Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO：精准价格行为策略

交易不在于寻找“圣杯”，而在于识别可重复的市场心理。Three Pushes PRO 是一款专业的技术分析工具，旨在通过机构级过滤器识别经典的“三推”（Three Pushes）竭尽形态。

与仅关注价格的基础指标不同，本工具整合了成交量、动能和趋势过滤器，确保您只在市场真正出现过度扩张（Overextended）的情况下看到交易设置。

策略运作原理

“三推”是一种反转和竭尽形态。它识别市场向同一方向连续进行的三次尝试，这通常预示着当前走势正失去动力。该指标将寻找这些形态所需的复杂几何计算自动化，精确计算斐波那契比例、波形对称性以及波峰之间的时间跨度。

专业交易者的核心功能：

绝无重绘 (No Repainting)： 准确性是我们的首要任务。一旦 K 线收盘并产生信号，它就是最终且永久的。箭头在生成后绝不会移动或消失。

全汇聚引擎 (Full Confluence Engine)： 您可以使用内置的移动平均线（趋势方向）、RSI/MACD（动能背离）以及跳动量/真实成交量（确认竭尽）来过滤信号。

交互式统计面板 (Interactive Statistics Dashboard)： 直接在图表上跟踪您的表现。面板根据历史数据计算 胜率、净点数和盈亏 ，允许您针对特定的交易品种优化设置。

内置交易模拟 (Built-in Trade Simulation)： 为了帮助您了解每种设置的潜力，指标会绘制基于 ATR 的止盈和止损位，并包含保本（Breakeven）和移动止损（Trailing Stops）的模拟展示。

高级警报 (Advanced Alerts)： 无需时刻盯着屏幕。功能包括声音提醒、弹窗通知以及发送到手机端的推送通知。

为什么提供这么多设置？

在专业交易中，“一劳永逸”只是一个神话。黄金的走势特征与欧元兑美元（EURUSD）截然不同；M5 图表所需的逻辑也与 H4 图表不同。我们为您提供深度配置选项——从波段强度到斐波那契容差——以便您可以使工具适应所交易市场的独特“DNA”。

诚信交易

虽然 Three Pushes PRO 是一款强大的技术分析工具，但没有任何指标能保证盈利。我们建议将其作为更广泛交易计划的核心部分。如果您有任何疑问，请随时联系我们。