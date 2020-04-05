AW Midnight Scalper EA MT5

AW Midnight Scalper EA - 专业夜间剥头皮交易系统，具有双重过滤系统、趋势确认信号，并支持平均仓位选项。





AW Midnight Scalper 是一款全自动交易顾问，专为隔夜超短线交易而设计，适用于亚洲交易时段市场行情最平静的时段。该顾问结合了波动率过滤、超买超卖区域检测以及额外的趋势方向过滤功能。其分析采用内置波动率指标（基于两个周期）、主要信号震荡指标以及基于 AW 趋势预测指标的趋势过滤器。这消除了随机波动，确保顾问仅在波动率、入场区域和趋势方向一致时才会开仓。





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主要特点： • 仅在亚洲夜间交易时段进行交易——市场波动性极低 • 两个专有的内置波动率过滤器，可进行单独调整； • AW趋势预测器趋势过滤器，可选择时间范围； • 虚拟止盈水平； •虚拟止损（盈亏平衡价格）； • 具有可调节步长和乘数的平均模式； •限制最大价差和滑点； • 筛选以限制每个酒吧只能下单一次； • 根据经纪人的时间灵活安排工作时间； • 图表上的信息面板，可自定义颜色和字体 • 限制总交易量和持仓数量； • 根据存款金额自动计算手数。





工作原理

顾问分三个阶段分析市场：

步骤 1：波动率指标基于两个周期（主要周期和次要周期）判断当前市场活动。只有当当前波动率处于上下限之间的通道内时，才允许进行交易。过弱或过强的市场波动都会阻止入场——这可以避免在不利的市场环境下进行交易。此状态在仪表盘上显示为“通道内”。

步骤二：主信号指标通过分析动态支撑位和阻力位，确认超买和超卖水平。该指标比较市场上涨和下跌的幅度。价格离开超卖区域发出买入信号，离开超买区域发出卖出信号。

步骤 3 —基于 AW 趋势预测器的趋势过滤器会在开立第一笔订单前额外检查趋势方向，并且只允许顺着当前趋势方向入场。该过滤器可以应用于高于当前时间周期的周期，从而提高准确性并提供更灵活的配置。





两种交易模式：

超短线交易模式——EA 会开立单笔交易，并设置虚拟止盈。止盈金额不会传输到经纪商服务器，而是由 EA 直接控制，因此服务器无法看到目标盈利水平。

均价模式：当价格走势与持仓方向相反时，EA 会以指定的步长和手数倍数开立额外订单。这样可以平均仓位，并在市场回调期间获利。订单会根据收盘价的方向进一步确认。均价模式下的止盈和止损是基于整个交易篮子的盈亏平衡价格计算的，平仓时会平掉整个交易篮子。





顾问输入设置

MAIN SETTINGS - 顾问的主要参数：手数大小、开仓规则和基本交易设置。

PROTECTION SETTINGS - 保护参数，用于限制点差、滑点和订单数量的交易。

GRIDS SETTINGS - 加仓设置：订单之间的步长和仓位增量。

NOTIFICATIONS SETTINGS - 已平仓交易的通知发送参数。

WORKING TIME SETTINGS - 设置顾问可以开仓的时间段。

GRAPHICS SETTINGS - 信息面板显示及其外观参数。

TREND FILTER SETTINGS - 按趋势方向过滤交易的设置。

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - 决定市场活跃度的波动性指标参数。

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - 形成市场入场点的主要信号指标设置。