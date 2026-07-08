Trading Panel Prime

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  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    Здравствуйте, я из Бразилии. Я самостоятельно разрабатываю свои собственные инструменты и индикаторы для MT5, основываясь на своих потребностях и исследованиях в дневной торговле. Я новичок здесь, на MQL5, и публикую инструменты и индикаторы, которые сам использую и разрабатываю — некоторые
    11 продуктов
  • Версия: 1.0

Торговая панель,Ручная торговля,Управление ордерами,Управление рисками,Торговый менеджер,Ассистент трейдера,Стоп лосс,Тейк профит,Трейлинг стоп,Скальпинг


Важно


Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Algo Trading» в MetaTrader 5. Без этого панель работать не будет.


JoPanel Prime — это профессиональная панель для ручной торговли в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения ордеров и удобного управления позициями, заменяя стандартный интерфейс MT5 современной торговой панелью прямо на графике.


Основные возможности


• Рыночные ордера Buy и Sell в один клик.

• Отложенные ордера с предварительным просмотром на графике (Shift — Buy, Alt — Sell).

• Горячие клавиши (X — закрыть все, I — развернуть позиции, M — свернуть панель).

• Индивидуальная настройка Take Profit и Stop Loss.

• Поддержка OCO (One-Cancels-Other) для отложенных ордеров.

• Статистика в реальном времени: плавающая прибыль/убыток, результат за день и комиссии.

• Управление размером лота с помощью поля ввода или предустановленных кнопок.

• Интерфейс на английском и португальском языках.

• Автоматическое и ручное масштабирование панели с сохранением настроек для каждого символа.

• Анимация кнопок и автоматическое резервное копирование ежедневных результатов.


Для кого предназначена эта панель


JoPanel Prime создана для трейдеров, предпочитающих ручную торговлю, которым требуется быстрое исполнение ордеров, для начинающих пользователей, которым нужен простой и понятный интерфейс, для скальперов, которым важна скорость, для свинг-трейдеров, часто использующих отложенные ордера, а также для профессиональных трейдеров, ценящих современные возможности и удобство.


Если вам надоело открывать множество окон MT5 или вы теряете торговые возможности из-за медленного исполнения ордеров, JoPanel Prime станет отличным решением.


Как использовать


Установка


• В MetaTrader 5 откройте: Сервис → Настройки → Советники.

• Включите параметр «Разрешить Algo Trading».

• Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.

• Перетащите JoPanel Prime из окна «Навигатор» на любой график.

• Подтвердите необходимые разрешения.


Рыночные ордера


• Buy — открывает длинную позицию по текущей цене Ask.

• Sell — открывает короткую позицию по текущей цене Bid.


Отложенные ордера


• Shift + щелчок по графику — создание отложенного ордера Buy.

• Alt + щелчок по графику — создание отложенного ордера Sell.

• На графике появляется цветная линия предварительного просмотра, позволяющая выбрать цену перед подтверждением.


Управление сделками


• Close — закрывает все открытые позиции.

• Reverse — разворачивает текущие позиции.

• Cancel — отменяет все отложенные ордера.

• Cancel + Close — отменяет все отложенные ордера и закрывает все открытые позиции.


Take Profit и Stop Loss


• Введите значения TP и SL в пунктах.

• Используйте кнопки T и S для включения или отключения каждой функции.

• Включите параметр «Use OCO» в настройках, чтобы использовать систему One-Cancels-Other.


Статистика в реальном времени


• Floating Profit/Loss — отображает текущую прибыль или убыток по открытым позициям.

• Daily Profit/Loss — отображает общий финансовый результат за текущий день, включая открытые и закрытые сделки.

• Commissions — отображает накопленные комиссии и свопы.

• Positions / Volume — отображает общий торговый объем и количество открытых позиций.


Что панель НЕ делает


• Это не торговый робот. Панель никогда не открывает сделки без действий пользователя.

• Она не выполняет технический анализ и не генерирует торговые сигналы. Это исключительно инструмент исполнения ордеров.

• Она не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли полностью зависят от стратегии трейдера.

• Она не работает без правильной настройки и разрешения Algo Trading.

• Она не заменяет обучение трейдингу и практический опыт.

• Она не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Все торговые решения принимает только трейдер.


JoPanel Prime — это инструмент исполнения ордеров, предназначенный для упрощения и ускорения ручной торговли. Панель не принимает торговые решения вместо пользователя.


Предупреждение о рисках


Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала.


• Вы можете потерять весь вложенный капитал. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых не можете себе позволить.

• Результаты торговли в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

• Всегда используйте правила управления рисками. Устанавливайте Stop Loss для каждой сделки и ограничивайте риск на одну сделку, обычно в пределах 1–2% от капитала.

• Перед использованием на реальном счете протестируйте панель на демо-счете и ознакомьтесь со всеми ее возможностями.

• Вы полностью несете ответственность за все совершаемые сделки. Панель только отправляет ордера по вашему запросу. Контроль позиций и принятие торговых решений остаются вашей обязанностью.

• При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом, особенно если вы только начинаете заниматься трейдингом.


Важно


Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Разрешить Algo Trading» в MetaTrader 5.


Разработчик не несет ответственности за любые финансовые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и требует знаний, опыта и грамотного управления рисками.

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5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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тренд,анализ тренда,следование за трендом,сигналы,алерты,торговая панель,панель индикаторов,рыночный контекст,скальпинг,дневная торговля,интрадей,свинг,без перерисовки,без задержки,управление риском,соотношение риск прибыль,поддержка сопротивление,зоны спроса предложения,давление покупок продаж,forex,криптовалюта Панель — это продвинутый инструмент анализа рынка, который преобразует данные цены и объёма в понятные сигналы тренда, давления покупателей/продавцов и объективные торговые проекции —
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top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
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5 (1)
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тренд, откат, трендовый индикатор, волатильность, atr, скользящая средняя, ema, импульс, осциллятор, поток ордеров, дельта, торговля по тренду, скальпинг, дейтрейдинг Этот индикатор разработан для анализа тренда, определения откатов и объективной оценки рыночного контекста. Он сочетает скользящие средние и волатильность для создания динамических зон и предоставляет наглядное понимание направления цены. Основная цель — помочь трейдеру работать в направлении доминирующего тренда, снижая количеств
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индикатор тренда, рыночный поток, индикатор импульса, анализ цены, форекс индикатор, сигналы покупки продажи, разворот тренда, волатильность, торговые сигналы, технический анализ, скальпинг, сила рынка, MT5 индикатор, алгоритмическая торговля, ценовые каналы Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных
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mt5 индикатор, индикатор импульса, трендовый индикатор, скальпинг стратегия, сигналы покупки и продажи, технический анализ, осциллятор, поддержка сопротивление, price action, пробой, форекс стратегия, свинг трейдинг, анализ паттернов, импульс рынка, торговые сигналы Что такое MasterForce Pattern Panel MasterForce Pattern Panel — это продвинутая инструмент для MetaTrader 5, которая преобразует сырые рыночные данные в практические сигналы на основе паттернов для покупки и продажи. Инструмент анал
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