AW Midnight Scalper EA MT5

AW Midnight Scalper EA - 专业夜间剥头皮交易系统，具有双重过滤系统、趋势确认信号，并支持平均仓位选项。


AW Midnight Scalper 是一款全自动交易顾问，专为隔夜超短线交易而设计，适用于亚洲交易时段市场行情最平静的时段。该顾问结合了波动率过滤、超买超卖区域检测以及额外的趋势方向过滤功能。其分析采用内置波动率指标（基于两个周期）、主要信号震荡指标以及基于 AW 趋势预测指标的趋势过滤器。这消除了随机波动，确保顾问仅在波动率、入场区域和趋势方向一致时才会开仓。


操作说明 -点击此处/ MT4 版本 - 点击此处


主要特点：

仅在亚洲夜间交易时段进行交易——市场波动性极低

两个专有的内置波动率过滤器，可进行单独调整；

AW趋势预测器趋势过滤器，可选择时间范围；

虚拟止盈水平；

虚拟止损（盈亏平衡价格）；

• 具有可调节步长和乘数的平均模式

限制最大价差和滑点；

筛选以限制每个酒吧只能下单一次；

根据经纪人的时间灵活安排工作时间；

图表上的信息面板，可自定义颜色和字体

 限制总交易量和持仓数量；

• 根据存款金额自动计算手数。

工作原理

顾问分三个阶段分析市场：

步骤 1：波动率指标基于两个周期（主要周期和次要周期）判断当前市场活动。只有当当前波动率处于上下限之间的通道内时，才允许进行交易。过弱或过强的市场波动都会阻止入场——这可以避免在不利的市场环境下进行交易。此状态在仪表盘上显示为“通道内”。

步骤二：主信号指标通过分析动态支撑位和阻力位，确认超买和超卖水平。该指标比较市场上涨和下跌的幅度。价格离开超卖区域发出买入信号，离开超买区域发出卖出信号。

步骤 3 —基于 AW 趋势预测器的趋势过滤器会在开立第一笔订单前额外检查趋势方向，并且只允许顺着当前趋势方向入场。该过滤器可以应用于高于当前时间周期的周期，从而提高准确性并提供更灵活的配置。


两种交易模式：

超短线交易模式——EA 会开立单笔交易，并设置虚拟止盈。止盈金额不会传输到经纪商服务器，而是由 EA 直接控制，因此服务器无法看到目标盈利水平。

均价模式：当价格走势与持仓方向相反时，EA 会以指定的步长和手数倍数开立额外订单。这样可以平均仓位，并在市场回调期间获利。订单会根据收盘价的方向进一步确认。均价模式下的止盈和止损是基于整个交易篮子的盈亏平衡价格计算的，平仓时会平掉整个交易篮子。


顾问输入设置

MAIN SETTINGS - 顾问的主要参数：手数大小、开仓规则和基本交易设置。

PROTECTION SETTINGS - 保护参数，用于限制点差、滑点和订单数量的交易。

GRIDS SETTINGS - 加仓设置：订单之间的步长和仓位增量。

NOTIFICATIONS SETTINGS - 已平仓交易的通知发送参数。

WORKING TIME SETTINGS - 设置顾问可以开仓的时间段。

GRAPHICS SETTINGS - 信息面板显示及其外观参数。

TREND FILTER SETTINGS - 按趋势方向过滤交易的设置。

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - 决定市场活跃度的波动性指标参数。

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - 形成市场入场点的主要信号指标设置。


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Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
作者的更多信息
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT4 版本 ->   这里
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
基于趋势逆转的全自动高级交易机器人。如果有必要，可以使用网格策略。当达到最大推车负载时，内置 3 种类型的通知和位置锁定。 建议在 M15 时间范围内为 EURUSD 使用默认设置。 特点和优点： 能够同时在两个方向工作 具有在多个阶段按时工作的内在能力 使用经纪人不可见的虚拟止损 基于当前趋势活动的工作算法 内置自动手数计算 使用所有类型的通知 自动锁定头寸和禁用顾问的能力 为篮子中的后续订单减少止盈 考虑当前趋势或逐步调整开仓订单 MT4版本->     这里     / 故障排除 ->  这里     输入变量的详细说明和说明   -> 这里 顾问如何交易： -首先，在交易时，会考虑当前趋势活动（“主趋势过滤器”变量）。它越小，反转的可能性就越高，EA 将打开的订单就越少。 -当打开每个新订单时，EA 通过“趋势过滤器减少每个订单”来减少趋势的活动，以获取后续信号。 - 在趋势过滤信号之后使用振荡器反转信号。 确定振荡器信号活动的变量是 - 振荡器周期 - 振荡器周期。越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K1 - 权重因子 #1。它越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K2 - 权重
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (10)
专家
Advisor AW Double Grids MT5   - 是一款激进的全自动网格顾问，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行双向工作，增加一个方向的交易量。内置自动手数计算、增加持仓量的各种变化以及其他功能。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Au
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 说明和说明 ->   HERE   / MT4 版本 ->   HERE 好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new signal from the indicator arriv
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓： - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - Volume
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
指标
一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
实用工具
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里   / MT4版本 ->   这里   / 使用说明  ->   这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2.
AW Envelopes EA MT5
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专家
全自动交易机器人。     顾问按策略工作   他   动态支撑位和阻力位的突破 ，著名的 Envelopes 指标用于确定信号 。     此外，EA 实现了平均可能性、关闭第一个和最后一个篮子订单的功能以及自动计算手数的功能，三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /       MT4 版本 ->   这里     / 说明 ->       这里   优点： 可用于任何工具和时间范围 内置指标的可配置参数 简单的设置和直观的面板界面 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 策略和信号： 指标线形成价格波动的通道，移动平均线显示主要移动方向。上面的线是阻力，下面的线是支撑。 使用指标，您可以评估趋势的方向。方向由均线的斜率决定，即如果斜率向上，则为上升趋势，如果斜率为下降趋势，则为下降趋势。如果中间线是一条水平线，那么市场是平的。 中线改变斜率时的买入信号（价格在下降趋势中低于该线，在上升趋势中高于该线）。交易按照下一根蜡烛开盘时线的斜率方向执行。 输入变量： 主要设置 Size_of_the_first_ord
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本中有
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AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT4 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
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Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new sign
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT4 版本 ->   这里 / 新闻 -   这里   能力： 该指标以相应的颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在 D1
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RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
AW Semi Sweet EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
The Expert Advisor trades where the signal for opening a new order or restoring order is an indicator strategy, which is defined by the user in the input settings. You can choose indicators, their timeframes and the number of signals sufficient to open an order. A total of 29 trading indicators are available, on the basis of which the user can form his own trading idea without using programming. Problem solving ->   HERE  / MT4 version ->   HERE Expert Advisor modes: Hedging Auto mode, Netting
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓：     - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - V
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
专家
一种用于在市场脉冲式波动后实施反转策略的自动交易顾问。 AW 智能电网旨在自动执行价格与平均值显著偏离，并在脉冲结束后形成回落走势时的交易。 该投资顾问不追随市场动能，也不会在市场高企时期试图入场。交易决策是在评估市场动能减弱和获利条件形成之后做出的。 该逻辑基于对价格相对于长期移动平均线的位置的分析，这使我们能够排除混乱的波动，专注于结构性的市场状况。 问题解决指南 -> 点击此处 / MT4 版本 -> 点击此处 顾问工作的逻辑： • 价格与平均值存在显著偏差。 • 对脉冲的状态及其完成情况进行评估 • 交易在回落阶段进行。 • 一个位置可以与一组位于同一逻辑中的订单相关联。 • 出口管制是根据为整个订单组计算出的目标水平进行的。 该方案使我们能够规范工作并获得回报，并减少在维持职位时主观决策的影响。 哪些人不适合： • 不适用于M1的短线交易 • 不用于新闻交易 • 不适用于激进的存款超频。 • 不了解网格原理，请勿进行交易。 推荐条件： • 时间范围： H1 及以上 • 交易品种： 主要货币对 • 最低存款额： 500 美元起（具体金额取决于设置和风险） • 账户类型： E
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本
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AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里 /MT5版本 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings Si
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
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AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /MT4版 ->   这里 / 使用说明 ->       这里   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2. 单向贸易： EA 只能根据看涨信号进行交易 EA 只能根据看跌
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT5 版本 ->   这里 / 新闻     ->   这里 能力： - 该指标以相应颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在
FREE
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT5 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
实用工具
This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
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