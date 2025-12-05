Rare Spear MT5
- Индикаторы
- Hasanboy Beknazarov
- Версия: 2.20
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 10
Этот индикатор — простой, но очень надёжный определитель направления тренда, созданный для трейдеров, которые предпочитают чистые и точные сигналы без лишнего шума на графике.
Основные особенности
-
Стрелки для определения тренда – чёткие сигналы Buy/Sell, основанные на ценовом движении и трендовом потоке.
-
Редкие, но точные сигналы – обычно около 1 сигнала в день, но с высокой точностью.
-
Встроенные сигналы выхода – стрелки Exit показывают оптимальный момент для закрытия сделки.
-
Без перерисовки – стрелки остаются на месте после появления.
-
Буферы индикатора – подходят для создания собственных инструментов или интеграции в советники.
-
Оповещения – всплывающие, звуковые и push-уведомления.
-
Регулируемый размер стрелок – полностью настраиваемый внешний вид.
-
Идеален для создания советников – советнику на основе индикатора не нужны SL/TP.
Стрелка Exit полностью достаточно для закрытия сделки и предотвращения длительных просадок.
-
Разработан на основе 11+ лет опыта MQL – один из лучших reward-ratio, которые я видел.
Точность сигналов: ~70% прибыльных / 30% убыточных.
-
Без нереальных обещаний – никакого хайпа и рекламы.
Просто протестируйте индикатор на своём графике.
Рекомендуемые символы
AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.
Рекомендуемые таймфреймы
M5 и M15.
Нужна версия для MT4 или советник на основе индикатора?
Свяжитесь со мной.
