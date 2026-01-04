Macd Ribbon PRO

«MACD Ribbon Dynamic PRO: Превратите волатильность в тренд»

Краткое описание:
«Не полагайтесь на одну линию. Увидьте глубину рынка. Индикатор следования за трендом нового поколения, оптимизированный для биткоина, золота и Форекс, без ошибок спреда».

Подробная информация о продукте:
🚀 Почему MACD Ribbon Dynamic?
Стандартные индикаторы выдают ложные сигналы на активах с высокой волатильностью, таких как биткоин или золото.
MACD Ribbon Dynamic использует многоуровневый алгоритм для фильтрации рыночного шума.

🔥 Ключевые особенности:

Многоуровневый анализ: Увидьте истинную силу тренда с помощью более 50 динамических аналитических линий вместо одного сигнала.

Криптовалютная совместимость (High Value Fix): Специальный алгоритм, работающий без математических ошибок даже на таких активах, как BTCUSD на уровне 100 000 долларов.

Технология без спреда: Чистый расчет, сфокусированный на цене закрытия, не подверженный влиянию расширения спреда.

Сила тренда: входите в тренд, когда полосы расширяются, фиксируйте прибыль, когда они сужаются.

📊 С какими валютными парами работает лучше всего? Специально протестировано на активах с высокой волатильностью и трендовой структурой:

Криптовалюты: BTCUSD (отличная совместимость)

Товары: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), нефть Brent

Форекс: GBPUSD, EURUSD, USDJPY

🔔 Интеллектуальная система оповещений: получайте мгновенные мобильные уведомления и звуковые оповещения при изменении направления движения. Не нужно ждать перед экраном.
Другие продукты этого автора
PATO Matrix Candle Hunter
Ali Gokalp
Индикаторы
PATO Matrix (Candle Hunter) — Профессиональный анализатор цен с 5 таймфреймами Краткое описание: Получите моментальный снимок рынка в одном окне! Отслеживайте силу тренда одновременно на 5 разных таймфреймах. Специальный алгоритм анализа ценового действия для пар BTC, золото и Форекс. Подробное описание: Обычные индикаторы работают медленно. PATO Matrix Pro использует специальный алгоритм анализа ценового действия, который анализирует борьбу «быков и медведей» внутри свечных графиков. Позво
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв