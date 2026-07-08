Trading Panel Prime
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Joas Da Silva VeigaЗдравствуйте, я из Бразилии. Я самостоятельно разрабатываю свои собственные инструменты и индикаторы для MT5, основываясь на своих потребностях и исследованиях в дневной торговле. Я новичок здесь, на MQL5, и публикую инструменты и индикаторы, которые сам использую и разрабатываю — некоторые
- Версия: 1.0
Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг
Важно
Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Algo Trading» в MetaTrader 5. Без этого панель работать не будет.
JoPanel Prime — это профессиональная панель для ручной торговли в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения ордеров и удобного управления позициями, заменяя стандартный интерфейс MT5 современной торговой панелью прямо на графике.
Основные возможности
• Рыночные ордера Buy и Sell в один клик.
• Отложенные ордера с предварительным просмотром на графике (Shift — Buy, Alt — Sell).
• Горячие клавиши (X — закрыть все, I — развернуть позиции, M — свернуть панель).
• Индивидуальная настройка Take Profit и Stop Loss.
• Поддержка OCO (One-Cancels-Other) для отложенных ордеров.
• Статистика в реальном времени: плавающая прибыль/убыток, результат за день и комиссии.
• Управление размером лота с помощью поля ввода или предустановленных кнопок.
• Интерфейс на английском и португальском языках.
• Автоматическое и ручное масштабирование панели с сохранением настроек для каждого символа.
• Анимация кнопок и автоматическое резервное копирование ежедневных результатов.
Для кого предназначена эта панель
JoPanel Prime создана для трейдеров, предпочитающих ручную торговлю, которым требуется быстрое исполнение ордеров, для начинающих пользователей, которым нужен простой и понятный интерфейс, для скальперов, которым важна скорость, для свинг-трейдеров, часто использующих отложенные ордера, а также для профессиональных трейдеров, ценящих современные возможности и удобство.
Если вам надоело открывать множество окон MT5 или вы теряете торговые возможности из-за медленного исполнения ордеров, JoPanel Prime станет отличным решением.
Как использовать
Установка
• В MetaTrader 5 откройте: Сервис → Настройки → Советники.
• Включите параметр «Разрешить Algo Trading».
• Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.
• Перетащите JoPanel Prime из окна «Навигатор» на любой график.
• Подтвердите необходимые разрешения.
Рыночные ордера
• Buy — открывает длинную позицию по текущей цене Ask.
• Sell — открывает короткую позицию по текущей цене Bid.
Отложенные ордера
• Shift + щелчок по графику — создание отложенного ордера Buy.
• Alt + щелчок по графику — создание отложенного ордера Sell.
• На графике появляется цветная линия предварительного просмотра, позволяющая выбрать цену перед подтверждением.
Управление сделками
• Close — закрывает все открытые позиции.
• Reverse — разворачивает текущие позиции.
• Cancel — отменяет все отложенные ордера.
• Cancel + Close — отменяет все отложенные ордера и закрывает все открытые позиции.
Take Profit и Stop Loss
• Введите значения TP и SL в пунктах.
• Используйте кнопки T и S для включения или отключения каждой функции.
• Включите параметр «Use OCO» в настройках, чтобы использовать систему One-Cancels-Other.
Статистика в реальном времени
• Floating Profit/Loss — отображает текущую прибыль или убыток по открытым позициям.
• Daily Profit/Loss — отображает общий финансовый результат за текущий день, включая открытые и закрытые сделки.
• Commissions — отображает накопленные комиссии и свопы.
• Positions / Volume — отображает общий торговый объем и количество открытых позиций.
Что панель НЕ делает
• Это не торговый робот. Панель никогда не открывает сделки без действий пользователя.
• Она не выполняет технический анализ и не генерирует торговые сигналы. Это исключительно инструмент исполнения ордеров.
• Она не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли полностью зависят от стратегии трейдера.
• Она не работает без правильной настройки и разрешения Algo Trading.
• Она не заменяет обучение трейдингу и практический опыт.
• Она не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Все торговые решения принимает только трейдер.
JoPanel Prime — это инструмент исполнения ордеров, предназначенный для упрощения и ускорения ручной торговли. Панель не принимает торговые решения вместо пользователя.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала.
• Вы можете потерять весь вложенный капитал. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых не можете себе позволить.
• Результаты торговли в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем.
• Всегда используйте правила управления рисками. Устанавливайте Stop Loss для каждой сделки и ограничивайте риск на одну сделку, обычно в пределах 1–2% от капитала.
• Перед использованием на реальном счете протестируйте панель на демо-счете и ознакомьтесь со всеми ее возможностями.
• Вы полностью несете ответственность за все совершаемые сделки. Панель только отправляет ордера по вашему запросу. Контроль позиций и принятие торговых решений остаются вашей обязанностью.
• При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом, особенно если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Важно
Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Разрешить Algo Trading» в MetaTrader 5.
Разработчик не несет ответственности за любые финансовые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и требует знаний, опыта и грамотного управления рисками.