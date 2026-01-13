Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Estratégia de Price Action de Precisão

O trading não consiste em encontrar um "santo graal", mas sim em identificar a psicologia de mercado repetível. O Three Pushes PRO é uma ferramenta de análise técnica profissional concebida para identificar o padrão clássico de exaustão "Three Pushes" com filtros de nível institucional.

Ao contrário dos indicadores básicos que apenas analisam o preço, esta ferramenta integra filtros de Volume, Momentum e Tendência para garantir que veja apenas setups onde o mercado está verdadeiramente sobre-estendido.

Como Funciona a Estratégia

O "Three Pushes" é um padrão de reversão e exaustão. Ele identifica três tentativas consecutivas do mercado para empurrar numa direção, sinalizando frequentemente que o movimento atual está a perder fôlego. Este indicador automatiza a geometria complexa necessária para encontrar estes padrões, calculando rácios de Fibonacci, simetria de ondas e a duração temporal entre picos.

Recursos Principais para Traders Profissionais:

Sem Repainting: A precisão é a nossa prioridade. Uma vez que uma vela fecha e um sinal é gerado, este é final e permanente. As setas nunca se moverão nem desaparecerão após o ocorrido.

Motor de Confluência Total: Pode filtrar sinais usando uma Média Móvel integrada para a direção da tendência, RSI/MACD para divergência de momentum, e Volume de Tick/Real para confirmar a exaustão.

Painel de Estatísticas Interativo: Acompanhe o seu desempenho diretamente no gráfico. O painel calcula a Taxa de Acerto (Win Rate), Pontos Líquidos e Lucro/Prejuízo (Profit/Loss) com base em dados históricos, permitindo-lhe otimizar as definições para o seu ativo específico.

Simulação de Trade Integrada: Para ajudá-lo a compreender o potencial de um setup, o indicador desenha níveis de Take Profit e Stop Loss baseados no ATR, incluindo simulações de Breakeven e Trailing Stops.

Alertas Avançados: Fique longe do ecrã sem perder um movimento. Inclui alertas sonoros, janelas pop-up e notificações push para o seu telemóvel.

Porquê tantas configurações?

No trading profissional, o conceito de "tamanho único" é um mito. O Ouro comporta-se de forma diferente do EURUSD; os gráficos de M5 requerem uma lógica diferente dos de H4. Oferecemos opções de configuração profundas — desde a força do swing às tolerâncias de Fibonacci — para que possa adaptar a ferramenta ao "DNA" único do mercado que está a operar.

Trading Honesto

Embora o Three Pushes PRO seja uma ferramenta poderosa para análise técnica, nenhum indicador pode garantir lucros. Recomendamos o seu uso como parte central de um plano de trading mais abrangente. Se tiver alguma dúvida, por favor entre em contacto.