Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Hassas Price Action Stratejisi

Trading, bir "kutsal kâse" bulmakla ilgili değil, tekrarlanabilir piyasa psikolojisini tanımlamakla ilgilidir. Three Pushes PRO, kurumsal düzeyde filtreleme ile klasik "Three Pushes" (Üç İtiş) tükenme formasyonunu belirlemek için tasarlanmış profesyonel bir teknik analiz aracıdır.

Sadece fiyata odaklanan temel göstergelerin aksine bu araç; piyasanın gerçekten aşırı genişlediği (overextended) kurulumları görmenizi sağlamak için Hacim, Momentum ve Trend filtrelerini entegre eder.

Strateji Nasıl Çalışır?

"Three Pushes", bir dönüş ve tükenme formasyonudur. Piyasanın bir yöne doğru yaptığı üç ardışık itiş denemesini tanımlar; bu da genellikle mevcut hareketin gücünü kaybettiğini (momentum kaybı) gösterir. Bu gösterge; Fibonacci oranlarını, dalga simetrisini ve tepeler arasındaki zaman süresini hesaplayarak, bu formasyonları bulmak için gereken karmaşık geometriyi otomatikleştirir.

Profesyonel Traderlar İçin Temel Özellikler:

Yeniden Boyama Yok (No Repainting): Önceliğimiz doğruluktur. Bir mum kapandığında ve bir sinyal oluştuğunda, bu nihai ve kalıcıdır. Oklar, sinyal oluştuktan sonra asla yer değiştirmez veya kaybolmaz.

Tam Onay (Confluence) Motoru: Sinyalleri; trend yönü için yerleşik Hareketli Ortalama (MA), momentum uyumsuzluğu için RSI/MACD ve tükenmeyi doğrulamak için Tik/Gerçek Hacim kullanarak filtreleyebilirsiniz.

İnteraktif İstatistik Paneli: Performansınızı doğrudan grafik üzerinden takip edin. Panel; geçmiş verilere dayanarak Kazanma Oranı (Win Rate), Net Puan ve Kar/Zarar hesaplaması yaparak ayarları seçtiğiniz enstrümana göre optimize etmenize olanak tanır.

Yerleşik İşlem Simülasyonu: Bir kurulumun potansiyelini anlamanıza yardımcı olmak için gösterge; Başabaş (Breakeven) ve Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) simülasyonları dahil olmak üzere ATR tabanlı Kar Al (TP) ve Zarar Durdur (SL) seviyelerini çizer.

Gelişmiş Uyarılar: Hiçbir hareketi kaçırmadan ekran başından uzaklaşın. Sesli uyarılar, açılır pencereler ve mobil cihazınıza anlık bildirimler (Push notifications) içerir.

Neden Bu Kadar Çok Ayar Var?

Profesyonel trading’de "tek bir kalıp herkese uyar" anlayışı bir efsanedir. Altın, EURUSD'den farklı davranır; M5 grafikleri H4'ten farklı bir mantık gerektirir. Aracı, işlem yaptığınız piyasanın benzersiz "DNA"sına uyarlayabilmeniz için size —salınım gücünden Fibonacci toleranslarına kadar— derin yapılandırma seçenekleri sunuyoruz.

Dürüst Ticaret (Honest Trading)

Three Pushes PRO teknik analiz için güçlü bir araç olsa da, hiçbir gösterge kâr garantisi veremez. Bunu, daha kapsamlı bir ticaret planının temel bir parçası olarak kullanmanızı öneririz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.