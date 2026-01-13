Three Pushes Pro MT5

Le trading ne consiste pas à trouver le « Saint Graal », mais à identifier une psychologie de marché répétitive. Three Pushes PRO est un outil d'analyse technique professionnel conçu pour identifier la figure classique d'épuisement « Three Pushes » (Trois Poussées) grâce à des filtres de qualité institutionnelle.

Contrairement aux indicateurs de base qui ne tiennent compte que du prix, cet outil intègre des filtres de Volume, de Momentum et de Tendance pour garantir que vous ne voyez que les configurations où le marché est réellement en sur-extension.

Comment fonctionne la stratégie

Le « Three Pushes » est une figure de retournement et d'épuisement. Il identifie trois tentatives consécutives du marché à pousser dans une direction, signalant souvent que le mouvement actuel s'essouffle. Cet indicateur automatise la géométrie complexe requise pour trouver ces figures, en calculant les ratios de Fibonacci, la symétrie des vagues et la durée temporelle entre les sommets.

Fonctionnalités clés pour les traders professionnels :

Aucun Repainting (Non-Repaint) : La précision est notre priorité. Une fois qu'une bougie est clôturée et qu'un signal est généré, celui-ci est définitif. Les flèches ne bougeront et ne disparaîtront jamais après coup.

Moteur de Confluence Complet : Vous pouvez filtrer les signaux à l'aide d'une moyenne mobile intégrée pour la direction de la tendance, du RSI/MACD pour la divergence de momentum, et du volume (Tick/Réel) pour confirmer l'épuisement.

Tableau de Bord Statistique Interactif : Suivez vos performances directement sur le graphique. Le tableau de bord calcule le Taux de Réussite (Win Rate), les Points Nets et les Profits/Pertes sur la base des données historiques, vous permettant d'optimiser les réglages pour votre instrument spécifique.

Simulation de Trade Intégrée : Pour vous aider à comprendre le potentiel d'une configuration, l'indicateur trace des niveaux de Take Profit et Stop Loss basés sur l'ATR , incluant des simulations pour le Breakeven et les Trailing Stops.

Alertes Avancées : Restez loin de l'écran sans rater un mouvement. Inclut des alertes sonores, des fenêtres contextuelles (pop-up) et des notifications push sur votre appareil mobile.

Pourquoi tant de réglages ?

Dans le trading professionnel, le « taille unique » est un mythe. L'Or se comporte différemment de l'EURUSD ; les graphiques M5 nécessitent une logique différente de celle du H4. Nous vous offrons des options de configuration approfondies — de la force du swing aux tolérances de Fibonacci — afin que vous puissiez adapter l'outil à l'« ADN » unique du marché que vous tradez.

Trading Honnête

Bien que Three Pushes PRO soit un outil puissant pour l'analyse technique, aucun indicateur ne peut garantir des profits. Nous recommandons d'utiliser cet outil comme l'élément central d'un plan de trading plus large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.