Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Präzisions-Price-Action-Strategie

Trading bedeutet neicht, den „heiligen Gral“ zu finden, sondern wiederkehrende Marktpsychologie zu identifizieren. Three Pushes PRO ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das entwickelt wurde, um das klassische „Three Pushes“-Erschöpfungsmuster mit Filtern auf institutionellem Niveau zu erkennen.

Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur den Preis berücksichtigen, integriert dieses Tool Volumen-, Momentum- und Trendfilter, um sicherzustellen, dass Sie nur Setups sehen, bei denen der Markt tatsächlich überdehnt ist.

Funktionsweise der Strategie

Das „Three Pushes“-Muster je ein Umkehr- und Erschöpfungsmuster. Es identifiziert drei aufeinanderfolgende Versuche des Marktes, in eine Richtung zu drängen, was oft signalisiert, dass der aktuellen Bewegung die Puste ausgeht. Dieser Indikator automatisiert die komplexe Geometrie, die für das Auffinden dieser Muster erforderlich ist, indem er Fibonacci-Verhältnisse, Wellensymmetrie und Zeitabstände zwischen den Hoch- bzw. Tiefpunkten berechnet.

Hauptmerkmale für professionelle Trader:

Kein Repainting: Genauigkeit ist unsere Priorität. Sobald eine Kerze schließt und ein Signal generiert wird, ist dieses endgültig und permanent. Die Pfeile werden sich niemals im Nachhinein verschieben oder verschwinden.

Vollständige Confluence-Engine: Sie können Signale filtern, indem Sie einen integrierten gleitenden Durchschnitt (Moving Average) für die Trendrichtung, RSI/MACD für Momentum-Divergenzen und Tick-/Echtvolumen zur Bestätigung der Erschöpfung nutzen.

Interaktives Statistik-Dashboard: Verfolgen Sie Ihre Performance direkt auf dem Chart. Das Dashboard berechnet die Win-Rate, Netto-Punkte und Profit/Loss basierend auf historischen Daten, sodass Sie die Einstellungen für Ihr spezifisches Instrument optimieren können.

Integrierte Handelssimulation: Um Ihnen zu helfen, das Potenzial eines Setups zu verstehen, zeichnet der Indikator ATR-basierte Take-Profit- und Stop-Loss-Level ein, einschließlich Simulationen für Breakeven und Trailing-Stops.

Erweiterte Benachrichtigungen: Bleiben Sie dem Bildschirm fern, ohne eine Bewegung zu verpassen. Enthält Soundsignale, Pop-up-Fenster und Push-Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät.

Warum so viele Einstellungen?

Im professionellen Trading ist „One size fits all“ ein Mythos. Gold verhält sich anders als EURUSD; M5-Charts erfordern eine andere Logik als H4. Wir bieten Ihnen tiefgreifende Konfigurationsmöglichkeiten – von der Swing-Stärke bis hin zu Fibonacci-Toleranzen –, damit Sie das Tool an die einzigartige „DNA“ des Marktes anpassen können, den Sie handeln.

Ehrliches Trading

Obwohl Three Pushes PRO ein leistungsstarkes Werkzeug für die technische Analyse ist, kann kein Indikator Gewinne garantieren. Wir empfehlen, dieses Tool als Kernbestandteil eines umfassenderen Handelsplans zu verwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.