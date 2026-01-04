Macd Ribbon PRO
- Индикаторы
- Ali Gokalp
- Версия: 18.4
- Активации: 5
«MACD Ribbon Dynamic PRO: Превратите волатильность в тренд»
Краткое описание:
«Не полагайтесь на одну линию. Увидьте глубину рынка. Индикатор следования за трендом нового поколения, оптимизированный для биткоина, золота и Форекс, без ошибок спреда».
Подробная информация о продукте:
🚀 Почему MACD Ribbon Dynamic?
Стандартные индикаторы выдают ложные сигналы на активах с высокой волатильностью, таких как биткоин или золото.
MACD Ribbon Dynamic использует многоуровневый алгоритм для фильтрации рыночного шума.
🔥 Ключевые особенности:
Многоуровневый анализ: Увидьте истинную силу тренда с помощью более 50 динамических аналитических линий вместо одного сигнала.
Криптовалютная совместимость (High Value Fix): Специальный алгоритм, работающий без математических ошибок даже на таких активах, как BTCUSD на уровне 100 000 долларов.
Технология без спреда: Чистый расчет, сфокусированный на цене закрытия, не подверженный влиянию расширения спреда.
Сила тренда: входите в тренд, когда полосы расширяются, фиксируйте прибыль, когда они сужаются.
📊 С какими валютными парами работает лучше всего? Специально протестировано на активах с высокой волатильностью и трендовой структурой:
Криптовалюты: BTCUSD (отличная совместимость)
Товары: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), нефть Brent
Форекс: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
🔔 Интеллектуальная система оповещений: получайте мгновенные мобильные уведомления и звуковые оповещения при изменении направления движения. Не нужно ждать перед экраном.