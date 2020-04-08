TrendVision Pro - クリーンなプロフェッショナル取引システム





クリーンなデザイン。質の高いシグナル。プロフェッショナルな結果。





TrendVision Proは、チャートを乱雑にしないクリーンでモダンなインターフェースを持つプロフェッショナルなトレンド分析インジケーターです。





主な機能：

• スマート高品質アロー - 多要素確認付きの高確率売買シグナルのみ

• マルチタイムフレームパネル - M15、H1、H4、D1タイムフレームでのリアルタイムトレンド分析

• 自動フィボナッチレベル - 主要なリトレースメントレベルの自動計算（38.2%、50%、61.8%）

• プロフェッショナルダッシュボード - トレンドの強さとMTFアライメントを表示するコンパクトで読みやすいパネル

• ゼロリペイント - すべてのシグナルはバークローズ時に表示され、バックテストに完全に信頼できます

• ボリューム確認 - 平均以上のボリュームを要求することで弱いシグナルをフィルタリング

• クリーンなビジュアルデザイン - プロフェッショナルな色使い、圧倒的ではなく、目に優しい

• 高度なアラート - トレンド変化時の音声、メール、プッシュ通知

• サポート/レジスタンス - 主要な価格レベルの自動検出

• ボラティリティバンド - 市場のボラティリティを測定するためのATRベースのバンド





何が違うのか：

すべてのバーにアローを表示する乱雑なインジケーターとは異なり、TrendVision Proは量より質を重視します。高度なフィルタリングにより、強力で確認された取引セットアップのみが表示されます。





最適な用途：

✓ 明確な日中シグナルを求めるデイトレーダー

✓ マルチタイムフレーム確認が必要なスイングトレーダー

✓ 理解しやすいシグナルを求める初心者

✓ 機関投資家レベルの品質を求めるプロフェッショナル

✓ すべての市場：外国為替、株式、暗号通貨、インデックス