AW Midnight Scalper EA MT5

AW Midnight Scalper EA - Профессиональный ночной скальпер с двойной системой фильтрации, трендовым подтверждением сигналов, поддерживает вариант усреднения позиций.


AW Midnight Scalper — полностью автоматический торговый советник для ночной скальпирующей торговли, разработанный для торговли в наиболее спокойные часы рынка во время азиатской сессии. Советник сочетает фильтрацию волатильности, поиск зон перекупленности и перепроданности, а также дополнительную фильтрацию по направлению тренда. Для анализа используются встроенный индикатор волатильности (на базе двух периодов), основной сигнальный осциллятор и трендовый фильтр на базе индикатора AW Trend Predictor. Это позволяет отсеять случайные движения и так советник откроет сделки только, когда совпадет волатильность, зона входа и направление тренда. 


Инструкция - ЗДЕСЬ / МТ4 версия - ЗДЕСЬ 


Ключевые особенности:

Торговля исключительно в ночное время азиатской сессии — минимальная волатильность рынка

Два авторских встроенных фильтра волатильности с отдельной регулировкой;

Трендовый фильтр AW Trend Predictor с выбором таймфрейма;

Виртуальный уровень TakeProfit;

 Виртуальный StopLoss (по цене безубытка);

 Режим усреднения с настраиваемым шагом и мультипликатором;

 Лимиты по максимальному спреду и проскальзыванию;

Фильтрация для ограничения одного ордера на бар;

Гибкая настройка рабочего времени по времени брокера;

Информационная панель на графике с настройкой цвета и шрифта;

Ограничение по суммарному объёму и числу позиций;

• Автоматический расчет лота в зависимости от объема депозита.

Принцип работы

Советник анализирует рынок в три этапа:

Шаг 1 — Volatility Indicator определяет текущую активность рынка на основе двух периодов (основного и дополнительного). Торговля разрешается только тогда, когда текущая волатильность находится внутри коридора между нижней (Lower border) и верхней (Upper border) границами. Слишком слабый или, наоборот, слишком резкий рывок рынка блокирует открытие — это защищает от торговли в неподходящих условиях. На панели это состояние отображается как In channel.

Шаг 2 — Main Signal Indicator подтверждает сигнал, анализируя уровни перекупленности и перепроданности через динамические уровни поддержки и сопротивления. Индикатор сравнивает величины роста и падения рынка. Выход из зоны перепроданности даёт сигнал на покупку (Buy), выход из зоны перекупленности — на продажу (Sell).

Шаг 3 — Трендовый фильтр на базе AW Trend Predictor дополнительно проверяет направление тренда перед открытием первого ордера и разрешает вход только в направлении текущего тренда. Фильтр может работать на таймфрейме выше текущего, это повышает точность и даёт гибкость в настройке.


Два режима торговли:

Режим скальпинга — советник открывает одиночные сделки с виртуальным TakeProfit. TakeProfit не передаётся на сервер брокера и контролируется непосредственно советником, что позволяет скрыть целевой уровень прибыли от сервера.

Режим усреднения — при движении цены против позиции советник открывает дополнительные ордера с заданным шагом и мультипликатором лота. Позволяет усреднять позицию и выходить в плюс при откате рынка. Добавление ордера дополнительно подтверждается направлением закрытой свечи. TakeProfit и StopLoss в режиме усреднения рассчитываются от общей цены безубытка всей корзины, закрывая всю корзину целиком.


Входные настройки советника

MAIN SETTINGS - основные параметры советника: размер лота, правила открытия сделок и базовые настройки торговли.

PROTECTION SETTINGS - параметры защиты, ограничивающие торговлю по спреду, проскальзыванию и количеству ордеров.

GRIDS SETTINGS - настройки усреднения: шаг между ордерами и увеличение объёма позиций.

NOTIFICATIONS SETTINGS - параметры отправки уведомлений о закрытии сделок.

WORKING TIME SETTINGS - настройка времени, в течение которого советник может открывать сделки.

GRAPHICS SETTINGS - параметры отображения информационной панели и её внешнего вида.

TREND FILTER SETTINGS - настройки фильтрации сделок по направлению тренда.

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - параметры индикатора волатильности, определяющего рыночную активность.

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - настройки основного сигнального индикатора, формирующего точки входа в рынок.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Другие продукты этого автора
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматический продвинутый торговый робот, работающий на основе разворотов тренда.  При необходимости есть возможность использования сеточной стратегии. Встроены 3 типа уведомлений и локирование позиции при достижении максимальной загрузки корзины.  Настройки по умолчанию рекомендованы для EURUSD на таймфрейме M15.  Особенности и преимущества:  Возможность вести одновременную работу в двух направлениях Встроенная возможность работы по времени в несколько этапов Использует виртуальный
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (10)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT5 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухстороннюю тор
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная т
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
Индикаторы
Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
Утилиты
Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордера не уводят в прибыль, предусмотрен StopOut (закрытие всех
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
AW Envelopes EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Полностью автоматизированный торговый робот.     Советник работает по стратегии   п робоя динамических уровней поддержки и сопротивления, д ля определения сигналов используется известный индикатор Envelopes .   Помимо этого в советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота, три типа уведомлений. MT4 версия ->   ЗДЕСЬ  /  Решение проблем ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Можно использова
AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
AW Grids Maker служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ     Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
FREE
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
FREE
AW Semi Sweet EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Советник ведет торговлю, где сигналом для открытия нового ордера или восстанавливающего ордера является индикаторная стратегия, определяемая пользователем во входных настройках. Возможен выбор индикаторов, их таймфреймов и количества сигналов, достаточного для открытия ордера. Всего доступно 29 торговых индикатора, на основе которых пользователь может сформировать свою торговую идею без использования программирования. МТ4 Версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ Режимы работы советника: Hed
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник для реализации возвратных стратегий после импульсных движений рынка. AW Smart Grids предназначен для автоматизации торговли ситуаций, в которых цена значительно отклоняется от среднего значения и после завершения импульса формирует возвратное движение. Советник не работает «по движению» и не пытается входить в рынок в момент высокой активности — торговые решения принимаются после оценки ослабления импульса и формирования условий для возврата. В основе логики лежи
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
FREE
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
FREE
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  /  MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
Утилиты
Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или зак
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