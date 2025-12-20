Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Système de Trading Professionnel et Épuré





DESIGN ÉPURÉ. SIGNAUX DE QUALITÉ. RÉSULTATS PROFESSIONNELS.





TrendVision Pro est un indicateur professionnel d'analyse de tendance avec une interface épurée et moderne qui n'encombre pas vos graphiques.





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

• Flèches Intelligentes de Qualité - Uniquement des signaux d'achat/vente à haute probabilité avec confirmation multi-factorielle

• Panneau Multi-Temporel - Analyse de tendance en temps réel sur les périodes M15, H1, H4 et D1

• Niveaux Fibonacci Automatiques - Calcul automatique des niveaux de retracement clés (38.2%, 50%, 61.8%)

• Tableau de Bord Professionnel - Panneau compact et facile à lire montrant la force de la tendance et l'alignement MTF

• Zéro Repeint - Tous les signaux apparaissent à la clôture de la barre, entièrement fiable pour le backtesting

• Confirmation de Volume - Filtre les signaux faibles en exigeant un volume supérieur à la moyenne

• Design Visuel Épuré - Couleurs professionnelles, pas écrasant, agréable pour les yeux

• Alertes Avancées - Notifications sonores, par email et push pour les changements de tendance

• Support/Résistance - Détection automatique des niveaux de prix clés

• Bandes de Volatilité - Bandes basées sur l'ATR pour évaluer la volatilité du marché





CE QUI LE REND DIFFÉRENT:

Contrairement aux indicateurs encombrés montrant des flèches sur chaque barre, TrendVision Pro se concentre sur la QUALITÉ plutôt que la QUANTITÉ. Le filtrage avancé garantit que vous ne voyez que des configurations de trading fortes et confirmées.





PARFAIT POUR:

✓ Traders journaliers recherchant des signaux intrajournaliers clairs

✓ Traders swing nécessitant une confirmation multi-temporelle

✓ Débutants voulant des signaux faciles à comprendre

✓ Professionnels exigeant une qualité institutionnelle

✓ Tous les marchés: Forex, actions, crypto, indices