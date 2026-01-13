Three Pushes PRO: 高精度プライスアクション・ストラテジー

トレードの本質は「聖杯」を見つけることではなく、繰り返される市場心理を特定することにあります。Three Pushes PROは、機関投資家レベルのフィルターを備え、古典的なエグゾースト（枯渇）パターンである「スリープッシュ」を特定するために設計されたプロ仕様のテクニカル分析ツールです。

価格のみを分析する一般的なインジケーターとは異なり、このツールは出来高（Volume）、モメンタム、トレンドフィルターを統合しています。これにより、市場が真にオーバーエクステンション（行き過ぎた状態）にあるセットアップのみを厳選して表示します。

ストラテジーの仕組み

「スリープッシュ」は反転および枯渇を示すパターンです。相場が一方向へ3回連続してプッシュ（押し出し）しようとする動きを特定し、現在のトレンドが勢いを失っているシグナルを捉えます。このインジケーターは、フィボナッチ比率、波動の対称性、ピーク間の時間経過など、パターン特定に必要な複雑な計算を自動化します。

プロフェッショナルトレーダー向けの主な機能

リペイントなし (No Repainting): 私たちは精度を最優先しています。ローソク足が確定してシグナルが発生した後、その矢印が移動したり消えたりすることはありません。

フル・コンフルエンス・エンジン: 内蔵の移動平均線によるトレンド方向の確認、RSI/MACDによるモメンタム・ダイバージェンス、そしてティック/リアル出来高による枯渇の裏付けを用いて、シグナルを精査できます。

インタラクティブ統計ダッシュボード: パフォーマンスをチャート上で直接追跡。過去のデータに基づいて 勝率、ネットポイント、損益 を算出するため、取引対象に合わせて設定を最適化できます。

トレードシミュレーション機能: セットアップのポテンシャルを理解するために、ATR（平均真の範囲）に基づいた利確（TP）および損切り（SL）レベルを表示します。建値決済（ブレイクイーブン）やトレーリングストップのシミュレーションも含まれます。

高度なアラート機能: 画面に張り付く必要はありません。サウンドアラート、ポップアップウィンドウ、およびモバイル端末へのプッシュ通知に対応しています。

なぜこれほど多くの設定があるのか？

プロのトレードにおいて「万能（One size fits all）」は幻想に過ぎません。ゴールドはEURUSDとは異なる動きを見せ、5分足（M5）には4時間足（H4）とは異なるロジックが必要です。スイングの強度からフィボナッチの許容範囲まで、深いカスタマイズオプションを提供することで、取引する市場固有の「DNA」にツールを適応させることができます。

誠実なトレード（Honest Trading）

Three Pushes PROはテクニカル分析のための強力なツールですが、いかなるインジケーターも利益を保証するものではありません。私たちは、このツールをより広範なトレード計画の核として活用することをお勧めします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。