Rare Spear MT5

Этот индикатор — простой, но очень надёжный определитель направления тренда, созданный для трейдеров, которые предпочитают чистые и точные сигналы без лишнего шума на графике.

Основные особенности

  • Стрелки для определения тренда – чёткие сигналы Buy/Sell, основанные на ценовом движении и трендовом потоке.

  • Редкие, но точные сигналы – обычно около 1 сигнала в день, но с высокой точностью.

  • Встроенные сигналы выхода – стрелки Exit показывают оптимальный момент для закрытия сделки.

  • Без перерисовки – стрелки остаются на месте после появления.

  • Буферы индикатора – подходят для создания собственных инструментов или интеграции в советники.

  • Оповещения – всплывающие, звуковые и push-уведомления.

  • Регулируемый размер стрелок – полностью настраиваемый внешний вид.

  • Идеален для создания советников – советнику на основе индикатора не нужны SL/TP.
    Стрелка Exit полностью достаточно для закрытия сделки и предотвращения длительных просадок.

  • Разработан на основе 11+ лет опыта MQL – один из лучших reward-ratio, которые я видел.
    Точность сигналов: ~70% прибыльных / 30% убыточных.

  • Без нереальных обещаний – никакого хайпа и рекламы.
    Просто протестируйте индикатор на своём графике.

Рекомендуемые символы

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Рекомендуемые таймфреймы

M5 и M15.

Нужна версия для MT4 или советник на основе индикатора?

Свяжитесь со мной.


Фильтр:
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.05 22:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Hasanboy Beknazarov
142276
Ответ разработчика Hasanboy Beknazarov 2025.12.06 06:12
Thank you for purchasing my product and leaving a positive review. I truly appreciate it, and as my very first buyer, I would be happy to send you a bonus. Please feel free to contact me if you’d like it.
Ответ на отзыв