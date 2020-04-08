Trend Vision Pro

TrendVision Pro - クリーンなプロフェッショナル取引システム

クリーンなデザイン。質の高いシグナル。プロフェッショナルな結果。

TrendVision Proは、チャートを乱雑にしないクリーンでモダンなインターフェースを持つプロフェッショナルなトレンド分析インジケーターです。

主な機能：
• スマート高品質アロー - 多要素確認付きの高確率売買シグナルのみ
• マルチタイムフレームパネル - M15、H1、H4、D1タイムフレームでのリアルタイムトレンド分析
• 自動フィボナッチレベル - 主要なリトレースメントレベルの自動計算（38.2%、50%、61.8%）
• プロフェッショナルダッシュボード - トレンドの強さとMTFアライメントを表示するコンパクトで読みやすいパネル
• ゼロリペイント - すべてのシグナルはバークローズ時に表示され、バックテストに完全に信頼できます
• ボリューム確認 - 平均以上のボリュームを要求することで弱いシグナルをフィルタリング
• クリーンなビジュアルデザイン - プロフェッショナルな色使い、圧倒的ではなく、目に優しい
• 高度なアラート - トレンド変化時の音声、メール、プッシュ通知
• サポート/レジスタンス - 主要な価格レベルの自動検出
• ボラティリティバンド - 市場のボラティリティを測定するためのATRベースのバンド

何が違うのか：
すべてのバーにアローを表示する乱雑なインジケーターとは異なり、TrendVision Proは量より質を重視します。高度なフィルタリングにより、強力で確認された取引セットアップのみが表示されます。

最適な用途：
✓ 明確な日中シグナルを求めるデイトレーダー
✓ マルチタイムフレーム確認が必要なスイングトレーダー
✓ 理解しやすいシグナルを求める初心者
✓ 機関投資家レベルの品質を求めるプロフェッショナル
✓ すべての市場：外国為替、株式、暗号通貨、インデックス
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
