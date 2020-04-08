Trend Vision Pro
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TrendVision Pro - Sistema de Trading Profesional y Limpio
DISEÑO LIMPIO. SEÑALES DE CALIDAD. RESULTADOS PROFESIONALES.
TrendVision Pro es un indicador profesional de análisis de tendencias con una interfaz limpia y moderna que no satura tus gráficos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Flechas Inteligentes de Calidad - Solo señales de compra/venta de alta probabilidad con confirmación multifactorial
• Panel Multitemporal - Análisis de tendencia en tiempo real en marcos M15, H1, H4 y D1
• Niveles Fibonacci Automáticos - Cálculo automático de niveles clave de retroceso (38.2%, 50%, 61.8%)
• Panel Profesional - Panel compacto y fácil de leer que muestra la fuerza de la tendencia y alineación MTF
• Sin Repintado - Todas las señales aparecen al cierre de la vela, totalmente confiable para backtesting
• Confirmación de Volumen - Filtra señales débiles requiriendo volumen superior al promedio
• Diseño Visual Limpio - Colores profesionales, no abrumador, agradable a la vista
• Alertas Avanzadas - Notificaciones de sonido, email y push para cambios de tendencia
• Soporte/Resistencia - Detección automática de niveles clave de precio
• Bandas de Volatilidad - Bandas basadas en ATR para medir la volatilidad del mercado
LO QUE LO HACE DIFERENTE:
A diferencia de los indicadores saturados que muestran flechas en cada vela, TrendVision Pro se enfoca en CALIDAD sobre CANTIDAD. El filtrado avanzado garantiza que solo veas configuraciones de trading fuertes y confirmadas.
PERFECTO PARA:
✓ Traders intradía que buscan señales claras
✓ Traders de swing que necesitan confirmación multitemporal
✓ Principiantes que quieren señales fáciles de entender
✓ Profesionales que exigen calidad institucional
✓ Todos los mercados: Forex, acciones, cripto, índices