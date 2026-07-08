Trading Panel Prime

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Важно





Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Algo Trading» в MetaTrader 5. Без этого панель работать не будет.





JoPanel Prime — это профессиональная панель для ручной торговли в MetaTrader 5. Она разработана для быстрого исполнения ордеров и удобного управления позициями, заменяя стандартный интерфейс MT5 современной торговой панелью прямо на графике.





Основные возможности





• Рыночные ордера Buy и Sell в один клик.

• Отложенные ордера с предварительным просмотром на графике (Shift — Buy, Alt — Sell).

• Горячие клавиши (X — закрыть все, I — развернуть позиции, M — свернуть панель).

• Индивидуальная настройка Take Profit и Stop Loss.

• Поддержка OCO (One-Cancels-Other) для отложенных ордеров.

• Статистика в реальном времени: плавающая прибыль/убыток, результат за день и комиссии.

• Управление размером лота с помощью поля ввода или предустановленных кнопок.

• Интерфейс на английском и португальском языках.

• Автоматическое и ручное масштабирование панели с сохранением настроек для каждого символа.

• Анимация кнопок и автоматическое резервное копирование ежедневных результатов.





Для кого предназначена эта панель





JoPanel Prime создана для трейдеров, предпочитающих ручную торговлю, которым требуется быстрое исполнение ордеров, для начинающих пользователей, которым нужен простой и понятный интерфейс, для скальперов, которым важна скорость, для свинг-трейдеров, часто использующих отложенные ордера, а также для профессиональных трейдеров, ценящих современные возможности и удобство.





Если вам надоело открывать множество окон MT5 или вы теряете торговые возможности из-за медленного исполнения ордеров, JoPanel Prime станет отличным решением.





Как использовать





Установка





• В MetaTrader 5 откройте: Сервис → Настройки → Советники.

• Включите параметр «Разрешить Algo Trading».

• Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.

• Перетащите JoPanel Prime из окна «Навигатор» на любой график.

• Подтвердите необходимые разрешения.





Рыночные ордера





• Buy — открывает длинную позицию по текущей цене Ask.

• Sell — открывает короткую позицию по текущей цене Bid.





Отложенные ордера





• Shift + щелчок по графику — создание отложенного ордера Buy.

• Alt + щелчок по графику — создание отложенного ордера Sell.

• На графике появляется цветная линия предварительного просмотра, позволяющая выбрать цену перед подтверждением.





Управление сделками





• Close — закрывает все открытые позиции.

• Reverse — разворачивает текущие позиции.

• Cancel — отменяет все отложенные ордера.

• Cancel + Close — отменяет все отложенные ордера и закрывает все открытые позиции.





Take Profit и Stop Loss





• Введите значения TP и SL в пунктах.

• Используйте кнопки T и S для включения или отключения каждой функции.

• Включите параметр «Use OCO» в настройках, чтобы использовать систему One-Cancels-Other.





Статистика в реальном времени





• Floating Profit/Loss — отображает текущую прибыль или убыток по открытым позициям.

• Daily Profit/Loss — отображает общий финансовый результат за текущий день, включая открытые и закрытые сделки.

• Commissions — отображает накопленные комиссии и свопы.

• Positions / Volume — отображает общий торговый объем и количество открытых позиций.





Что панель НЕ делает





• Это не торговый робот. Панель никогда не открывает сделки без действий пользователя.

• Она не выполняет технический анализ и не генерирует торговые сигналы. Это исключительно инструмент исполнения ордеров.

• Она не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли полностью зависят от стратегии трейдера.

• Она не работает без правильной настройки и разрешения Algo Trading.

• Она не заменяет обучение трейдингу и практический опыт.

• Она не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Все торговые решения принимает только трейдер.





JoPanel Prime — это инструмент исполнения ордеров, предназначенный для упрощения и ускорения ручной торговли. Панель не принимает торговые решения вместо пользователя.





Предупреждение о рисках





Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери капитала.





• Вы можете потерять весь вложенный капитал. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых не можете себе позволить.

• Результаты торговли в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

• Всегда используйте правила управления рисками. Устанавливайте Stop Loss для каждой сделки и ограничивайте риск на одну сделку, обычно в пределах 1–2% от капитала.

• Перед использованием на реальном счете протестируйте панель на демо-счете и ознакомьтесь со всеми ее возможностями.

• Вы полностью несете ответственность за все совершаемые сделки. Панель только отправляет ордера по вашему запросу. Контроль позиций и принятие торговых решений остаются вашей обязанностью.

• При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом, особенно если вы только начинаете заниматься трейдингом.





Важно





Для корректной работы JoPanel Prime необходимо включить параметр «Разрешить Algo Trading» в MetaTrader 5.





Разработчик не несет ответственности за любые финансовые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и требует знаний, опыта и грамотного управления рисками.