Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Temiz Profesyonel İşlem Sistemi
TEMİZ TASARIM. KALİTELİ SİNYALLER. PROFESYONEL SONUÇLAR.
TrendVision Pro, grafiklerinizi karmaşık hale getirmeyen temiz, modern bir arayüze sahip profesyonel bir trend analiz göstergesidir.
ANA ÖZELLİKLER:
• Akıllı Kaliteli Oklar - Yalnızca çok faktörlü onaylı yüksek olasılıklı alış/satış sinyalleri
• Çoklu Zaman Dilimi Paneli - M15, H1, H4 ve D1 zaman dilimlerinde gerçek zamanlı trend analizi
• Otomatik Fibonacci Seviyeleri - Anahtar geri çekilme seviyelerinin otomatik hesaplanması (38.2%, 50%, 61.8%)
• Profesyonel Gösterge Paneli - Trend gücünü ve MTF hizalamasını gösteren kompakt, kolay okunabilir panel
• Sıfır Yeniden Boyama - Tüm sinyaller bar kapanışında görünür, geriye dönük test için tamamen güvenilir
• Hacim Onayı - Ortalamanın üzerinde hacim gerektirerek zayıf sinyalleri filtreler
• Temiz Görsel Tasarım - Profesyonel renkler, bunaltıcı değil, gözlere hoş
• Gelişmiş Uyarılar - Trend değişiklikleri için ses, e-posta ve push bildirimleri
• Destek/Direnç - Anahtar fiyat seviyelerinin otomatik tespiti
• Volatilite Bantları - Piyasa volatilitesini ölçmek için ATR tabanlı bantlar
FARKLI OLAN NEDİR:
Her barda ok gösteren karmaşık göstergelerden farklı olarak, TrendVision Pro KALİTE üzerine odaklanır, MİKTAR değil. Gelişmiş filtreleme, yalnızca güçlü, onaylanmış işlem kurulumlarını görmenizi sağlar.
MÜKEMMEL UYUM:
✓ Net gün içi sinyaller arayan günlük işlemciler
✓ Çoklu zaman dilimi onayına ihtiyaç duyan swing işlemcileri
✓ Anlaşılması kolay sinyaller isteyen yeni başlayanlar
✓ Kurumsal kalite talep eden profesyoneller
✓ Tüm piyasalar: Forex, hisse senetleri, kripto, endeksler