальными возможными потерями.
  • Попробуйте сами. Дополнительные объяснения не требуются.
  • Управление торговлей с помощью ИИ:  

          Гибкие режимы работы ИИ для точного контроля торговли:  
         - Используйте ИИ для установки Stop Loss  
           Режимы SL и Entry  
         - Полностью ручной режим с поддержкой анализа ИИ  

           OPEN AI API KEY - API KEYS OPEN AI отправляются каждому клиенту для подключения к серверу.

  • Какая модель искусственного интеллекта?  
        - GPT-4o-Plus - $15 в месяц для активации профессиональной модели.  
         - GPT-4o-Mini - БЕСПЛАТНО  
         - GPT-4o-Free - БЕСПЛАТНО  
          - o1-Mini - БЕСПЛАТНО  


Рекомендации:

  • Символ = XAUUSD (GOLD)
  • Таймфрейм = 1H
  • Мин. капитал = $100
  • Брокер = Любой
  • Тип счета = любой, желательно более низкий спред
  • Кредитное плечо = 1:100 и больше
  • VPS = желательно, но не обязательно, также MQL VPS

Настройка

  • Файл SET находится в разделе комментариев. ДЛЯ ТЕСТОВОЙ СТРАТЕГИИ = ФАЙЛ НАСТРОЕК ЗАГРУЗКИ
  • Важный момент: Сначала установите время графика на 1 час.
  • Кнопка автоматической торговли должна быть активна до этого.
  • Поместите робота на график и задайте собственные настройки.
  • Когда робот выставляет ордера,
  • вы должны сами удалить первые, чтобы робот мог подключиться к серверу.
  • А затем просто дождаться выдачи лучших ордеров.
  • Ни в коем случае не меняйте время графика.
  • В тестовой СТРАТЕГИИ не работает стратегия интеллектуального стоп-лосса, управляемая искусственным интеллектом
  • За 5 часов до закрытия рынка в пятницу, если есть идеи, удалите их.

         Отправьте сообщение после покупки, чтобы получить свой файл,

Круглосуточная поддержка. Простая установка. Подходит для новичков и профессионалов.

    Отзывы 8
    xiiyu
    21
    xiiyu 2025.02.02 18:03 
     

    I’ve been following this expert for two months. I bought it a week ago. It’s great. I think it’s a safe and profitable purchase.

    Emmanuel Anthony
    76
    Emmanuel Anthony 2025.01.18 14:19 
     

    I started using the EA in Jan and Im very happy for the customer support and the healthy risk management of the ea. Im sick an tired of losing money and blowing accounts and so far so good with this ea. Im hoping to be a long term user.

    Patrickstemmler
    29
    Patrickstemmler 2025.01.16 14:18 
     

    Ein Klasse Produkt mit tollen Gewinnen. Auch der Hersteller ist sehr zuverlässig und gibt einen guten Support.

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    Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
    Avato
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    Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
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    Valeri Balachnin
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    Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
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    Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
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    Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
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    Фильтр:
    Jason Chang
    452
    Jason Chang 2025.05.04 03:35 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Kin
    117
    Kin 2025.04.21 08:40 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    xiiyu
    21
    xiiyu 2025.02.02 18:03 
     

    I’ve been following this expert for two months. I bought it a week ago. It’s great. I think it’s a safe and profitable purchase.

    Emmanuel Anthony
    76
    Emmanuel Anthony 2025.01.18 14:19 
     

    I started using the EA in Jan and Im very happy for the customer support and the healthy risk management of the ea. Im sick an tired of losing money and blowing accounts and so far so good with this ea. Im hoping to be a long term user.

    Patrickstemmler
    29
    Patrickstemmler 2025.01.16 14:18 
     

    Ein Klasse Produkt mit tollen Gewinnen. Auch der Hersteller ist sehr zuverlässig und gibt einen guten Support.

    Alexander Seidel
    1482
    Alexander Seidel 2025.01.15 19:46 
     

    Bin froh das ich nur die Mietversion gekauft habe. Das Ding ist eine Frechheit und an Einfachheit nicht zu überbieten. Wenn es wenigstens Gewinne abliefern würde. Ich habe heute 1 Trade der seit Tagen offen ist geschlossen und damit 50% des Kapitals verloren… Bessere Scalper gibt es schon für 30usd zu kaufen… ohne den ganze chatgpt Kram 😬

    Cence Jk Oizeijoozzisa
    1771
    Ответ разработчика Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.03.16 10:40
    Dear friend, you must have used the wrong settings. Since the loss limit is 50 pips, it is not possible for this volume to be in loss.
    Uta Dinse
    23
    Uta Dinse 2025.01.06 22:35 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Cence Jk Oizeijoozzisa
    1771
    Ответ разработчика Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.01.14 20:57
    Thank you for your comment.
    Lord.Gordon
    19
    Lord.Gordon 2025.01.03 10:45 
     

    Arbeitet toll, wie vom Hersteller erklärt und zuvor im live gesehen. Hat meine Meinung zu Ea Robotern positiv verändert.

    Cence Jk Oizeijoozzisa
    1771
    Ответ разработчика Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.01.03 11:27
    It's great that you have a positive opinion.
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