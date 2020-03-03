TOP Reversion
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
Мультивалютная система институционального уровня с тремя оптимизированными конфигурациями. Более 15 000 симуляций Монте-Карло подтверждают её надежность.
EURUSD Набор 1 | Шарп 2.66 | Просадка 14.32% | Проф. фактор 1.26 | +232% при риске 1%
EURUSD Набор 2 | Шарп 3.71 | Просадка 13.57% | Проф. фактор 1.39 | +320% при риске 1%
GBPUSD Набор 3 | Шарп 4.14 | Просадка 14.27% | Проф. фактор 1.33 | +198% при риске 0.75%
Профессиональная архитектура: без гридов, без мартингейла, без усреднения.
Разработана для трейдеров, ищущих системы с высокой вероятностью успеха, основанные на статистической валидации.
ЦЕНА ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ: $699 (первые 20 активаций)
Обычная цена: $1399
Система институционального уровня, валидированная 15 000 симуляций Монте-Карло. Создана для трейдеров, которые ценят стабильность, а не нереалистичные обещания.
ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ МЕТРИКИ
Метрики получены с помощью тикового моделирования, без подгонки под кривую (curve fitting) и без агрессивной оптимизации.
Тестовый период: с 1 января 2022 года по настоящее время, более 2700+ сделок, простая логика параметров для избежания переоптимизации.
ПОЧЕМУ TOP REVERSION — ЭТО ИНОЕ
Большинство советников на рынке полагаются на мартингейл, грид-сетки или стратегии усреднения с высоким риском. Они могут выглядеть прибыльными, пока не потерпят катастрофическое фиаско.
TOP REVERSION следует институциональным принципам:
Одна позиция в момент времени
Стоп-лосс на каждой сделке
Риск, контролируемый в процентах
Отсутствие усреднения убыточных сделок
Отсутствие увеличения лотов после убытков
Результат: стабильная кривая эквити и контролируемая просадка.
ВАЛИДАЦИЯ МОНТЕ-КАРЛО (15 000 СИМУЛЯЦИЙ)
Симуляции включают:
Рандомизированную последовательность сделок
Варьирование спреда и проскальзывания
Анализ риска разорения
Ключевые результаты (риск 0.5% на сделку для наборов 1-2, 0.33% для набора 3):
НАБОР 1 | EURUSD | Риск 0.5%
Доходность: +170% | Макс. просадка: 11.02% | Просадка (P95): 26.23% | Вероятность просадки >30%: 1.62%
НАБОР 2 | EURUSD | Риск 0.5%
Доходность: +185% | Макс. просадка: 15.86% | Просадка (P95): 28.28% | Вероятность просадки >30%: 3.33%
НАБОР 3 | GBPUSD | Риск 0.33%
Доходность: +87% | Макс. просадка: 14.09% | Просадка (P95): 25.83% | Вероятность просадки >30%: 1.74%
Все наборы статистически валидированы для торговли в реальных условиях. Это подтверждает, что система не подверглась подгонке под исторические данные.
СТРАТЕГИЯ
TOP REVERSION создан для захвата разворотов цены перед открытием лондонской и нью-йоркской сессий, что позволяет избегать скачков ликвидации, вызванных волатильностью на открытии.
Базовая логика следует простой, правиловой структуре с запланированным временем входа, выведенным из повторяющегося поведения цены перед сессией.
Включены опциональные фильтры для меняющихся рыночных условий (тренд, RSI, размер свечи, сессия), но в настоящее время советник показывает наилучшие результаты с минимальной фильтрацией и чистой настройкой.
Ключевые характеристики:
Фиксированный стоп-лосс в пипсах
-
-
-
Опциональный трейлинг-стоп
РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Инструменты: EURUSD и GBPUSD (оптимизированы)
Таймфрейм: M15
Мин. депозит: $1,000 (фиксированный лот 0.01)
Рекомендуемый капитал: $2,000 – $10,000
Риск на сделку: от 0.33% до 1%
Брокер: Любой с низким спредом по EURUSD/GBPUSD
VPS: Рекомендуется для непрерывной работы
Другие валютные пары также можно торговать, но советник специально оптимизирован для EURUSD и GBPUSD.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Управление рисками: UseFixedLot, FixedLotSize, Risk % per Trade
Спред и ордера: MaximumSpread, OrderComment, MagicNumber
Конфигурация входа: EntryHour / EntryMinute, Entry Candle Timeframe, UseReversalLogic
Управление TP/SL: StopLoss (Pips), RiskRewardRatio, CommissionPerLot
Безубыток: UseBreakEven, BreakEvenActivation (xRR)
Трейлинг-стоп: UseTrailingStop, TrailingActivation (Pips), TrailingDistance (Pips)
Фильтр тренда: UseTrendFilter, TrendTimeframe, TrendMAPeriod, TrendMAType, TrendMode
Фильтр свечи: UseCandleSizeFilter, MinCandleSize (xATR), CandleATRPeriod
Фильтр RSI: UseRSIFilter, RSITimeframe, RSIPeriod, RSIOverboughtLevel, RSIOversoldLevel
Фильтр сессии: UseSessionFilter, SessionStartHour, SessionEndHour
Защита от копирования: UseRandomDelay, MinimumDelay / MaximumDelay
Отладка: EnableDebugMode
ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ
Файл советника TOP REVERSION (.ex5)
3 оптимизированных файла параметров (.set)
Отчёт по моделированию Монте-Карло (PDF)
Бесплатные обновления
Поддержка через личные сообщения
ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЁТ
Трейдеры, ищущие стабильность, а не быстрые прибыли
Пользователи проп-фирм
Инвесторы, для которых приоритет — низкая просадка
Трейдеры на M15, избегающие чрезмерной торговли
НЕ ПОДОЙДЁТ
-
-
-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам перед покупкой: отправьте личное сообщение.
Официальные ссылки:
Сигналы: в процессе настройки
Канал обновлений: в разработке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих достижений. Тесты на истории и симуляции не обеспечивают аналогичных результатов в реальной торговле. Никогда не торгуйте деньгами, потеря которых для вас неприемлема. Данный советник — инструмент для торговли, а не система, гарантирующая прибыль. Покупатели несут полную ответственность за свои инвестиционные решения.