Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: 정밀 프라이스 액션 전략 (Precision Price Action Strategy)

트레이딩은 '성배'를 찾는 것이 아니라, 반복되는 시장 심리를 파악하는 것입니다. Three Pushes PRO는 기관급 필터를 통해 전형적인 "Three Pushes" 고갈 패턴을 식별하도록 설계된 전문 기술적 분석 도구입니다.

가격 데이터만 분석하는 일반적인 지표와 달리, 이 도구는 거래량(Volume), 모멘텀(Momentum), 추세(Trend) 필터를 통합하여 시장이 실제로 과도하게 확장된(overextended) 설정만 포착할 수 있도록 보장합니다.

전략 작동 방식

"Three Pushes"는 대표적인 반전 및 고갈 패턴입니다. 이 패턴은 시장이 한 방향으로 밀어붙이려는 세 번의 연속된 시도를 식별하며, 이는 종종 현재의 추세가 동력을 잃고 있음을 의미합니다. 이 지표는 패턴을 찾는 데 필요한 복잡한 기하학적 분석을 자동화하며, 피보나치 비율, 파동의 대칭성, 고점 사이의 시간적 간격을 정밀하게 계산합니다.

전문 트레이더를 위한 주요 기능:

노 리페인팅 (No Repainting): 정확성이 최우선입니다. 캔들이 마감되고 신호가 생성되면 해당 신호는 최종적이며 영구적입니다. 화살표는 발생 후 위치가 바뀌거나 사라지지 않습니다.

풀 컨플루언스 엔진 (Full Confluence Engine): 내장된 이동평균선(추세 방향), RSI/MACD(모멘텀 다이버전스), 틱/실제 거래량(고갈 확인)을 사용하여 신호를 정교하게 필터링할 수 있습니다.

인터랙티브 통계 대시보드: 차트에서 직접 성과를 추적하세요. 대시보드는 과거 데이터를 기반으로 승률(Win Rate), 순포인트(Net Points), 손익(Profit/Loss)을 계산하여 특정 종목에 맞게 설정을 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

내장 트레이드 시뮬레이션: 진입 설정의 잠재력을 이해할 수 있도록 ATR 기반의 익절(TP) 및 손절(SL) 라인을 그리며, 본전 보존(Breakeven) 및 트레일링 스탑 시뮬레이션 기능을 포함합니다.

고급 알림 기능: 화면 앞을 지키지 않아도 중요한 움직임을 놓치지 마세요. 사운드 알림, 팝업 창, 모바일 기기 푸시 알림을 지원합니다.

왜 이렇게 설정이 많은가요?

전문 트레이딩의 세계에서 "모두에게 맞는 단 하나의 정답(One size fits all)"이란 미신에 불과합니다. 금(Gold)은 EURUSD와 다르게 움직이며, 5분봉(M5) 차트는 4시간봉(H4)과 다른 로직을 필요로 합니다. 당사는 스윙 강도부터 피보나치 허용 오차까지 심층적인 설정 옵션을 제공하여, 귀하가 거래하는 시장의 고유한 "DNA"에 도구를 완벽히 맞출 수 있도록 합니다.

정직한 트레이딩

Three Pushes PRO는 기술적 분석을 위한 강력한 도구이지만, 그 어떤 지표도 수익을 100% 보장할 수는 없습니다. 이 도구를 광범위한 매매 계획의 핵심 요소로 사용하실 것을 권장합니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.