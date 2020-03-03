TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15

Мультивалютная система институционального уровня с тремя оптимизированными конфигурациями. Более 15 000 симуляций Монте-Карло подтверждают её надежность.

EURUSD Набор 1 | Шарп 2.66 | Просадка 14.32% | Проф. фактор 1.26 | +232% при риске 1%

EURUSD Набор 2 | Шарп 3.71 | Просадка 13.57% | Проф. фактор 1.39 | +320% при риске 1%

GBPUSD Набор 3 | Шарп 4.14 | Просадка 14.27% | Проф. фактор 1.33 | +198% при риске 0.75%

Профессиональная архитектура: без гридов, без мартингейла, без усреднения.

Разработана для трейдеров, ищущих системы с высокой вероятностью успеха, основанные на статистической валидации.

Система институционального уровня, валидированная 15 000 симуляций Монте-Карло. Создана для трейдеров, которые ценят стабильность, а не нереалистичные обещания.

ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ МЕТРИКИ

Метрики получены с помощью тикового моделирования, без подгонки под кривую (curve fitting) и без агрессивной оптимизации.

Тестовый период: с 1 января 2022 года по настоящее время, более 2700+ сделок, простая логика параметров для избежания переоптимизации.

ПОЧЕМУ TOP REVERSION — ЭТО ИНОЕ

Большинство советников на рынке полагаются на мартингейл, грид-сетки или стратегии усреднения с высоким риском. Они могут выглядеть прибыльными, пока не потерпят катастрофическое фиаско.

TOP REVERSION следует институциональным принципам:

Одна позиция в момент времени

Стоп-лосс на каждой сделке

Риск, контролируемый в процентах

Отсутствие усреднения убыточных сделок

Отсутствие увеличения лотов после убытков

Результат: стабильная кривая эквити и контролируемая просадка.

ВАЛИДАЦИЯ МОНТЕ-КАРЛО (15 000 СИМУЛЯЦИЙ)

Симуляции включают:

Рандомизированную последовательность сделок

Варьирование спреда и проскальзывания

Анализ риска разорения

Ключевые результаты (риск 0.5% на сделку для наборов 1-2, 0.33% для набора 3):

НАБОР 1 | EURUSD | Риск 0.5%

Доходность: +170% | Макс. просадка: 11.02% | Просадка (P95): 26.23% | Вероятность просадки >30%: 1.62%

НАБОР 2 | EURUSD | Риск 0.5%

Доходность: +185% | Макс. просадка: 15.86% | Просадка (P95): 28.28% | Вероятность просадки >30%: 3.33%

НАБОР 3 | GBPUSD | Риск 0.33%

Доходность: +87% | Макс. просадка: 14.09% | Просадка (P95): 25.83% | Вероятность просадки >30%: 1.74%

Все наборы статистически валидированы для торговли в реальных условиях. Это подтверждает, что система не подверглась подгонке под исторические данные.

СТРАТЕГИЯ

TOP REVERSION создан для захвата разворотов цены перед открытием лондонской и нью-йоркской сессий, что позволяет избегать скачков ликвидации, вызванных волатильностью на открытии.

Базовая логика следует простой, правиловой структуре с запланированным временем входа, выведенным из повторяющегося поведения цены перед сессией.

Включены опциональные фильтры для меняющихся рыночных условий (тренд, RSI, размер свечи, сессия), но в настоящее время советник показывает наилучшие результаты с минимальной фильтрацией и чистой настройкой.

Ключевые характеристики:

Фиксированный стоп-лосс в пипсах

Настраиваемое соотношение риск/прибыль

Опциональный безубыток (Break Even)

Опциональный трейлинг-стоп

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Инструменты: EURUSD и GBPUSD (оптимизированы)

Таймфрейм: M15

Мин. депозит: $1,000 (фиксированный лот 0.01)

Рекомендуемый капитал: $2,000 – $10,000

Риск на сделку: от 0.33% до 1%

Брокер: Любой с низким спредом по EURUSD/GBPUSD

VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

Другие валютные пары также можно торговать, но советник специально оптимизирован для EURUSD и GBPUSD.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление рисками: UseFixedLot, FixedLotSize, Risk % per Trade

Спред и ордера: MaximumSpread, OrderComment, MagicNumber

Конфигурация входа: EntryHour / EntryMinute, Entry Candle Timeframe, UseReversalLogic

Управление TP/SL: StopLoss (Pips), RiskRewardRatio, CommissionPerLot

Безубыток: UseBreakEven, BreakEvenActivation (xRR)

Трейлинг-стоп: UseTrailingStop, TrailingActivation (Pips), TrailingDistance (Pips)

Фильтр тренда: UseTrendFilter, TrendTimeframe, TrendMAPeriod, TrendMAType, TrendMode

Фильтр свечи: UseCandleSizeFilter, MinCandleSize (xATR), CandleATRPeriod

Фильтр RSI: UseRSIFilter, RSITimeframe, RSIPeriod, RSIOverboughtLevel, RSIOversoldLevel

Фильтр сессии: UseSessionFilter, SessionStartHour, SessionEndHour

Защита от копирования: UseRandomDelay, MinimumDelay / MaximumDelay

Отладка: EnableDebugMode

ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ

Файл советника TOP REVERSION (.ex5)

3 оптимизированных файла параметров (.set)

Отчёт по моделированию Монте-Карло (PDF)

Бесплатные обновления

Поддержка через личные сообщения

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЁТ

Трейдеры, ищущие стабильность, а не быстрые прибыли

Пользователи проп-фирм

Инвесторы, для которых приоритет — низкая просадка

Трейдеры на M15, избегающие чрезмерной торговли

НЕ ПОДОЙДЁТ

Трейдерам, желающим быстро удвоить счёт

Тем, кто ожидает множество сделок в день

Пользователям, не способным терпеть периоды просадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам перед покупкой: отправьте личное сообщение.

Официальные ссылки:

Сигналы: в процессе настройки

Канал обновлений: в разработке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих достижений. Тесты на истории и симуляции не обеспечивают аналогичных результатов в реальной торговле. Никогда не торгуйте деньгами, потеря которых для вас неприемлема. Данный советник — инструмент для торговли, а не система, гарантирующая прибыль. Покупатели несут полную ответственность за свои инвестиционные решения.