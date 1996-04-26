SC Bolt T800 MT4

SC Bolt T-800 для MT4

Определяйте тренд раньше других 

Большинство трендовых индикаторов реагируют только после того, как рынок уже совершил движение.

SC Bolt T-800 разработан для выявления сильного рыночного импульса в самом начале нового тренда, при этом оставаясь на 100% без перерисовки.

Каждый сигнал Buy и Sell формируется только один раз, в момент открытия новой свечи, и никогда не исчезает, не смещается и не пересчитывается.

Индикатор создан для внутридневных трейдеров, которым нужны чистые графики, быстрые решения и реальные торговые инструменты вместо маркетинговых обещаний.

Почему стоит выбрать SC Bolt T-800?

✔ 100% без перерисовки

✔ Раннее определение тренда

✔ Сигналы Buy и Sell на основе рыночного импульса

✔ Автоматическое определение Stop-Loss и трёх уровней Take-Profit

✔ Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto

✔ Чистые и легко читаемые графики

✔ Удобные iCustom-буферы для разработчиков

✔ Неограниченная Demo-версия для MT5 Strategy Tester

Создан для настоящих трейдеров

Важно! В целях соблюдения прав интеллектуальной собственности мы внесли в индикатор несколько частичных изменений и обновлений. 

Как работает индикатор 

SC Bolt T-800 не является Expert Advisor.

Он не обещает автоматическую прибыль или нереалистичную доходность.

Вместо этого индикатор помогает трейдерам, торгующим вручную, своевременно находить тренды с сильным импульсом и сопровождать сделки с заранее рассчитанными уровнями Stop-Loss и Take-Profit.

Все торговые решения остаются полностью под вашим контролем.

Принцип работы

Индикатор непрерывно анализирует рыночный импульс.

Когда начинается потенциальный тренд, SC Bolt T-800 мгновенно формирует:

• сигнал Buy или Sell

• уровень Stop-Loss

• три уровень Take-Profit

• уведомления (звук и другие виды оповещений)

Все расчёты выполняются автоматически в момент открытия новой свечи.

Никаких дополнительных индикаторов.

Никаких сложных настроек.

Только понятные и своевременные торговые решения.

100% без перерисовки

Это одна из важнейших особенностей индикатора.

Сигнал подтверждается только после закрытия свечи и отображается при открытии следующей.

После появления сигнал никогда не будет:

• перерисовываться

• исчезать

• смещаться

• пересчитываться

История графика всегда отображает именно те сигналы, которые были получены в реальном времени.

Автоматическое сопровождение сделки

Каждый сигнал включает:

• 1 уровень Stop-Loss

• TP1

• TP2

• TP3

Это позволяет сразу открывать сделку без ручного расчёта уровней риска.

Наглядное отображение сигналов

SC Bolt T-800 разработан таким образом, чтобы смена тренда была заметна мгновенно.

Вместо обычных стрелок используются уникальные визуальные эффекты и наглядное отображение торговых целей, благодаря чему ключевые рыночные события легко распознаются с первого взгляда, а график остаётся чистым и удобным для анализа. 

Лучше всего подходит для 

Рынки:
 
• Forex 

• Gold

• Indices

• Crypto

Рекомендуемые таймфреймы 

• M5

• M15

• M30

• H1

Идеально подходит для 

✓ Внутридневных трейдеров

✓ Сторонников трендовой торговли

✓ Трейдеров Price Action

✓ Трейдеров, торгующих вручную

✓ Разработчиков Expert Advisors

Полная совместимость с Expert Advisors 

Все сигналы Buy и Sell доступны через стандартные буферы iCustom.

Если вы разрабатываете Expert Advisors или автоматические торговые системы, интеграция SC Bolt T-800 будет простой, удобной и надёжной.

Неограниченная Demo-версия 

Demo-версия полностью функциональна в MT5 Strategy Tester.

Вы сможете оценить:

• своевременность сигналов

• качество определения тренда

• расположение Stop-Loss и Take-Profit

• результаты на исторических данных

Ограничений по времени нет.

Проверьте индикатор на любом символе и таймфрейме, прежде чем принимать решение.

Прозрачность прежде всего  

Я считаю, что каждый трейдер должен самостоятельно оценивать качество индикатора, а не полагаться на маркетинговые заявления.

Скачайте Demo-версию, тщательно протестируйте её и сделайте собственные выводы на основе своего торгового опыта.

О разработчике 

SC Bolt T-800 создан профессиональным MQL-разработчиком с более чем 11-летним опытом разработки для MT4/MT5 и портфолио из более чем 3000 пользовательских индикаторов и Expert Advisors, созданных для трейдеров по всему миру.

Этот индикатор основан на практическом опыте разработки торговых решений, а не создан маркетинговым агентством.

Примечания к версиям

Будущие обновления будут направлены на дальнейшее улучшение удобства использования, визуального оформления и совместимости, при этом неизменной останется основная философия индикатора:

Раннее определение тренда. Нулевая перерисовка. Простое принятие торговых решений.


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Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
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SC Bolt T800
Hasanboy Beknazarov
5 (1)
Индикаторы
SC Bolt T-800 для MT5 Определяйте тренд раньше других  Большинство трендовых индикаторов реагируют только после того, как рынок уже совершил движение. SC Bolt T-800 разработан для выявления сильного рыночного импульса в самом начале нового тренда, при этом оставаясь на 100% без перерисовки . Каждый сигнал Buy и Sell формируется только один раз, в момент открытия новой свечи, и никогда не исчезает, не смещается и не пересчитывается. Индикатор создан для внутридневных трейдеров, которым нужны чис
Rare Spear
Hasanboy Beknazarov
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Этот индикатор — простой, но очень надёжный определитель направления тренда, созданный для трейдеров, которые предпочитают чистые и точные сигналы без лишнего шума на графике. Основные особенности Стрелки для определения тренда – чёткие сигналы Buy/Sell, основанные на ценовом движении и трендовом потоке. Редкие, но точные сигналы – обычно около 1 сигнала в день, но с высокой точностью. Встроенные сигналы выхода – стрелки Exit показывают оптимальный момент для закрытия сделки. Без перерисовки – с
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Hasanboy Beknazarov
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Примечание разработчика Я являюсь разработчиком MQL4/5 более 11 лет. Я никогда не был сосредоточен на продаже индикаторов, но стабильное положительное соотношение win/loss этой системы действительно меня удивило (включая мой индикатор Rare Spear). Именно поэтому я решил выпустить его. Вся логика, структура и авторство полностью принадлежат мне. Я не даю никаких обещаний — пожалуйста, протестируйте индикатор самостоятельно и сделайте собственные выводы. Почему этот индикатор отличается Внимание
SC Trend Pro MT4
Hasanboy Beknazarov
Индикаторы
SC Trend Pro for MT4 Catch the Trend Before Everyone Else Most trend-following indicators react only after the market has already moved. SC Trend Pro  was built to identify strong market momentum at the very beginning of a new trend while remaining 100% non-repainting . Every Buy and Sell signal is generated only once, at the opening of a new candle, and will never disappear, move, or recalculate. Designed for intraday traders who want clean charts, fast decisions, and realistic trading tools in
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Hasanboy Beknazarov
5 (1)
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