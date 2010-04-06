ASHI ENGINE - USDJPY H1

Институциональная система с профессиональной количественной валидацией. Более 15 000 симуляций Монте-Карло подтверждают ее устойчивость.

Коэффициент Шарпа 2,21 | Фактор восстановления 6,75 | Максимальная просадка 9,12% | Профит-фактор 1,37

Профессиональная архитектура без сетки, мартингейла и усреднения позиций.

Разработана для трейдеров, ищущих системы с ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ.

ЦЕНА

Цена для первых пользователей: $499 (первые 20 активаций)

Обычная цена: $999

Институциональная система, валидированная 15 000 симуляций Монте-Карло. Разработана для трейдеров, которые ценят стабильность выше нереалистичных обещаний.

ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТРИКИ

Бэктест: 3.11 года | 913 сделок | Качество истории 100%

Коэффициент Шарпа: 2.21

Фактор восстановления: 6.75

Профит-фактор: 1.37

Максимальная просадка: 9.12%

Чистая прибыль: +141.97%

Линейная корреляция: 0.97

Эти метрики получены из бэктеста с тиковым моделированием, без агрессивной оптимизации или подгонки кривой.

ПОЧЕМУ ASHI ENGINE ОТЛИЧАЕТСЯ

Большинство советников на Маркете используют Мартингейл или Сетку. Эти техники могут показывать привлекательные кривые эквити до катастрофического сбоя.

ASHI ENGINE работает на институциональных принципах:

Одна позиция одновременно

Stop Loss в каждой сделке

Риск, контролируемый ATR

Без усреднения убытков

Без удвоения лотов после убытков

Результат — стабильная кривая эквити с контролируемой просадкой.

ВАЛИДАЦИЯ МОНТЕ-КАРЛО

Система прошла 15 000 случайных симуляций, включая:

Изменение последовательности сделок

Изменение спреда и проскальзывания

Анализ риска разорения

Ключевые результаты:

Вероятность прибыли: 99.96%

Вероятность просадки > 20%: 7.61%

Вероятность просадки > 30%: 0.50%

Эта валидация подтверждает, что система не переоптимизирована.

СТРАТЕГИЯ

ASHI ENGINE использует передовые системы фильтрации рыночного шума для идентификации состояний тренда с высокой вероятностью и подтверждает каждый вход на протяжении нескольких свечей, отсекая случайные движения. Выход оптимизирован для захвата максимального движения каждого импульса без подверженности ненужным откатам.

Характеристики:

Динамический Stop Loss на основе ATR

Настраиваемое соотношение Риск/Прибыль

Опциональный безубыток (Break Even)

Опциональный трейлинг-стоп

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Символ: USDJPY (оптимизирован)

Таймфрейм: H1

Минимальный депозит: $500 (фиксированный лот 0.01)

Рекомендуемый депозит: $1,000 - $5,000

Риск на сделку: 0.5% - 1%

Брокер: Любой с низким спредом по USDJPY

VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

Можно торговать другими валютными парами, но EA разработан для USDJPY.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление риском:

UseFixedLot: Использовать фиксированный лот или процент риска

FixedLotSize: Размер фиксированного лота

RiskPercent: Процент риска на сделку

Stop Loss и Take Profit:

ATR_Multiplier: Множитель ATR для Stop Loss

RR_Ratio: Соотношение Риск/Прибыль

Трейлинг-стоп:

UseTrailingStop: Включить/выключить

TrailingActivationPips: Пипсы для активации

TrailingDistancePips: Расстояние трейлинга в пипсах

Безубыток (Break Even):

UseBreakEven: Включить/выключить

BreakEvenActivationPips: Пипсы для активации

BreakEvenProfitPips: Пипсы гарантированной прибыли

Защита от копирования:

UseRandomDelay: Случайная задержка при входе

RandomDelayMin/Max: Диапазон задержки в секундах

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

Файл советника ASHI ENGINE (.ex5)

Файл .set с оптимизированными параметрами

Отчет по валидации Монте-Карло в PDF

Бесплатные обновления

Поддержка по личным сообщениям

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

Трейдеры, ищущие стабильность, а не быстрые результаты

Пользователи проп-счетов (Prop Firms)

Инвесторы, приоритет которых — низкая просадка

Трейдеры, работающие на H1 без чрезмерного трейдинга

ДЛЯ КОГО НЕ ПОДХОДИТ

Трейдеры, ищущие быстрого удвоения счета

Пользователи, ожидающие множества сделок в день

Лица, не принимающие периоды просадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы перед покупкой: отправьте личное сообщение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) – ASHI Engine

Какую стратегию использует ASHI Engine?

ASHI Engine — это трендовая система, основанная на анализе цены с использованием Heikin Ashi и скользящих средних. EA торгует только при выполнении условий четкого выстроенного импульса. Не использует сложные паттерны или искусственные фильтры, снижающие устойчивость.

На каком рынке и таймфрейме рекомендуется его использовать?

Рекомендуемая пара: USDJPY

Оптимальный таймфрейм: H1

Это комбинация с лучшими показателями стабильности, сниженной просадкой и согласованностью в долгосрочных тестах.

Нужно ли что-то настраивать? Это "Plug & Play"?

Да, это "Plug & Play".

Включает рекомендуемый официальный сет файл, который можно загрузить напрямую. Большинству пользователей не требуется изменять какие-либо переменные.

Как осуществляется управление риском?

EA использует процентный риск на сделку.

Основные параметры:

Risk % of Balance по умолчанию 0.6%

SL и TP определены с помощью ATR

Включены опции безубытка (Break Even)

Использует ли он сетку, мартингейл, хеджирование или усреднение?

Нет.

ASHI Engine не использует мартингейл, сетку, обратный мартингейл, восстановление или усреднение.

Каждая сделка независима.

Трейлинг-стоп используется всегда?

Нет.

Трейлинг-стоп доступен, но не является частью официальной конфигурации, поскольку снижает эффективность стратегии. Предоставляется для тех, кто хочет настроить управление выходом по-своему.

Какой минимальный капитал рекомендуется?

Стандартный счет: 300–500 USD

Для проп-счетов: использовать рекомендованный риск (0.3–0.6%).

Какой тип счета лучше?

Счета с:

Низким спредом

Стабильным исполнением

VPS, близким к серверу вашего брокера

EA устойчив и не зависит от специальных условий.

С какой частотой он торгует?

ASHI Engine — консервативная система. Торгует только при наличии четкого и подтвержденного тренда.

Это подразумевает:

Умеренную частоту

Меньше шума

Контролируемую просадку

Могу ли я использовать его на нескольких парах?

Технически да, но официальная конфигурация покрывает только USDJPY H1.

Для других пар рекомендуется проводить индивидуальную оптимизацию.

Включена ли защита от копирования?

Да, включены внутренние функции защиты от копирования сделок, позволяющие использовать с Prop Firms. Не влияет на производительность или конечного пользователя.

Как проверялась устойчивость советника?

Советник был проверен с помощью:

Обширных бэктестов

Многолетних исторических данных

Тестов на устойчивость параметров

Симуляций с вариацией спреда и неблагоприятными условиями

Без переоптимизации или ненадежных фильтров.

Подходит ли он для проп-счетов?

Да.

Стратегия ориентирована на контролируемый риск, сдержанную просадку и операционную стабильность, что делает ее пригодной для таких счетов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Трейдинг сопряжен с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Показанные результаты основаны на исторических бэктестах и симуляциях, что не гарантирует их повторения в реальных рыночных условиях. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с этим риски, и никогда не вкладывайте деньги, которые не можете позволить себе потерять. Этот советник является инструментом для помощи в трейдинге, а не системой с гарантированной прибылью. Покупатель несет единоличную ответственность за свои инвестиционные решения.