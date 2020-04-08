Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Чистая Профессиональная Торговая Система

ЧИСТЫЙ ДИЗАЙН. КАЧЕСТВЕННЫЕ СИГНАЛЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

TrendVision Pro - это профессиональный индикатор анализа тренда с чистым современным интерфейсом, который не загромождает ваши графики.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Умные Качественные Стрелки - Только высоковероятные сигналы покупки/продажи с многофакторным подтверждением
• Мультитаймфреймовая Панель - Анализ тренда в реальном времени на M15, H1, H4 и D1
• Автоматические Уровни Фибоначчи - Автоматический расчет ключевых уровней коррекции (38.2%, 50%, 61.8%)
• Профессиональная Панель - Компактная, легко читаемая панель показывает силу тренда и выравнивание MTF
• Без Перерисовки - Все сигналы появляются на закрытии бара, полностью надежны для бэктестинга
• Подтверждение Объемом - Фильтрует слабые сигналы, требуя объем выше среднего
• Чистый Визуальный Дизайн - Профессиональные цвета, не перегружает, приятен для глаз
• Продвинутые Оповещения - Звуковые, email и push-уведомления об изменении тренда
• Поддержка/Сопротивление - Автоматическое определение ключевых ценовых уровней
• Полосы Волатильности - Полосы на основе ATR для оценки волатильности рынка

ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:
В отличие от перегруженных индикаторов, показывающих стрелки на каждом баре, TrendVision Pro фокусируется на КАЧЕСТВЕ, а не КОЛИЧЕСТВЕ. Продвинутая фильтрация гарантирует, что вы видите только сильные подтвержденные торговые установки.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
✓ Внутридневных трейдеров, ищущих четкие сигналы
✓ Свинг-трейдеров, нуждающихся в подтверждении на нескольких таймфреймах
✓ Начинающих, желающих понятные сигналы
✓ Профессионалов, требующих институционального качества
✓ Всех рынков: Форекс, акции, крипто, индексы
