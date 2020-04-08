Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Sistema de Trading Profesional y Limpio





DISEÑO LIMPIO. SEÑALES DE CALIDAD. RESULTADOS PROFESIONALES.





TrendVision Pro es un indicador profesional de análisis de tendencias con una interfaz limpia y moderna que no satura tus gráficos.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Flechas Inteligentes de Calidad - Solo señales de compra/venta de alta probabilidad con confirmación multifactorial

• Panel Multitemporal - Análisis de tendencia en tiempo real en marcos M15, H1, H4 y D1

• Niveles Fibonacci Automáticos - Cálculo automático de niveles clave de retroceso (38.2%, 50%, 61.8%)

• Panel Profesional - Panel compacto y fácil de leer que muestra la fuerza de la tendencia y alineación MTF

• Sin Repintado - Todas las señales aparecen al cierre de la vela, totalmente confiable para backtesting

• Confirmación de Volumen - Filtra señales débiles requiriendo volumen superior al promedio

• Diseño Visual Limpio - Colores profesionales, no abrumador, agradable a la vista

• Alertas Avanzadas - Notificaciones de sonido, email y push para cambios de tendencia

• Soporte/Resistencia - Detección automática de niveles clave de precio

• Bandas de Volatilidad - Bandas basadas en ATR para medir la volatilidad del mercado





LO QUE LO HACE DIFERENTE:

A diferencia de los indicadores saturados que muestran flechas en cada vela, TrendVision Pro se enfoca en CALIDAD sobre CANTIDAD. El filtrado avanzado garantiza que solo veas configuraciones de trading fuertes y confirmadas.





PERFECTO PARA:

✓ Traders intradía que buscan señales claras

✓ Traders de swing que necesitan confirmación multitemporal

✓ Principiantes que quieren señales fáciles de entender

✓ Profesionales que exigen calidad institucional

✓ Todos los mercados: Forex, acciones, cripto, índices