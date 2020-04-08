Trend Vision Pro
TrendVision Pro - 简洁专业交易系统
简洁设计。优质信号。专业结果。
TrendVision Pro 是一款专业趋势分析指标，具有简洁现代的界面，不会使您的图表杂乱无章。
核心功能：
• 智能优质箭头 - 仅显示经过多重因素确认的高概率买入/卖出信号
• 多时间框架面板 - 实时分析 M15、H1、H4 和 D1 时间框架的趋势
• 自动斐波那契水平 - 自动计算关键回撤水平（38.2%、50%、61.8%）
• 专业仪表板 - 紧凑、易读的面板显示趋势强度和多时间框架对齐
• 零重绘 - 所有信号在K线收盘时出现，完全可靠用于回测
• 成交量确认 - 通过要求高于平均成交量来过滤弱信号
• 简洁视觉设计 - 专业色彩，不会让人感到不适，保护眼睛
• 高级警报 - 趋势变化时的声音、电子邮件和推送通知
• 支撑/阻力 - 自动检测关键价格水平
• 波动率通道 - 基于 ATR 的通道用于衡量市场波动性
与众不同之处：
与在每根K线上显示箭头的杂乱指标不同，TrendVision Pro 注重质量而非数量。先进的过滤确保您只看到强劲、确认的交易设置。
完美适用于：
✓ 寻求清晰日内信号的日内交易者
✓ 需要多时间框架确认的波段交易者
✓ 想要易于理解信号的初学者
✓ 要求机构级质量的专业人士
✓ 所有市场：外汇、股票、加密货币、指数