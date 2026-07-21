AW Midnight Scalper EA - инструкция по настроке.

AW Midnight Scalper EA - Профессиональный ночной скальпер с двойной системой фильтрации, трендовым подтверждением сигналов, поддерживает вариант усреднения позиций.





AW Midnight Scalper — автоматический ночной скальпер, разработанный для торговли в наиболее спокойные часы рынка во время азиатской сессии. Советник сочетает фильтрацию волатильности, поиск зон перекупленности и перепроданности, а также дополнительную фильтрацию по направлению тренда. Для анализа используются встроенный индикатор волатильности (на базе двух периодов), основной сигнальный осциллятор и трендовый фильтр на базе индикатора AW Trend Predictor. Это позволяет отсеять случайные движения и так советник откроет сделки только, когда совпадет волатильность, зона входа и направление тренда.





Принцип работы

Советник анализирует рынок в три этапа:

Шаг 1 — Volatility Indicator определяет текущую активность рынка на основе двух периодов (основного и дополнительного). Торговля разрешается только тогда, когда текущая волатильность находится внутри коридора между нижней (Lower border) и верхней (Upper border) границами. Слишком слабый или, наоборот, слишком резкий рывок рынка блокирует открытие — это защищает от торговли в неподходящих условиях. На панели это состояние отображается как In channel.

Шаг 2 — Main Signal Indicator подтверждает сигнал, анализируя уровни перекупленности и перепроданности через динамические уровни поддержки и сопротивления. Индикатор сравнивает величины роста и падения рынка. Выход из зоны перепроданности даёт сигнал на покупку (Buy), выход из зоны перекупленности — на продажу (Sell).

Шаг 3 — Трендовый фильтр на базе AW Trend Predictor дополнительно проверяет направление тренда перед открытием первого ордера и разрешает вход только в направлении текущего тренда. Фильтр может работать на таймфрейме выше текущего, это повышает точность и даёт гибкость в настройке.





Рекомендации по настройке индикаторов:





Volatility Indicator

Индикатор строится на двух периодах ATR — основном (Period of the main Volatility indicator) и дополнительном (Period of the additional Volatility indicator). Период влияет на чувствительность к движению цены:

- Спокойные пары (EURUSD, GBPUSD в азиатскую сессию) — период 15–20; высоковолатильные пары — период 25–35.

- Дополнительный период рекомендую использовать немного меньше основного — это даёт двойную оценку волатильности.





Границы Lower border (по умолчанию 10) и Upper border (по умолчанию 110) — это минимальный и максимальный уровни волатильности.

Волатильность измеряется индикатором ATR в пунктах — то есть, «на сколько пунктов в среднем сейчас двигается цена». Таким образом советник работает только при нормальном рынке, не слишком тихом и не слишком активным:

- Волатильность ниже Lower border, рынок слишком спокойный, торговля не разрешена, если выше Upper border, слишком активное движение (новости, всплеск), торговля не разрешена.

- Волатильность между Lower и Upper border, рынок нормальный, торговля разрешена (на панели — состояние In channel).





При уменьшении Lower border торговля будет активна в более спокойной фазе, сделок будет больше. При увеличении, сделок меньше.

При увеличении Upper border торговля будет на более активном рынке дополнительно, то есть сделок будет больше.При уменьшении будут отсечены сильные движения, сделок станет меньше.

Чем уже коридор (Lower выше, Upper ниже), тем строже фильтрация и сделок меньше; при расширении, сделок будет больше, но точность входов падает.





Важно: границы задаются в пунктах, поэтому их нужно пересчитывать под каждый инструмент. У разных символов ATR в пунктах отличается в разы: у EURUSD движение измеряется десятками пунктов, у золота или индексов — сотнями и тысячами. Если оставить базовые 10–110 при торговле золотом, ATR почти всегда будет выше 110, состояние In channel не появится, и советник не будет открывать сделки. Поэтому на золоте и индексах обе границы поднимают в разы.





Ориентиры для границ волатильности (таймфрейм M5, ночная/азиатская сессия). Формат: Lower border - Upper border.

- EURUSD (цена с 5 знаками): 10 - 110.

- GBPUSD (5 знаков): 15 - 150.

- USDJPY (3 знака): 10 - 130.

- Золото, котировка с 2 знаками (например, 2350.55): 40 - 400.

- Золото, котировка с 3 знаками (например, 2350.505): 400 - 4000.

- US30 / Dow (пример при 2 знаках): 2000 - 15000.

- NAS100 (пример при 1 знаке): 200 - 1500.





Практический перевод: возьмите значение ATR в цене и сдвиньте запятую вправо на столько знаков, сколько их после запятой в котировке инструмента.

Значения для золота и индексов — только ориентир: они зависят от числа знаков в котировке вашего брокера и от рабочего таймфрейма (на M15/M30 ATR в 2–3 раза больше, чем на M5).

Границы задаются в пунктах, поэтому для золота и индексов их всегда пересчитывают под конкретный инструмент.









Main Signal Indicator

Period of the main signal indicator - период от 0 до 100. Чем меньше период, тем чувствительнее осциллятор и тем чаще сигналы:

Примеры диапазонов значений:

- Ночной скальпинг, спокойный рынок: 3–10

- Средняя активность: 15

- Консервативная торговля: от 20





Main Signal K1 / Main Signal K2 - насколько глубоко в зону перекупленности/перепроданности должна зайти цена и насколько резким должен быть разворот. Больше K - строже отбор и меньше сделок (только сильные развороты); меньше K - больше сигналов. Рабочий диапазон 3–8.





Lower border of the Buy zone и Upper border of the Sell zone - два уровня зон входа осциллятора. Держите верхний уровень в районе 70–90, нижний - 10–30 (не меняя их местами). Чем дальше уровни от центра шкалы (85 и 15) - тем реже и надёжнее сигналы; чем ближе к центру (72 и 28) — тем чаще входы.





Trend Filter (AW Trend Predictor)

Period for trend indicator - период трендового фильтра. Больше период - более сглаженный и надёжный тренд, но с запаздыванием; меньше - быстрее реагирует, но чаще меняет направление.

Timeframe for trend filtering - таймфрейм, на котором оценивается тренд. Рекомендуем использовать текущий или выше: старший таймфрейм даёт более устойчивое направление для первого ордера и отсекает входы против основного движения.







Технические требования

• Платформа: MetaTrader 5

• Таймфрейм: M5 — M30

• Инструменты: любые валютные пары, металлы, индексы (настройки индикаторов подбираются под конкретный инструмент)

• Рекомендуемый размер депозита зависит от выбранного торгового инструмента, размера лота и настроек управления капиталом. Для начального лота 0.01 рекомендуется использовать депозит от 1000 единиц депозита и выше.

• Тип счёта: hedging-счёт, ECN / Raw Spread с низким спредом

• Режим работы: VPS рекомендуется









Входные настройки советника

MAIN SETTINGS

Size of the order — размер лота.

Enable AutoLot size calculation — автоматический расчёт лота от размера депозита.

Volume of deposit for one lot — объём депозита на один лот при включённом AutoLot.

Orders Magic number — уникальный идентификатор ордеров советника.

Comments of the EA's orders — комментарий оставляемый советником при открытии ордеров.

Allow to open OP_BUY / OP_SELL orders — разрешить открытие ордеров в соответствующем направлении.

Allow to open new orders after close — разрешить открытие новых ордеров после закрытия предыдущих.

Virtual TakeProfit in points — виртуальный TakeProfit, не передаётся на сервер брокера.

StopLoss in points (0 - not used) — виртуальный StopLoss (от цены безубытка корзины); управляется советником, на сервер не передаётся. 0 — не используется.

PROTECTION SETTINGS

Maximum slippage in points — максимально допустимое проскальзывание при открытии ордера.

Maximum spread in points — максимально допустимый спред. При превышении советник не открывает сделки.

Maximum size of orders — максимальный размер одного ордера.

Maximum number of orders — максимальное количество одновременно открытых ордеров.

Enable One_order_per_bar filter — фильтр, запрещающий открывать более одного ордера на одном баре. Снижает риск при резких движениях цены.

GRIDS SETTINGS

Use grids — включить режим усреднения.

Multiplier for size of orders — мультипликатор размера каждого последующего ордера в корзине.

Step for grids — расстояние между ордерами в пунктах.

NOTIFICATIONS SETTINGS

Send push notifications when closing orders — push-уведомление при закрытии ордера.

Send mails when closing orders — email-уведомление при закрытии ордера.

Send alerts when closing orders — alert-уведомление при закрытии ордера.

WORKING TIME SETTINGS

Enable work with TimeOuts — ограничить работу советника по времени.

Beginning of time for work — начало рабочего времени.

End of time for work — конец рабочего времени.

Время указывается по времени брокера. Рекомендуется уточнить смещение GMT вашего брокера перед запуском.

GRAPHICS SETTINGS

Color scheme of panels — цветовая схема информационной панели на графике.

Show panel of advisor — отображать панель советника на графике.

Font size in panels — размер шрифта панели

TREND FILTER SETTINGS

Use Trend filtering for first order — включить трендовую фильтрацию для первого ордера.

Period for trend indicator — период индикатора AW Trend Predictor.

Timeframe for trend filtering — таймфрейм, на котором работает трендовый фильтр. Можно выбрать таймфрейм выше рабочего для более точной фильтрации.

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS

Period of the main Volatility indicator — период основного осциллятора волатильности.

Period of the additional Volatility indicator — период дополнительного осциллятора волатильности.

Lower border — нижняя граница канала волатильности.

Upper border — верхняя граница канала волатильности.

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS

Period of the main signal indicator — период сигнального осциллятора.

Main Signal K1 / K2 — коэффициенты чувствительности сигнала (ширина зоны при выходе из перекупленности/перепроданности).

Lower border of the Buy zone (по умолчанию 80) — один из двух уровней сигнального осциллятора, задающих зоны входа. Рекомендуемый диапазон 70–90.

Upper border of the Sell zone (по умолчанию 20) — второй уровень сигнального осциллятора. Рекомендуемый диапазон 10–30. Параметры border определяют ширину зон входа: шире разведены — реже и надёжнее сигналы, ближе к центру — чаще сигналы, но точность ниже.









Примеры пресетов п уровню агрессивности.

Настройка индикаторов (для регулировки частоты и строгости входов). Границы волатильности указаны для инструментов с 5-значной котировкой (EURUSD, GBPUSD); на золоте и индексах их пересчитывают под инструмент.





1. КОНСЕРВАТИВНЫЙ — реже, но качественнее (только сильные развороты)

Period of the main signal indicator: 20

Main Signal K1: 7

Main Signal K2: 7

Lower border of the Buy zone: 88

Upper border of the Sell zone: 12

Period for trend indicator: 6

Timeframe for trend filtering: на ступень выше рабочего (например, H1)

Period of the main Volatility indicator: 25

Period of the additional Volatility indicator: 20

Lower border: 20

Upper border: 90





2. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ — базовый режим (рекомендуется для старта)

Period of the main signal indicator: 12

Main Signal K1: 5

Main Signal K2: 5

Lower border of the Buy zone: 80

Upper border of the Sell zone: 20

Period for trend indicator: 4

Timeframe for trend filtering: рабочий таймфрейм или на ступень выше

Period of the main Volatility indicator: 20

Period of the additional Volatility indicator: 15

Lower border: 10

Upper border: 110





3. АГРЕССИВНЫЙ — чаще входы, больше сделок (выше риск)

Period of the main signal indicator: 4

Main Signal K1: 3

Main Signal K2: 3

Lower border of the Buy zone: 74

Upper border of the Sell zone: 26

Period for trend indicator: 3

Timeframe for trend filtering: рабочий таймфрейм

Period of the main Volatility indicator: 15

Period of the additional Volatility indicator: 12

Lower border: 8

Upper border: 140





Важно: любой пресет — это стартовая точка и только пример. Перед реальной торговлей проверьте его на тестере и демо на своём инструменте и брокере, а границы волатильности необходимо подбирать под фактический ATR инструмента.



