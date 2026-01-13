Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Точная стратегия Price Action

Трейдинг — это не поиск «священного грааля», это умение распознавать повторяющуюся психологию рынка. Three Pushes PRO — это профессиональный инструмент технического анализа, разработанный для идентификации классического паттерна истощения «Три толчка» с использованием фильтров институционального уровня.

В отличие от базовых индикаторов, которые учитывают только цену, этот инструмент интегрирует фильтры объема (Volume), моментума (Momentum) и тренда (Trend), чтобы вы видели только те сетапы, где рынок действительно перегружен (overextended).

Как работает стратегия

«Три толчка» — это паттерн разворота и истощения. Он определяет три последовательные попытки рынка продвинуться в одном направлении, что часто сигнализирует о потере импульса текущего движения. Этот индикатор автоматизирует расчет сложной геометрии, необходимой для поиска таких паттернов, вычисляя коэффициенты Фибоначчи, симметрию волн и временную разницу между пиками.

Ключевые особенности для профессиональных трейдеров:

Без перерисовки (No Repainting): Точность — наш приоритет. Как только свеча закрывается и сигнал генерируется, он становится окончательным и неизменным . Стрелки никогда не перемещаются и не исчезают постфактум.

Система подтверждений (Full Confluence Engine): Вы можете фильтровать сигналы с помощью встроенной скользящей средней для определения направления тренда, RSI/MACD для дивергенции моментума и тикового/реального объема для подтверждения истощения.

Интерактивная панель статистики: Отслеживайте свою эффективность прямо на графике. Панель рассчитывает Win Rate, чистую прибыль в пунктах и доходность на основе исторических данных, позволяя оптимизировать настройки под ваш конкретный инструмент.

Встроенная симуляция сделок: Чтобы помочь вам оценить потенциал сетапа, индикатор отрисовывает уровни Take Profit и Stop Loss на основе ATR, включая симуляцию перевода в безубыток (Breakeven) и трейлинг-стопа (Trailing Stop).

Расширенные оповещения: Не обязательно постоянно находиться у экрана, чтобы не пропустить движение. Включает звуковые алерты, всплывающие окна и Push-уведомления на ваш мобильный телефон.

Почему так много настроек?

В профессиональном трейдинге миф о том, что «одно решение подходит для всего», не работает. Золото ведет себя иначе, чем EURUSD; графики M5 требуют иной логики, чем H4. Мы предоставляем вам глубокие возможности конфигурации — от силы свингов до допусков Фибоначчи — чтобы вы могли адаптировать инструмент к уникальной «ДНК» рынка, на котором вы торгуете.

Честный трейдинг

Хотя Three Pushes PRO является мощным инструментом для технического анализа, ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Мы рекомендуем использовать его как основу комплексного торгового плана. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.