Trend Vision Pro
- Indicatori
- Miyambo Mumba
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TrendVision Pro - Sistema di Trading Professionale e Pulito
DESIGN PULITO. SEGNALI DI QUALITÀ. RISULTATI PROFESSIONALI.
TrendVision Pro è un indicatore professionale di analisi del trend con un'interfaccia pulita e moderna che non ingombra i tuoi grafici.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Frecce Intelligenti di Qualità - Solo segnali di acquisto/vendita ad alta probabilità con conferma multifattoriale
• Pannello Multi-Timeframe - Analisi del trend in tempo reale su timeframe M15, H1, H4 e D1
• Livelli Fibonacci Automatici - Calcolo automatico dei livelli chiave di ritracciamento (38.2%, 50%, 61.8%)
• Dashboard Professionale - Pannello compatto e facile da leggere che mostra la forza del trend e l'allineamento MTF
• Zero Ridipintura - Tutti i segnali appaiono alla chiusura della barra, completamente affidabile per il backtesting
• Conferma di Volume - Filtra i segnali deboli richiedendo un volume superiore alla media
• Design Visivo Pulito - Colori professionali, non opprimente, piacevole per gli occhi
• Avvisi Avanzati - Notifiche sonore, email e push per i cambiamenti di trend
• Supporto/Resistenza - Rilevamento automatico dei livelli di prezzo chiave
• Bande di Volatilità - Bande basate su ATR per misurare la volatilità del mercato
COSA LO RENDE DIVERSO:
A differenza degli indicatori ingombri che mostrano frecce su ogni barra, TrendVision Pro si concentra sulla QUALITÀ piuttosto che sulla QUANTITÀ. Il filtraggio avanzato garantisce che vedrai solo configurazioni di trading forti e confermate.
PERFETTO PER:
✓ Trader giornalieri che cercano segnali intraday chiari
✓ Trader swing che necessitano di conferma multi-timeframe
✓ Principianti che vogliono segnali facili da capire
✓ Professionisti che richiedono qualità istituzionale
✓ Tutti i mercati: Forex, azioni, crypto, indici