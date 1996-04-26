SC Bolt T800 MT4
- Индикаторы
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Hasanboy BeknazarovСоздать новую работу для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=skilful_coder
- Версия: 1.61
- Обновлено: 26 июля 2026
- Активации: 5
SC Bolt T-800 для MT4
Определяйте тренд раньше других
Большинство трендовых индикаторов реагируют только после того, как рынок уже совершил движение.
SC Bolt T-800 разработан для выявления сильного рыночного импульса в самом начале нового тренда, при этом оставаясь на 100% без перерисовки.
Каждый сигнал Buy и Sell формируется только один раз, в момент открытия новой свечи, и никогда не исчезает, не смещается и не пересчитывается.
Индикатор создан для внутридневных трейдеров, которым нужны чистые графики, быстрые решения и реальные торговые инструменты вместо маркетинговых обещаний.
Почему стоит выбрать SC Bolt T-800?
✔ 100% без перерисовки
✔ Раннее определение тренда
✔ Сигналы Buy и Sell на основе рыночного импульса
✔ Автоматическое определение Stop-Loss и трёх уровней Take-Profit
✔ Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto
✔ Чистые и легко читаемые графики
✔ Удобные iCustom-буферы для разработчиков
✔ Неограниченная Demo-версия для MT5 Strategy TesterСоздан для настоящих трейдеров
Важно! В целях соблюдения прав интеллектуальной собственности мы внесли в индикатор несколько частичных изменений и обновлений.
Как работает индикатор
SC Bolt T-800 не является Expert Advisor.
Он не обещает автоматическую прибыль или нереалистичную доходность.
Вместо этого индикатор помогает трейдерам, торгующим вручную, своевременно находить тренды с сильным импульсом и сопровождать сделки с заранее рассчитанными уровнями Stop-Loss и Take-Profit.
Все торговые решения остаются полностью под вашим контролем.
Принцип работы
Индикатор непрерывно анализирует рыночный импульс.
Когда начинается потенциальный тренд, SC Bolt T-800 мгновенно формирует:
• сигнал Buy или Sell
• уровень Stop-Loss
• три уровень Take-Profit
• уведомления (звук и другие виды оповещений)
Все расчёты выполняются автоматически в момент открытия новой свечи.
Никаких дополнительных индикаторов.
Никаких сложных настроек.
Только понятные и своевременные торговые решения.
100% без перерисовки
Это одна из важнейших особенностей индикатора.
Сигнал подтверждается только после закрытия свечи и отображается при открытии следующей.
После появления сигнал никогда не будет:
• перерисовываться
• исчезать
• смещаться
• пересчитываться
История графика всегда отображает именно те сигналы, которые были получены в реальном времени.
Автоматическое сопровождение сделки
Каждый сигнал включает:
• 1 уровень Stop-Loss
• TP1
• TP2
• TP3
Это позволяет сразу открывать сделку без ручного расчёта уровней риска.
Наглядное отображение сигналов
SC Bolt T-800 разработан таким образом, чтобы смена тренда была заметна мгновенно.
Вместо обычных стрелок используются уникальные визуальные эффекты и наглядное отображение торговых целей, благодаря чему ключевые рыночные события легко распознаются с первого взгляда, а график остаётся чистым и удобным для анализа.
Лучше всего подходит для
Рынки:
• Forex
• Gold
• Indices
• Crypto
Рекомендуемые таймфреймы
• M5
• M15
• M30
• H1
Идеально подходит для
✓ Внутридневных трейдеров
✓ Сторонников трендовой торговли
✓ Трейдеров Price Action
✓ Трейдеров, торгующих вручную
✓ Разработчиков Expert Advisors
Полная совместимость с Expert Advisors
Все сигналы Buy и Sell доступны через стандартные буферы iCustom.
Если вы разрабатываете Expert Advisors или автоматические торговые системы, интеграция SC Bolt T-800 будет простой, удобной и надёжной.
Неограниченная Demo-версия
Demo-версия полностью функциональна в MT5 Strategy Tester.
Вы сможете оценить:
• своевременность сигналов
• качество определения тренда
• расположение Stop-Loss и Take-Profit
• результаты на исторических данных
Ограничений по времени нет.
Проверьте индикатор на любом символе и таймфрейме, прежде чем принимать решение.
Прозрачность прежде всего
Я считаю, что каждый трейдер должен самостоятельно оценивать качество индикатора, а не полагаться на маркетинговые заявления.
Скачайте Demo-версию, тщательно протестируйте её и сделайте собственные выводы на основе своего торгового опыта.
О разработчике
SC Bolt T-800 создан профессиональным MQL-разработчиком с более чем 11-летним опытом разработки для MT4/MT5 и портфолио из более чем 3000 пользовательских индикаторов и Expert Advisors, созданных для трейдеров по всему миру.
Этот индикатор основан на практическом опыте разработки торговых решений, а не создан маркетинговым агентством.
Примечания к версиям
Будущие обновления будут направлены на дальнейшее улучшение удобства использования, визуального оформления и совместимости, при этом неизменной останется основная философия индикатора:
Раннее определение тренда. Нулевая перерисовка. Простое принятие торговых решений.