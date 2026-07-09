Concepts SMC ICT

Индикатор DRX SMC для MT5 – логический инструмент анализа структуры рынка и ордер-блоков

Навигация на финансовых рынках требует большего, чем просто следование за скользящими средними. Вам необходимо понимать поток ордеров (order flow) и ликвидность. DRX SMC — это профессиональный аналитический комплекс, разработанный для проецирования концепций Smart Money Concepts (SMC) и методик ICT прямо на графики MetaTrader 5.

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Это не система типа «черный ящик» и не ИИ-алгоритм, обещающий гарантированную прибыль. Это строго логический инструмент для торговли, созданный для обеспечения прозрачности и жесткого риск-менеджмента. Вместо того чтобы полагаться на запаздывающие розничные индикаторы, DRX SMC использует чистые фильтры Price Action. Более того, в отличие от других SMC-инструментов, которые просто перегружают график перекрывающими друг друга прямоугольниками, этот инструмент действительно ведет вас по сетапу, объясняет логику и отслеживает собственную эффективность.

Что отличает DRX SMC (Уровень принятия решений)

Большинство индикаторов оставляют интерпретацию данных полностью на ваше усмотрение. DRX SMC организует структуру рынка в понятную панель управления (кокпит) для торговли:

  • Оценка сетапа A+ (0–100): Шесть факторов слияния (структура тренда, соответствие MTF, нахождение в зоне премиум/дисконт, свежие зоны, снятие ликвидности и импульсное движение/displacement) объединяются в единый четкий вердикт. Чек-лист прямо на графике показывает, какие именно факторы выполнены, обеспечивая 100% прозрачность.
  • Статистика винрейта (Hit-Rate): Хватит гадать. Индикатор отслеживает каждый сетап уровня A+ относительно его собственных целей и уровней отмены (инвалидации), отображая текущий винрейт прямо на графике. Вы можете запустить его в визуальном тестере MT5 и самостоятельно проверить логику.
  • Живой план сетапа: Для каждого валидного сетапа на панели четко отображается конкретная зона ожидания, следующая цель по ликвидности и уровень отмены, при котором идея становится неверной. Автоматический расчет соотношения риска и прибыли (R:R) уже включен.
  • Лента торгового процесса (Trade-Flow): Визуальный индикатор этапов (Предвзятость (Bias) -> Зона -> Триггер -> Вход), который обновляется в режиме реального времени по мере формирования рыночных условий.
  • Мультисимвольный сканер: Отслеживайте, где формируется следующий сетап A+ по всему вашему списку наблюдения, не переключая постоянно графики.

Чистый Price Action против запаздывающих индикаторов

Я убрал запаздывающие розничные фильтры, такие как ADX, потому что они фундаментально отстают от подачи цены в реальном времени. К моменту, когда стандартный осциллятор дает сигнал на вход, институциональное движение, как правило, уже завершено. DRX SMC опирается строго на изменения структуры рынка в реальном времени, обеспечивая вас точными уровнями отмены сделки.

Основные функции

  • Институциональные ордер-блоки (OB): Автоматически определяет высоковероятные зоны спроса и предложения (Supply/Demand) на основе агрессивных импульсных движений (displacement). Блоки показывают объем, стоящий за движением, и проецируются вперед с учетом полного жизненного цикла их тестирования (mitigation).
  • Fair Value Gaps (FVG) / Дисбалансы: Обнаруживает бычьи и медвежьи неэффективности в доставке цены. Индикатор выделяет эти гэпы с отображением средней линии CE (Consequent Encroachment) для точных входов.
  • Break of Structure (BOS): Продолжение тренда подтверждается валидными пробоями структуры. Расчет производится только по закрытым свечам, что делает сигнал строго неперерисовывающимся (non-repainting). Включает разметку свинговой (Swing) и внутренней (Internal) структуры с метками HH/HL/LH/LL.
  • Change of Character (CHoCH): Выдает ранние предупреждающие сигналы о смене тренда (структурных разворотах), отображаемые для каждого таймфрейма в матрице MTF (M5–H4).
  • Пулы и снятие ликвидности (Liquidity Pools & Sweeps): Определяет ликвидность на покупку/продажу (Buy-Side/Sell-Side), равные максимумы/минимумы (EQH/EQL) и снятие ликвидности (sweeps), чтобы вы могли предвидеть хантинг за стопами (stop-hunts).
  • Премиум/Дисконт и OTE: Автоматически рассчитывает текущий торговый диапазон (dealing range) с уровнем равновесия (equilibrium) и уровнями оптимального входа в сделку 0.705 (Optimal Trade Entry).
  • Контекстные модули: Включает уровни старшего таймфрейма (PDH/PDL), торговые сессии Silver Bullet, профиль объема (Volume Profile: POC/VAH/VAL), CBDR с проекциями стандартного отклонения и измеритель силы валют.

Создан для высокой производительности в дейтрейдинге

Производительность графика имеет значение. Оптимизированный рендеринг на холсте (canvas) обеспечивает единый четкий оверлей без визуального загромождения объектами и без задержек терминала. Линии уровней строятся только вблизи текущей цены, чтобы исторический график Price Action оставался чистым. Индикатор работает плавно на волатильных активах, таких как золото (XAUUSD), основные форекс-пары, индексы и криптовалюта.

Кастомизация и рабочий процесс

  • Настраиваемая панель (Кокпит): Меню настроек в один клик со сворачиваемыми разделами, пресеты плотности зон (Clean/Exec/Full), 3 темы интерфейса (Steel/PRO/Light) и горячие клавиши.
  • Мультитаймфреймовый анализ: Читайте структурную предвзятость (bias) на H4, одновременно управляя входом на графике M5 с помощью встроенной матрицы MTF.
  • Система алертов: Получайте всплывающие окна в MT5, push-уведомления и email. Каждое оповещение содержит конкретную причину (оценка + факторы слияния).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  • Перерисовывается ли этот индикатор? Да. Все структурные компоненты, такие как BOS, CHoCH и сигналы сетапов, фиксируются строго после закрытия свечи (non-repainting).
  • Чем это отличается от стандартных уровней поддержки/сопротивления? Стандартные S/R опираются на исторические касания. Этот инструмент нацелен на непротестированные (unmitigated) ордера и дисбалансы, добавляя проверяемый уровень принятия решений с помощью оценки слияния факторов и планов сетапов.
  • Нужен ли советник (EA) для работы? Нет, это самостоятельный инструмент для анализа и поддержки исполнения сделок при ручной торговле.
  • Подходит ли он для новичков? Да. Визуальный Trade-Flow и автоматический план сетапа берут на себя всю тяжелую работу по чтению структуры, помогая новичкам видеть главное, в то время как профессионалам они предоставляют чистую и быструю среду для совершения сделок.
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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FASTai
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Эксперты
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DRX Equilibrium
Simon Draxler
Эксперты
DRX Equilibrium – Золотой Стандарт. Золото (XAUUSD) — самый прибыльный, но и самый опасный рынок. DRX Equilibrium — это не обычный Форекс-бот, а высокоспециализированная система, точно настроенная на структуру волатильности золота. Система решает вечную проблему торговли золотом: использует боковые движения для накопления (Mean Reversion) и динамически определяет вход объема для торговли на пробоях (Breakouts). Разработано для профессиональных требований и счетов Prop Trading. Цена: 149 USD Акти
DrawPad
Simon Draxler
Утилиты
Профессиональный инструмент для рисования на графике Рисуйте прямо на графике. Быстро. Точно. Без лишних шагов. DRX DrawPad — это самый продвинутый инструмент для свободного рисования в MetaTrader 5. Анализируйте рынки визуально как профессионал — всего с одним индикатором, прямо на графике, без внешнего ПО. Что делает DRX DrawPad уникальным? Большинство трейдеров знают эту проблему: MT5 не предлагает быстрого и интуитивного способа наносить спонтанный анализ прямо на график. DRX DrawPad полно
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