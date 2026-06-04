SC Bolt T800

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SC Bolt T-800 для MT5

Определяйте тренд раньше других 

Большинство трендовых индикаторов реагируют только после того, как рынок уже совершил движение.

SC Bolt T-800 разработан для выявления сильного рыночного импульса в самом начале нового тренда, при этом оставаясь на 100% без перерисовки.

Каждый сигнал Buy и Sell формируется только один раз, в момент открытия новой свечи, и никогда не исчезает, не смещается и не пересчитывается.

Индикатор создан для внутридневных трейдеров, которым нужны чистые графики, быстрые решения и реальные торговые инструменты вместо маркетинговых обещаний.

Почему стоит выбрать SC Bolt T-800?

✔ 100% без перерисовки

✔ Раннее определение тренда

✔ Сигналы Buy и Sell на основе рыночного импульса

✔ Автоматическое определение Stop-Loss и трёх уровней Take-Profit

✔ Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto

✔ Чистые и легко читаемые графики

✔ Удобные iCustom-буферы для разработчиков

✔ Неограниченная Demo-версия для MT5 Strategy Tester

Создан для настоящих трейдеров

Важно! В целях соблюдения прав интеллектуальной собственности мы внесли в индикатор несколько частичных изменений и обновлений. 

Как работает индикатор 

SC Bolt T-800 не является Expert Advisor.

Он не обещает автоматическую прибыль или нереалистичную доходность.

Вместо этого индикатор помогает трейдерам, торгующим вручную, своевременно находить тренды с сильным импульсом и сопровождать сделки с заранее рассчитанными уровнями Stop-Loss и Take-Profit.

Все торговые решения остаются полностью под вашим контролем.

Принцип работы

Индикатор непрерывно анализирует рыночный импульс.

Когда начинается потенциальный тренд, SC Bolt T-800 мгновенно формирует:

• сигнал Buy или Sell

• уровень Stop-Loss

• три уровень Take-Profit

• уведомления (звук и другие виды оповещений)

Все расчёты выполняются автоматически в момент открытия новой свечи.

Никаких дополнительных индикаторов.

Никаких сложных настроек.

Только понятные и своевременные торговые решения.

100% без перерисовки

Это одна из важнейших особенностей индикатора.

Сигнал подтверждается только после закрытия свечи и отображается при открытии следующей.

После появления сигнал никогда не будет:

• перерисовываться

• исчезать

• смещаться

• пересчитываться

История графика всегда отображает именно те сигналы, которые были получены в реальном времени.

Автоматическое сопровождение сделки

Каждый сигнал включает:

• 1 уровень Stop-Loss

• TP1

• TP2

• TP3

Это позволяет сразу открывать сделку без ручного расчёта уровней риска.

Наглядное отображение сигналов

SC Bolt T-800 разработан таким образом, чтобы смена тренда была заметна мгновенно.

Вместо обычных стрелок используются уникальные визуальные эффекты и наглядное отображение торговых целей, благодаря чему ключевые рыночные события легко распознаются с первого взгляда, а график остаётся чистым и удобным для анализа. 

Лучше всего подходит для 

Рынки:
 
• Forex 

• Gold

• Indices

• Crypto

Рекомендуемые таймфреймы 

• M5

• M15

• M30

• H1

Идеально подходит для 

✓ Внутридневных трейдеров

✓ Сторонников трендовой торговли

✓ Трейдеров Price Action

✓ Трейдеров, торгующих вручную

✓ Разработчиков Expert Advisors

Полная совместимость с Expert Advisors 

Все сигналы Buy и Sell доступны через стандартные буферы iCustom.

Если вы разрабатываете Expert Advisors или автоматические торговые системы, интеграция SC Bolt T-800 будет простой, удобной и надёжной.

Неограниченная Demo-версия 

Demo-версия полностью функциональна в MT5 Strategy Tester.

Вы сможете оценить:

• своевременность сигналов

• качество определения тренда

• расположение Stop-Loss и Take-Profit

• результаты на исторических данных

Ограничений по времени нет.

Проверьте индикатор на любом символе и таймфрейме, прежде чем принимать решение.

Прозрачность прежде всего  

Я считаю, что каждый трейдер должен самостоятельно оценивать качество индикатора, а не полагаться на маркетинговые заявления.

Скачайте Demo-версию, тщательно протестируйте её и сделайте собственные выводы на основе своего торгового опыта.

О разработчике 

SC Bolt T-800 создан профессиональным MQL-разработчиком с более чем 11-летним опытом разработки для MT4/MT5 и портфолио из более чем 3000 пользовательских индикаторов и Expert Advisors, созданных для трейдеров по всему миру.

Этот индикатор основан на практическом опыте разработки торговых решений, а не создан маркетинговым агентством.

Примечания к версиям

Будущие обновления будут направлены на дальнейшее улучшение удобства использования, визуального оформления и совместимости, при этом неизменной останется основная философия индикатора:

Раннее определение тренда. Нулевая перерисовка. Простое принятие торговых решений.


Отзывы 1
Darkzy
46
Darkzy 2026.06.14 23:33 
 

Hello, the indicator is impressive and very accurate. You can tell that the creator has done an excellent job. To thank you, I'm giving you a 5-star rating. ⭐⭐⭐⭐⭐

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Фильтр:
Darkzy
46
Darkzy 2026.06.14 23:33 
 

Hello, the indicator is impressive and very accurate. You can tell that the creator has done an excellent job. To thank you, I'm giving you a 5-star rating. ⭐⭐⭐⭐⭐

Hasanboy Beknazarov
147011
Ответ разработчика Hasanboy Beknazarov 2026.06.15 00:28
Hello, thank you for your purchase and the 5-star review, I truly appreciate it. I am always ready to help if you need anything. I wish you successful and profitable trading!
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