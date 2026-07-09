Concepts SMC ICT

Индикатор DRX SMC для MT5 – логический инструмент анализа структуры рынка и ордер-блоков

Навигация на финансовых рынках требует большего, чем просто следование за скользящими средними. Вам необходимо понимать поток ордеров (order flow) и ликвидность. DRX SMC — это профессиональный аналитический комплекс, разработанный для проецирования концепций Smart Money Concepts (SMC) и методик ICT прямо на графики MetaTrader 5.

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Это не система типа «черный ящик» и не ИИ-алгоритм, обещающий гарантированную прибыль. Это строго логический инструмент для торговли, созданный для обеспечения прозрачности и жесткого риск-менеджмента. Вместо того чтобы полагаться на запаздывающие розничные индикаторы, DRX SMC использует чистые фильтры Price Action. Более того, в отличие от других SMC-инструментов, которые просто перегружают график перекрывающими друг друга прямоугольниками, этот инструмент действительно ведет вас по сетапу, объясняет логику и отслеживает собственную эффективность.

Что отличает DRX SMC (Уровень принятия решений)

Большинство индикаторов оставляют интерпретацию данных полностью на ваше усмотрение. DRX SMC организует структуру рынка в понятную панель управления (кокпит) для торговли:

Оценка сетапа A+ (0–100): Шесть факторов слияния (структура тренда, соответствие MTF, нахождение в зоне премиум/дисконт, свежие зоны, снятие ликвидности и импульсное движение/displacement) объединяются в единый четкий вердикт. Чек-лист прямо на графике показывает, какие именно факторы выполнены, обеспечивая 100% прозрачность.

Шесть факторов слияния (структура тренда, соответствие MTF, нахождение в зоне премиум/дисконт, свежие зоны, снятие ликвидности и импульсное движение/displacement) объединяются в единый четкий вердикт. Чек-лист прямо на графике показывает, какие именно факторы выполнены, обеспечивая 100% прозрачность. Статистика винрейта (Hit-Rate): Хватит гадать. Индикатор отслеживает каждый сетап уровня A+ относительно его собственных целей и уровней отмены (инвалидации), отображая текущий винрейт прямо на графике. Вы можете запустить его в визуальном тестере MT5 и самостоятельно проверить логику.

Хватит гадать. Индикатор отслеживает каждый сетап уровня A+ относительно его собственных целей и уровней отмены (инвалидации), отображая текущий винрейт прямо на графике. Вы можете запустить его в визуальном тестере MT5 и самостоятельно проверить логику. Живой план сетапа: Для каждого валидного сетапа на панели четко отображается конкретная зона ожидания, следующая цель по ликвидности и уровень отмены, при котором идея становится неверной. Автоматический расчет соотношения риска и прибыли (R:R) уже включен.

Для каждого валидного сетапа на панели четко отображается конкретная зона ожидания, следующая цель по ликвидности и уровень отмены, при котором идея становится неверной. Автоматический расчет соотношения риска и прибыли (R:R) уже включен. Лента торгового процесса (Trade-Flow): Визуальный индикатор этапов (Предвзятость (Bias) -> Зона -> Триггер -> Вход), который обновляется в режиме реального времени по мере формирования рыночных условий.

Визуальный индикатор этапов (Предвзятость (Bias) -> Зона -> Триггер -> Вход), который обновляется в режиме реального времени по мере формирования рыночных условий. Мультисимвольный сканер: Отслеживайте, где формируется следующий сетап A+ по всему вашему списку наблюдения, не переключая постоянно графики.

Чистый Price Action против запаздывающих индикаторов

Я убрал запаздывающие розничные фильтры, такие как ADX, потому что они фундаментально отстают от подачи цены в реальном времени. К моменту, когда стандартный осциллятор дает сигнал на вход, институциональное движение, как правило, уже завершено. DRX SMC опирается строго на изменения структуры рынка в реальном времени, обеспечивая вас точными уровнями отмены сделки.

Основные функции

Институциональные ордер-блоки (OB): Автоматически определяет высоковероятные зоны спроса и предложения (Supply/Demand) на основе агрессивных импульсных движений (displacement). Блоки показывают объем, стоящий за движением, и проецируются вперед с учетом полного жизненного цикла их тестирования (mitigation).

Автоматически определяет высоковероятные зоны спроса и предложения (Supply/Demand) на основе агрессивных импульсных движений (displacement). Блоки показывают объем, стоящий за движением, и проецируются вперед с учетом полного жизненного цикла их тестирования (mitigation). Fair Value Gaps (FVG) / Дисбалансы: Обнаруживает бычьи и медвежьи неэффективности в доставке цены. Индикатор выделяет эти гэпы с отображением средней линии CE (Consequent Encroachment) для точных входов.

Обнаруживает бычьи и медвежьи неэффективности в доставке цены. Индикатор выделяет эти гэпы с отображением средней линии CE (Consequent Encroachment) для точных входов. Break of Structure (BOS): Продолжение тренда подтверждается валидными пробоями структуры. Расчет производится только по закрытым свечам, что делает сигнал строго неперерисовывающимся (non-repainting). Включает разметку свинговой (Swing) и внутренней (Internal) структуры с метками HH/HL/LH/LL.

Продолжение тренда подтверждается валидными пробоями структуры. Расчет производится только по закрытым свечам, что делает сигнал строго неперерисовывающимся (non-repainting). Включает разметку свинговой (Swing) и внутренней (Internal) структуры с метками HH/HL/LH/LL. Change of Character (CHoCH): Выдает ранние предупреждающие сигналы о смене тренда (структурных разворотах), отображаемые для каждого таймфрейма в матрице MTF (M5–H4).

Выдает ранние предупреждающие сигналы о смене тренда (структурных разворотах), отображаемые для каждого таймфрейма в матрице MTF (M5–H4). Пулы и снятие ликвидности (Liquidity Pools & Sweeps): Определяет ликвидность на покупку/продажу (Buy-Side/Sell-Side), равные максимумы/минимумы (EQH/EQL) и снятие ликвидности (sweeps), чтобы вы могли предвидеть хантинг за стопами (stop-hunts).

Определяет ликвидность на покупку/продажу (Buy-Side/Sell-Side), равные максимумы/минимумы (EQH/EQL) и снятие ликвидности (sweeps), чтобы вы могли предвидеть хантинг за стопами (stop-hunts). Премиум/Дисконт и OTE: Автоматически рассчитывает текущий торговый диапазон (dealing range) с уровнем равновесия (equilibrium) и уровнями оптимального входа в сделку 0.705 (Optimal Trade Entry).

Автоматически рассчитывает текущий торговый диапазон (dealing range) с уровнем равновесия (equilibrium) и уровнями оптимального входа в сделку 0.705 (Optimal Trade Entry). Контекстные модули: Включает уровни старшего таймфрейма (PDH/PDL), торговые сессии Silver Bullet, профиль объема (Volume Profile: POC/VAH/VAL), CBDR с проекциями стандартного отклонения и измеритель силы валют.

Создан для высокой производительности в дейтрейдинге

Производительность графика имеет значение. Оптимизированный рендеринг на холсте (canvas) обеспечивает единый четкий оверлей без визуального загромождения объектами и без задержек терминала. Линии уровней строятся только вблизи текущей цены, чтобы исторический график Price Action оставался чистым. Индикатор работает плавно на волатильных активах, таких как золото (XAUUSD), основные форекс-пары, индексы и криптовалюта.

Кастомизация и рабочий процесс

Настраиваемая панель (Кокпит): Меню настроек в один клик со сворачиваемыми разделами, пресеты плотности зон (Clean/Exec/Full), 3 темы интерфейса (Steel/PRO/Light) и горячие клавиши.

Меню настроек в один клик со сворачиваемыми разделами, пресеты плотности зон (Clean/Exec/Full), 3 темы интерфейса (Steel/PRO/Light) и горячие клавиши. Мультитаймфреймовый анализ: Читайте структурную предвзятость (bias) на H4, одновременно управляя входом на графике M5 с помощью встроенной матрицы MTF.

Читайте структурную предвзятость (bias) на H4, одновременно управляя входом на графике M5 с помощью встроенной матрицы MTF. Система алертов: Получайте всплывающие окна в MT5, push-уведомления и email. Каждое оповещение содержит конкретную причину (оценка + факторы слияния).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)